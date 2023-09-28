A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Reaprendizaje o Recapacitación Profesional: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Puede interesar, por ejemplo, aprender más sobre "Capacitación en Comercio Electrónico". Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Reducación y Recapacitación Profesional en la Edad de la IA

Ya en 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo una audaz previsión. En un plazo de 15 a 20 años, predijo, era probable que las nuevas tecnologías de automatización eliminaran el 14% de los empleos del mundo y transformaran radicalmente otro 32%. Eran cifras aleccionadoras, que afectaban a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, y ni siquiera tenían en cuenta el ChatGPT y la nueva ola de IA generativa que recientemente ha tomado el mercado por asalto. Hoy en día, los avances tecnológicos están cambiando la demanda de competencias a un ritmo acelerado.

Las nuevas tecnologías no sólo pueden encargarse de un número creciente de tareas repetitivas y manuales, sino que también realizan tipos cada vez más sofisticados de trabajo basado en el conocimiento -como la investigación, la codificación y la redacción- que durante mucho tiempo se han considerado a salvo de la disrupción. La vida media de las competencias es ahora inferior a cinco años, y en algunos campos tecnológicos es tan baja como dos años y medio.

No todos los trabajadores del conocimiento perderán su empleo en los próximos años, por supuesto, pero mientras llevan a cabo sus tareas diarias, muchos de ellos podrían descubrir que la IA y otras nuevas tecnologías han alterado tan significativamente la naturaleza de lo que hacen que, en efecto, están trabajando en campos completamente nuevos. Para hacer frente a estas disrupciones, varias organizaciones ya están invirtiendo fuertemente en la mejora de las cualificaciones de sus plantillas.

Un estudio de BCG sugiere que tales inversiones representan hasta el 1,5% de los presupuestos totales de esas organizaciones. Pero la mejora de las competencias por sí sola no será suficiente. Si las estimaciones de la OCDE son correctas, es posible que en las próximas décadas millones de trabajadores necesiten una recualificación completa, un reto social fundamental y profundamente complejo que exigirá que los trabajadores no sólo adquieran nuevas competencias, sino que las utilicen para cambiar de ocupación.

Recapacitar en la era de la Inteligencia Artificial

Muchas empresas comprenden intuitivamente la necesidad de adoptar los cambios de paradigma en materia de reciclaje profesional que se exponen en este artículo y algunas, admirablemente, ya han asumido enormes compromisos para hacerlo. Pero sus esfuerzos se ven obstaculizados por dos limitaciones importantes: la falta de rigor a la hora de medir y evaluar lo que realmente funciona, y la falta de información sobre cómo generalizar y ampliar las características de éxito demostrable de los programas de recualificación.