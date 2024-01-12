A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

El Reciclaje o Actualización Profesional: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el reciclaje profesional o actualización profesional. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Reciclaje profesional

Trabajo y Empleo > Empleo > Formación profesional Trabajo y Empleo > Mercado laboral > Mano de obra > Cualificación profesional > Cualificación obsoleta A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Reciclaje profesional

Véase la definición de Reciclaje profesional en el diccionario. El "reciclaje profesional" es la formación destinada a proporcionar a los trabajadores que se han visto superados por el progreso técnico nuevas cualificaciones para actualizar sus conocimientos profesionales. Actualización de los conocimientos de un individuo sobre una disciplina, técnica u oficio, conocimientos que le son necesarios para seguir desempeñando su ocupación de manera competente o para obtener un nuevo empleo más adecuado o interesante. La actualización de competencias es la adquisición de nuevas habilidades que permitan al empleado gestionar mejor sus tareas.

Perspectivas sobre el Reciclaje Profesional

La actualización de competencias también permite a los empleados ampliar sus conocimientos para progresar dentro de la empresa y ayuda a gestionar mejor sus tareas. En todos los casos, permite a los empleados ganar autonomía, motivación y aumentar su rendimiento. Y eso no es todo: para muchas personas, incluidos los Altos Potenciales, el progreso es una fuente esencial de realización.

¿Cuáles son las ventajas de mejorar las competencias?

¿Por qué seguir una formación profesional?

Sencillamente porque es un verdadero trampolín para las empresas y sus empleados. La mejora de las competencias profesionales tiene muchas ventajas. Los empleados formados, al tener la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, salen reforzados de esta experiencia. Se integran mejor en su puesto de trabajo y en su empresa, están más motivados en el trabajo y rinden más. Hay una gran variedad de cursos de formación que pueden utilizarse para mejorar las competencias. Pueden ayudar a la empresa a anticiparse a los avances tecnológicos y preparar así a sus empleados para ellos. Algunas observaciones adicionales: También son auténticos desarrolladores de talento y ayudan a la dirección a controlar los costes.

¿Cómo apoyar el desarrollo de las competencias de los empleados?

Desarrollar las competencias de los empleados es un verdadero reto para la jerarquía y los directivos. Seguir algunos pasos es esencial para el éxito de este proyecto. Este proyecto debe llevarse a cabo a diario, ya que las revisiones semestrales o anuales no bastan para que los empleados desarrollen sus competencias de forma eficaz. La gestión cercana es una técnica de gestión especialmente eficaz para este tipo de proyecto empresarial. Consiste en acompañar a los empleados a lo largo del año, en microentrevistas. Éstas son el hilo conductor del éxito del desarrollo de las competencias. Permiten fijar un objetivo final, tras una evaluación individual de las competencias, fijar objetivos intermedios y realizar ajustes. Este tipo de apoyo permite orientar eficazmente a los empleados y ofrecerles las máximas posibilidades de éxito. Por supuesto, es importante designar a un mentor con sólidas competencias directivas para que apoye a los empleados.

Evaluar las competencias de los empleados

Es esencial evaluar las competencias de cada empleado. Esto permitirá al profesional conocer las necesidades individuales de cada empleado y adaptar los proyectos de desarrollo de competencias. No dude en valorar los puntos fuertes de los empleados para aumentar su motivación y crear un plan de desarrollo de competencias adaptado para ellos.

Definir las necesidades de mejora de las competencias

Su empleado necesita saber qué es exactamente lo que el profesional quiere de él. Los deseos de la empresa son importantes, pero también lo son los del empleado. Los objetivos de la actualización de competencias deben definirse en función de las competencias actuales del empleado y de su proyecto profesional. La elección de la formación profesional a seguir debe hacerse en función de las necesidades de la empresa (disponibilidad deseada del empleado en su puesto de trabajo, formación corta o larga, evolución futura) y de las del empleado (carrera profesional, competencias clave, fuentes de motivación, objetivos de carrera en la empresa, etc.). Le explicamos qué formación elegir en nuestro completo dossier sobre el tema.

Fijar objetivos intermedios y concretos para aumentar las competencias

Los objetivos deben ser concretos, precisos, factibles y mensurables. El profesional puede utilizar varios métodos, como los objetivos SMART (que hace referencia a la traducción en inglés de Específicos, mensurables, alcanzables, realistas y sujetos a plazos) para comprobar que los objetivos fijados son razonables. Algunas observaciones adicionales: También aconsejamos al profesional que establezca hitos, es decir, que fije varios microobjetivos a lo largo de un periodo de tiempo prolongado en lugar de un objetivo final.

Definir las herramientas de seguimiento del desarrollo de las competencias

Elegir bien las herramientas de análisis del rendimiento permitirá al profesional avanzar con serenidad e ir más rápido en la gestión de las competencias de los colaboradores profesionales. Las herramientas deben ser accesibles tanto para el directivo como para el empleado. Se pueden utilizar muchas herramientas digitales y plataformas de gestión de competencias.

Supervisar diariamente el desarrollo de las competencias

El desarrollo de las competencias lleva tiempo. Por lo tanto, es necesario realizar un seguimiento regular. El empleado no debe sentirse abandonado a su suerte, ni desanimado por la magnitud de su tarea. Estas reuniones permitirán adaptar las tareas a los progresos del empleado.

“Cuando lees las biografías de personas que han hecho grandes cosas, sorprende cuánto ha impactado la suerte en su trayectoria. Muchas veces un encuentro fortuito, o un libro, son lo que les orienta hacia una nueva linea de trabajo. Por eso necesitas convertirte en un gran blanco para la suerte, y la forma de hacerlo es maximizando tu curiosidad. Prueba muchas cosas, conoce a muchas personas, lee muchos libros, haz muchas preguntas.” - Paul Graham

Recoger comentarios constructivos sobre el desarrollo de las competencias

La comunicación es una de las claves del éxito del desarrollo de competencias. Por tanto, el empleado debe poder expresarse libremente y sentirse escuchado y comprendido. Las revisiones periódicas y amistosas son esenciales para mantener motivados a los empleados profesionales y hacerlos operativos lo antes posible. El papel del manager es esencial en la adquisición de nuevas competencias por parte de los empleados.

“El trabajo principal de un manager es ayudar a las personas a ser más eficaces en su labor y a crecer y desarrollarse. Contamos con grandes personas que quieren hacerlo bien, que son capaces de lograr cosas extraordinarias y que vienen al trabajo con entusiasmo para lograrlas. Las personas excepcionales prosperan en un entorno que libera y amplifica esa energía. Los managers crean este entorno a través del apoyo, el respeto y la confianza. Apoyo significa proporcionar a las personas las herramientas, la información, la capacitación y el asesoramiento necesarios para que tengan éxito. Implica un esfuerzo continuo para desarrollar las habilidades de las personas. Los grandes gerentes ayudan a las personas a sobresalir y a crecer.

Respeto significa comprender las metas profesionales únicas de cada persona y ser sensibles a sus decisiones de vida. Implica ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos profesionales de una manera que sea coherente con las necesidades de la empresa.

Confianza significa dar a las personas la libertad de hacer su trabajo y tomar decisiones. Significa saber que las personas quieren hacerlo bien, y creer que lo harán.” - Bill Campbell (“Trillion Dollar Coach”)

¿El profesional necesita más información? Descubra nuestro completo dossier "Todo lo que el profesional debe saber sobre la formación profesional" para poner en marcha el proyecto de formación profesional y definir el plan de acción profesional. Revisor de hechos: Michael

Características de Reciclaje profesional

Asunto: trabajo-y-empleo.

Recursos

Traducción de Reciclaje profesional

Inglés: Updating of skills Francés: Recyclage professionnel Alemán: Berufliche Weiterbildung Italiano: Riqualificazione professionale Portugués: Reciclagem profissional Polaco: Doskonalenie zawodowe

Tesauro de Reciclaje profesional

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Véase También

Reciclaje de conocimientos

Especialización profesional

Capacitación del personal Trabajo Empleo Seguridad social Seguro de desempleo Readiestramiento Actualización de conocimientos