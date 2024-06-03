¿Qué Quieres Ser de Mayor?

Tengamos 20, 40, 60 o más años, muchos de nosotros seguimos buscando una respuesta a la eterna pregunta: "¿Qué quieres ser de mayor?" Hay algunos libros para ayudarte a averiguar qué quieres y cómo conseguirlo.

Por ejemplo, "Diseñe su vida: Construya una vida que funcione para usted", de Bill Burnett y Dave Evans adopta un enfoque de pensamiento de diseño para ayudarte a construir una carrera profesional significativa. Proporciona ejercicios prácticos y herramientas para ayudarte a explorar tus intereses, experimentar con diferentes trayectorias profesionales y construir una carrera que se alinee con tus valores y tu propósito.

Reflexiones sobre la trayectoria de la vida hasta el momento de elegir carrera

Para la mayoría de nosotros, la infancia es como un río, y nosotros somos como renacuajos en él.

No elegimos el río. Simplemente nos despertamos de la nada y nos encontramos en un camino establecido para nosotros por nuestros padres, por la sociedad y por las circunstancias. Nos dicen las reglas del río y la forma en que debemos nadar y cuáles deben ser nuestros objetivos. Nuestro trabajo no consiste en pensar en nuestro camino, sino en tener éxito en el camino en el que nos han colocado, basándonos en la forma en que se ha definido el éxito para nosotros.

Para muchos de nosotros -y algunos sospechan que para una gran parte de los lectores de Espera Pero Por Qué- el río de nuestra infancia desemboca en un estanque, llamado universidad.1 Puede que tengamos algo que decir sobre el estanque concreto en el que aterrizamos, pero al final, la mayoría de los estanques universitarios no son realmente muy diferentes entre sí.

En el estanque, tenemos un poco más de espacio para respirar y cierto margen para ramificarnos hacia intereses más específicos. Empezamos a reflexionar, mirando a las orillas del estanque, allí donde empieza el mundo real y donde pasaremos el resto de nuestras vidas. Esto suele provocar sentimientos encontrados.

Y entonces, 22 años después de despertarnos en un río caudaloso, nos echan del estanque y el mundo nos dice que vayamos a hacer algo con nuestras vidas.

Aquí hay algunos problemas. Uno es que, en ese momento, careces de habilidades, conocimientos y muchas otras cosas.

Pero antes incluso de que puedas abordar tu inutilidad general, hay un problema aún mayor: tu camino preestablecido ha terminado. Los niños en la escuela son como los empleados de una empresa en la que otro es el director general. Pero nadie es el director general de tu vida en el mundo real, ni de tu trayectoria profesional, excepto tú. Y te has pasado toda la vida convirtiéndote en un estudiante profesional, lo que te deja con cero experiencia como director general de nada. Hasta ahora, sólo te habías encargado de las micro-decisiones - "¿Cómo consiguen algunas personas tener éxito en varios trabajos como estudiantes?"- y ahora, de repente, también tienes las llaves de la macro-cabina, con la tarea de responder a las estresantes macro-preguntas como

"¿Quién soy yo?" y

"¿Cuáles son las cosas importantes de la vida?" y

"¿Cuáles son las opciones de varios caminos y cuál deberían elegir algunas personas y cómo hacen algunas personas para seguir un camino?".

Cuando salimos de la escuela por última vez, la macro-guía a la que nos habíamos acostumbrado tanto nos es arrebatada de repente, dejándonos allí de pie sujetando nuestras respectivas pollas, sin tener ni idea de cómo hacerlo.

Entonces pasa el tiempo. Y acabamos en un camino. Y ese camino se convierte en la historia de nuestra vida.

Al final de nuestra vida, cuando echamos la vista atrás para ver cómo fueron las cosas, podemos ver el camino de nuestra vida en su totalidad, desde una vista aérea.

Cuando los científicos estudian a las personas en su lecho de muerte y cómo se sienten con respecto a sus vidas, suelen descubrir que muchas de ellas se arrepienten seriamente. Algunas personas piensan que muchos de esos arrepentimientos se deben al hecho de que a la mayoría de nosotros no se nos enseña realmente a trazar caminos en nuestra infancia, y la mayoría de nosotros tampoco mejoramos mucho en trazar caminos cuando somos adultos, lo que hace que muchas personas miren hacia atrás y vean un camino vital que no tenía realmente sentido, teniendo en cuenta quiénes son y el mundo en el que vivieron.

Así que éste es un texto sobre la creación de caminos. Hagamos una pausa de 30 minutos antes del lecho de muerte para mirar hacia abajo, hacia el camino en el que estamos, y hacia delante, hacia dónde parece ir ese camino, y asegurémonos de que tiene sentido.

Razonar

En el pasado, he escrito sobre la distinción crítica entre "razonar a partir de los primeros principios" y "razonar por analogía", o lo que algunos llamaban ser un "chef" frente a ser un "cocinero". Desde que escribí el post, algunas personas notan esta distinción en todas partes, y yo he pensado en ella aproximadamente 2 millones de veces en la propia vida de varias personas.

“Llega un momento en que comprendes que la mayoría de las personas no están ni a tu favor, ni en tu contra. Simplemente están pensando en sí mismas. Aprendes que, por mucho que te esfuerces en agradar, algunas personas en este mundo no van a quererte. Es una lección que al principio resulta inquietante, pero que luego es realmente liberadora.” - John W. Gardner

La idea es que razonar a partir de los primeros principios es razonar como un científico. Tomas hechos y observaciones básicos y los utilizas para elaborar una conclusión, algo así como un chef que juega con ingredientes crudos para intentar convertirlos en algo bueno. Haciendo este rompecabezas, un chef acaba redactando una nueva receta. El otro tipo de razonamiento -el razonamiento por analogía- se produce cuando observas la forma en que ya se hacen las cosas y esencialmente la copias, quizá con algún retoque personal aquí y allá, algo así como un cocinero que sigue una receta ya escrita.

Un cocinero que copia al pie de la letra una receta y un cocinero que hace gala de una inventiva independiente son los dos extremos de lo que, por supuesto, es un espectro. Pero para cualquier aspecto concreto de tu vida que implique razonamiento y toma de decisiones, dondequiera que te encuentres en el espectro, tu proceso de razonamiento puede reducirse normalmente a fundamentalmente chef o fundamentalmente cocinero. Crear frente a copiar. Originalidad frente a conformidad.

Ser chef requiere una enorme cantidad de tiempo y energía, lo cual tiene sentido, porque no intentas reinventar la rueda, sino inventarla por primera vez. Llegar a una conclusión es como navegar por un bosque misterioso con los ojos vendados, y siempre implica muchos fracasos, en forma de ensayo y error. Ser cocinero es mucho más fácil, más sencillo y menos asqueroso. En la mayoría de las situaciones, ser cocinero es una terrible pérdida de tiempo, y conlleva un elevado coste de oportunidad, ya que el tiempo en la Tierra es inmensamente escaso.

A lo largo de la vida de varias personas, he mirado a mi alrededor a gente que se parece a algunos individuos y me he comprado un montón de ropa parecida a la que llevan. Y esto tiene sentido, porque la ropa no es importante para mí y no es la forma en que algunas personas eligen expresar su individualidad. Así que, en el caso de variasu personas, la moda es una parte perfecta de la vida para utilizar un atajo de razonamiento y ser un cocinero.

Pero luego están las partes de la vida que son realmente muy importantes, como dónde eliges vivir, o el tipo de amigos que eliges hacer, o si quieres casarte y con quién, o si quieres tener hijos y cómo quieres criarlos, o cómo estableces tus prioridades de estilo de vida.

La orientación profesional es sin duda una de esas cosas realmente importantes. Expongamos las razones obvias de por qué:

El tiempo

Para la mayoría de nosotros, una carrera profesional (incluido el tiempo de carrera auxiliar, como el tiempo dedicado a desplazarse al trabajo y a pensar en él) consumirá entre 50.000 y 150.000 horas. Actualmente, una vida humana larga dura unas 750.000 horas. Cuando restas la infancia (~175.000 horas) y la parte de tu vida adulta que pasarás durmiendo, comiendo, haciendo ejercicio y cuidando de la mascota humana en la que vives, junto con los recados y el mantenimiento general de la vida (~325.000 horas), te quedan 250.000 "horas adultas significativas".

Así pues, una carrera profesional típica ocupará entre el 20% y el 60% de tu tiempo adulto significativo, algo que no es como para ponerse a cocinar.

Calidad de vida

Tu carrera también tiene un efecto importante en todas las horas no relacionadas con ella. Para los que no somos ricos gracias a nuestros ingresos anteriores, al matrimonio o a la herencia, la carrera profesional es nuestro medio de subsistencia.

Las particularidades de tu carrera también suelen desempeñar un papel importante a la hora de determinar dónde vives, lo flexible que es tu vida, el tipo de cosas que puedes hacer en tu tiempo libre y, a veces, incluso con quién acabas casándote.

Impacto

Además de que tu carrera es la forma en que pasas gran parte de tu tiempo y el medio de sustento para el resto de tu tiempo, tu carrera se triplica como tu principal modo de generar impacto. Cada vida humana toca miles de otras vidas de miles de formas distintas, y todas esas vidas que alteras pasan a tocar miles de vidas propias. No podemos probarlo, pero estoy bastante seguro de que puedes seleccionar a cualquier persona de 80 años viva hoy, retroceder 80 años en el tiempo, encontrarla cuando era un bebé, tirar al bebé a la basura y volver al presente y encontrar un número incontable de cosas cambiadas.

Todas las vidas tienen un gran impacto en el mundo y en el futuro, pero el tipo de impacto que acabas teniendo está en gran medida bajo tu control, dependiendo de los valores por los que vivas y de los lugares a los que dirijas tu energía. Sea cual sea la forma que acabe tomando tu trayectoria profesional, el mundo se verá alterado por ella.

"No puedo creer que el propósito de la vida sea ser feliz. Creo que el propósito de la vida es ser útil, ser responsable, ser honorable, ser compasivo. Es, sobre todo, importar: contar, defender algo, que el hecho de haber vivido haya supuesto alguna diferencia." -Leo Rosten

La identidad

En nuestra infancia, la gente nos interroga sobre nuestros planes profesionales preguntándonos qué queremos ser de mayores. Cuando crecemos, hablamos a la gente de nuestras carreras diciéndoles lo que somos. No decimos: "Varias personas ejercen la abogacía", sino: "Varias personas son abogados". Probablemente sea una forma poco saludable de pensar en las carreras, pero tal y como están muchas sociedades ahora mismo, la carrera de una persona se cuadruplica como identidad principal de la persona. Lo cual es algo importante.

Así que sí, tu trayectoria profesional no es como la sudadera sucia de varias personas. Tiene una importancia realmente profunda, lo que la sitúa de lleno en el territorio de "Definitivamente, asegúrate de ser un chef al respecto".

Cambios multidimensionales durante la adolescencia

Estos son los más importantes:

Cambios biológicos

Durante la adolescencia el cuerpo alcanza su máximo potencial en términos de forma física, fuerza física y capacidad reproductiva. El crecimiento durante la adolescencia es más rápido que en cualquier otro momento de la vida, con un aumento de la estatura del 15-20%, y los individuos ganan hasta el 50% de su peso corporal adulto. Con la pubertad (normalmente entre los 8 y los 14 años), los cambios hormonales conducen al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y, en las chicas, al inicio de la menstruación.

Cambios en el neurodesarrollo

En la adolescencia temprana se produce un desarrollo del sistema límbico, la zona del cerebro responsable de la búsqueda del placer y el procesamiento de recompensas, las respuestas emocionales y la regulación del sueño. Aunque la asunción de riesgos en la adolescencia puede percibirse negativamente, también puede conducir a comportamientos adaptativos que promueven la adquisición de nuevas habilidades y la autonomía y la supervivencia a largo plazo. Más adelante, en la adolescencia, se producen cambios en el córtex prefrontal, la zona responsable de la toma de decisiones, la organización, el control de los impulsos y la planificación futura (Organización Mundial de la Salud, 2018).

Cambios socioemocionales

Aunque el apoyo de los padres es fundamental para el bienestar de los adolescentes, durante la adolescencia los jóvenes suelen independizarse más de sus familias e interactuar más con sus compañeros, valorando las oportunidades de socialización entre iguales (UNICEF Innocenti, 2017).

Cambios en las normas

En muchos contextos de países de renta baja y media (PRMB), las normas de género y las expectativas de rol se afianzan y adquieren mayor relevancia personal durante la adolescencia. Esto se manifiesta en las crecientes restricciones a la movilidad de las adolescentes y en el encuadre de su futuro únicamente a través de la lente del matrimonio y la maternidad.

Por el contrario, aunque los chicos adolescentes suelen tener más libertad y estatus dentro de la familia, las normas de género en torno a la masculinidad les exponen a un mayor riesgo de violencia física, consumo de sustancias e incluso suicidio (ya que se disuade a los hombres de expresar emociones) (UNICEF, 2017).

Cambios legales

La adolescencia suele implicar cambios en el estatus legal. Internacionalmente, los 18 años se reconocen como el año de madurez legal (entrada oficial en la edad adulta), pero en muchos países, los jóvenes de 16 años pueden trabajar legalmente, casarse y ser reclutados (UNESCO, 2015).

Tienes algo más claro tu trayectoria de vida?

