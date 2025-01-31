Por: Alice Lemee

Me inicié en la creación de contenidos como escritora fantasma de boletines para creadores de siete cifras como Matt D'Avella, Kat Norton y Hannah Williams. También he escrito para empresas (como Zapier, Every, Fast Company y On Deck).

Después de cuatro años escribiendo por cuenta propia para estos creadores, me preguntaba:

¿Cómo llegaron a tener tanto éxito?

Y parecía reducirse a una cosa: habían creado «gravedad».

No es como hacerse viral, que estalla y se desvanece como una estrella fugaz. La gravedad es como construir tu propio planeta, un mundo que la gente puede visitar y en el que puede vivir.

«Si nadie va a contratarme, me contrataré a mí mismo», decidí.