¿Qué es la Gravedad Creadora? Cuando uno se contrata a sí mismo...
El arte y la ciencia de volverse magnético en Internet, y por qué no tiene nada que ver con la influencia tradicional.
¿Qué demonios es la gravedad del creador?
Por: Alice Lemee
Me inicié en la creación de contenidos como escritora fantasma de boletines para creadores de siete cifras como Matt D'Avella, Kat Norton y Hannah Williams. También he escrito para empresas (como Zapier, Every, Fast Company y On Deck).
Después de cuatro años escribiendo por cuenta propia para estos creadores, me preguntaba:
¿Cómo llegaron a tener tanto éxito?
Y parecía reducirse a una cosa: habían creado «gravedad».
No es como hacerse viral, que estalla y se desvanece como una estrella fugaz. La gravedad es como construir tu propio planeta, un mundo que la gente puede visitar y en el que puede vivir.
«Si nadie va a contratarme, me contrataré a mí mismo», decidí.
Un «creador» es cualquier persona que comparte sus ideas en Internet, ya sea a través de boletines, vídeos de YouTube, TikToks, publicaciones en LinkedIn, un blog, lo que sea. «Gravedad» (“Gravity”, en inglés) es una presencia dominante en Inter…
Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días
Suscríbete a Carreras para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.