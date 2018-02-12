A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Reconocimiento del Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. Nota: puede ser de utilidad la información sobre el Reconocimiento Previo. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Reconocimiento de los Resultados de Aprendizaje

Significado de Reconocimiento de los Resultados de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea:

Reconocimiento social: aceptación del valor que tienen determinados conocimientos, destrezas y/o competencias por parte de los agentes económicos y sociales.

Reconocimiento formal.

Sobre el Reconocimiento formal: proceso que otorga valor formal a los conocimientos, las destrezas y las competencias mediante:

la validación del aprendizaje no formal e informal;

la concesión de equivalencias, unidades de crédito o convalidaciones parciales;

la concesión de cualificaciones (certificados, diplomas o títulos).

Nota en relación a reconocimiento de los resultados de aprendizaje: la fuente del concepto anterior esta basado en Cedefop, 2008.

CONOCIMIENTO PREVIO, CREENCIAS Y APRENDIZAJE

Para la mayoría de los estudiantes, el proceso de aprendizaje depende en gran medida de su capacidad para dar sentido a la información lingüística presentada en forma oral o escrita. Es decir, para la mayoría de los estudiantes el proceso de aprendizaje es fundamentalmente el proceso de aprender del texto. La importancia del aprendizaje basado en textos es tan antigua como la educación formal.

Sin embargo, durante las últimas tres décadas del siglo XX, los conceptos de texto y aprendizaje sufrieron transformaciones que influyeron significativamente en la naturaleza del desarrollo académico de los estudiantes. Tradicionalmente, el texto ha sido visto como el discurso lineal conectado tipificado por los libros de texto, revistas o periódicos. Esta forma textual sigue siendo una pieza central del aprendizaje humano y la fuente de la mayor parte de la investigación en el aprendizaje basado en textos.Entre las Líneas En las décadas de 1980 y 1990, otras formas de texto se convirtieron en componentes cada vez más importantes del aprendizaje escolar. Específicamente, a los estudiantes también se les pidió que aprendieran de los mensajes menos lineales, más dinámicos y más transitorios que se encuentran diariamente en las discusiones y en línea.

Las creencias crean realidades: “No existen los malos tiempos. Me repetía a mí misma: ‘no existen los malos negocios. Los negocios están ahí si los buscas.’ Todo lo que se necesita es esfuerzo total, en todo lugar, siempre." "Los amigos y la familia no dejaban pasar un solo día sin desanimarnos. Decían: 'Estée, ¿para qué haces esto? Quédate en casa con tu hijo'. A pesar de todos los detractores, no hubo ni un solo momento en el que considerara rendirme.” - Estée Lauder "Las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Los seres humanos tienen la asombrosa capacidad de analizar cualquier experiencia de sus vidas y extraer de ellas un significado que puede robarles todo el poder o literalmente salvarles la vida." -Tony Robbins

Por lo tanto, los estudiantes deben familiarizarse con todas las modalidades de texto si quieren aprender eficazmente en las próximas décadas. Además, al considerar el aprendizaje de los estudiantes, uno debe pensar más allá de las simples nociones sobre la adquisición de conocimiento declarativo (es decir, de hecho) y de conocimiento procesal (es decir, saber cómo hacer algo).

Indicaciones

En cambio, el aprendizaje es esencialmente el proceso de instigar cambios profundos y duraderos en el conocimiento, las creencias, las motivaciones y las capacidades de resolución de problemas de los estudiantes. El enfoque de esta entrada se centra en las dimensiones del conocimiento y la creencia y su relación con el aprendizaje a partir del texto. Como se verá, aprender de cualquier texto es un proceso inevitablemente entrelazado con el propio conocimiento y las propias creencias, tanto en términos del conocimiento y las creencias que uno aporta al texto, como del conocimiento y las creencias que se derivan de él.

El Texto

No es de sorprenderse que el proceso de aprender del texto dependa significativamente del género, la estructura y la calidad de los mensajes que los estudiantes encuentran en los libros, en las discusiones y en línea. Por ejemplo, los estudiantes deben tratar con textos escritos para contar una historia (por ejemplo, narrativa), aquellos que transmiten información (por ejemplo, exposición) y aquellos que son una combinación de ambos (por ejemplo, texto mixto). Cada uno de estos géneros afecta el aprendizaje de los estudiantes de diferentes maneras.

Además, algunos textos ofrecen solo una perspectiva sobre un tema o cuestión, mientras que otros presentan múltiples puntos de vista opuestos. Se ha demostrado que estas estructuras variadas influyen en el conocimiento y las creencias de los estudiantes de manera diferente. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Por último, ya sean narrativos o expositivos, y ya sean unilaterales o multilaterales en perspectiva, los textos pueden ser comprensibles y coherentes, o bien difíciles e inconsiderados con su público. Algunas observaciones adicionales: Tales cualidades pueden facilitar o frustrar el aprendizaje del estudiante. Géneros de texto.

Más Información

Las investigaciones han demostrado que el género del texto influye en el aprendizaje de los estudiantes. Las narraciones, como los mitos y las novelas, son expresiones de experiencias reales o ficticias. Debido a su estructura de historia común y su atractivo general, las narraciones son a menudo formas más fáciles de procesar. Algunas observaciones adicionales: También en la narración, los segmentos interesantes son a menudo ideas importantes que hay que aprender. Esto quizás explica por qué la mayoría de los estudiantes aprenden a leer usando textos narrativos. En contraste, los textos expositivos (por ejemplo, periódicos, enciclopedias) presentan información que explica principios y patrones generales de comportamiento. Muchos libros de texto de materias emplean la exposición.

Son característicamente densos con hechos y conceptos y a menudo se consideran de estilo seco.

Además, es probable que el contenido interesante e importante difiera en la exposición.

Mientras que la exposición se vuelve cada vez más frecuente a medida que los estudiantes salen de los primeros grados de primaria, se les da poca instrucción explícita sobre cómo aprender de tales textos, lo que podría ayudar a explicar las dificultades de los estudiantes para aprender de los libros de texto de sus cursos. Un texto mixto, en comparación, posee propiedades tanto de narración como de exposición, como cuando los libros de texto incorporan información personal sobre figuras centrales. La biografía es uno de los ejemplos más comunes de textos mixtos. Un problema con los textos mixtos es que los estudiantes a menudo no están seguros de lo que es factual o lo que es ficción.

Los contenidos interesantes e importantes también pueden diferir en los textos mixtos, al igual que en la exposición.

Estructura de los argumentos

Dentro de cada género, los textos pueden ser escritos para ajustarse a estructuras de texto particulares (por ejemplo, ensayo o argumento). Los textos caracterizados por una estructura argumentativa, por ejemplo, a menudo se abren con una afirmación sobre un tema y luego siguen con pruebas de apoyo. Este formato se cierra con una orden judicial, una nueva declaración o un resumen de la reclamación y pruebas de apoyo. Los textos con una estructura argumental a menudo se emplean para alterar el conocimiento y las creencias de los estudiantes, por lo que los estudios que emplean varias formas de estructura argumental aparecen en la literatura sobre el cambio de conocimientos y creencias. Además, un texto dado puede tener múltiples argumentos incrustados en él. Por ejemplo, una conclusión sustantiva en la literatura de cambios es que los textos que presentan ambos lados de un argumento y luego refutan uno de ellos (es decir, los textos de refutación de dos lados) tienen más probabilidades de influir en el conocimiento y las creencias de los estudiantes que otras estructuras de argumentos.Entre las Líneas En comparación, los textos que presentan solo un lado del argumento o presentan ambos lados de una manera más neutra pueden ser menos propensos a alterar las concepciones de los estudiantes. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Finalmente, el contenido o la evidencia de apoyo dentro de un argumento dado también juega un papel significativo en el aprendizaje. Los estudiantes son más propensos a creer y comprender el argumento si la evidencia de apoyo viene en múltiples formas (por ejemplo, gráficos, historias y ejemplos) o si la evidencia incluye escenarios personalmente relevantes en lugar de consistir solo en gráficos y datos estadísticos.

Calidad textual

Entre los múltiples factores que contribuyen a la calidad del texto y al aprendizaje posterior se encuentran la comprensibilidad y la credibilidad del texto.Entre las Líneas En pocas palabras, cuando los estudiantes entienden el mensaje que se pretende transmitir en el texto, es más probable que se produzca un aprendizaje basado en el texto.Entre las Líneas En un artículo de 1996, Patricia A. Alexander y Tamara L. Jetton sugirieron que los problemas en la comprensión del texto limitan la adquisición de conocimientos.

Además, los estudiantes deben ser capaces de juzgar que la comunicación proviene de una fuente confiable. Si bien es probable que los estudiantes juzguen los libros de texto como creíbles, es posible que éste no sea el caso de los materiales, revistas o periódicos en línea. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, la credibilidad del texto aumenta cuando el mensaje es juzgado como imparcial y si el autor o comunicador es percibido como un experto.

El estudiante

Además del género, la estructura, el contenido y la calidad del texto, las características del alumno también desempeñan un papel influyente en el aprendizaje basado en el texto. Específicamente, el aprendizaje del texto está mediado por una serie de variables que incluyen el conocimiento previo y las creencias preexistentes. Conocimiento. De todos los factores relevantes para el aprendizaje basado en textos, ninguno ejerce más influencia sobre lo que los estudiantes entienden y recuerdan que el conocimiento que ya poseen. Esta formación o conocimiento previo sirve como un andamiaje para obtener nuevos conocimientos. El término conocimiento previo, en efecto, representa las historias mentales de los individuos o su "reserva personal de información, habilidades, experiencias, creencias y recuerdos" (Alexander, Schallert y Hare, p. 317). Además, tanto la precisión como la extensión o la profundidad de los conocimientos parecen ser factores críticos para aprender del texto. Por ejemplo, cambiar la comprensión de los estudiantes sobre un concepto bastante bien definido (por ejemplo, la velocidad de caída de objetos) es más difícil cuando el conocimiento previo de un individuo es menos sofisticado o va en contra del conocimiento científico presentado en el texto. El uso de un texto de refutación de dos caras que contrarresta específicamente los conceptos ingenuos o mal formados de los estudiantes ha demostrado ser eficaz en tales circunstancias. La cantidad o nivel de conocimiento de un individuo también juega un papel influyente en el aprendizaje. Es relativamente más fácil cambiar las ideas de los individuos sobre un tema en particular si poseen algún conocimiento relevante, pero no demasiado. Los individuos que están o creen que están muy bien informados sobre un tema pueden sentir que tienen menos que ganar si se involucran con un mensaje de texto sobre ese tema. De hecho, varios estudios han encontrado que las percepciones de los lectores de lo que saben (es decir, conocimiento percibido) son críticas y posiblemente incluso más predictivas del aprendizaje que la cantidad de conocimiento relevante que realmente muestran (es decir, conocimiento demostrado).

Creencias

Al igual que el conocimiento, las creencias juegan un papel fundamental en lo que los estudiantes aprenden del texto. Las creencias de uno son idiosincrásicas, el resultado de la acumulación de experiencias a lo largo de la vida. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, a diferencia del conocimiento, las definiciones de las creencias varían ampliamente de la filosofía a la psicología y a la educación.

La mayoría está de acuerdo en que las creencias generalmente pertenecen a entendimientos, premisas o proposiciones psicológicamente sostenidas sobre el mundo que se consideran verdaderas. Como tal, las creencias tienen mucho en común con conceptos como actitudes, valores, juicios, opiniones, disposiciones, teorías implícitas, preconceptos, teorías personales y perspectivas. De hecho, la palabra creencia a menudo se usa indistintamente con estos términos.

Además, la valentía de la veracidad, a menudo asociada con las creencias, parece darles aún más importancia dentro del texto. Tal vez uno de los aspectos más importantes acerca de las creencias y el texto es el grado en que uno está consciente de ellas. Mientras que los estudiantes tienen muchas creencias que guían sus acciones, estas creencias pueden residir en el nivel tácito, y los estudiantes pueden no estar conscientes de su existencia. De hecho, los investigadores sostienen que las creencias están organizadas de tal manera que ciertas creencias -las más centrales- se conectan con otras creencias y son más resistentes al cambio.

Además, las creencias pueden organizarse en grupos, permitiendo que las creencias incompatibles se mantengan separadas en grupos separados y, por lo tanto, protegidas entre sí. Cuanto más arraigadas estén las creencias individuales o grupos de creencias en el sistema de creencias de una persona, más difícil será cambiarlas. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, cuando a los individuos se les presentan explicaciones causales con respecto a personas, objetos o eventos, es probable que cambien o alteren sus creencias, incluso si están profundamente arraigadas. Parecería que la lectura y discusión de textos argumentativos ayuda a llevar las creencias arraigadas a un nivel explícito en el que están más abiertas a la alteración.

(En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Por último, como en el caso de cambiar o alterar el propio conocimiento, es más probable que ocurra un cambio de creencias cuando los individuos leen textos bien escritos y comprensibles. Ciertamente, el aprendizaje y el procesamiento del texto escrito u oral es una tarea compleja que implica la interacción del alumno con el texto. Autor: Black

Véase También

Alfabetismo Literatura Alfabetización Escritura Esfuerzo e interés Alfabetización Comprensión de Lectura Aprendizaje Conocimiento previo Literatura Infantil Intertextualidad Libros de Texto

Bibliografía

Alexander, Patricia A. 1996. "El pasado, presente y futuro de la investigación del conocimiento: Una revisión del papel del conocimiento en el aprendizaje y la instrucción". Psicólogo educativo 31:89-92. Alexander, Patricia A., y Jetton, Tamara L. 1996. "El papel de la importancia y el interés en el procesamiento del texto". Educational Psychology Review 8:89-122. Alexander, Patricia A., y Murphy, P. Karen. 1998. "La base de investigación para los principios centrados en el estudiante de la APA".Entre las Líneas En Issues in School Reform: A Sampler of Psychological Perspectives on Learner-Centered School, Ed. Nadine M. Lambert y Barbara L. McCombs. Washington, DC: Asociación Americana de Psicología. Alexander, Patricia A.; Murphy, P. Karen; Buehl, Michelle M.; y Sperl, Christopher T. 1998. "La influencia del conocimiento previo, las creencias y el interés en aprender del texto persuasivo".Entre las Líneas En el Cuadragésimo Séptimo Anuario de la Conferencia Nacional de Lectura, Ed. Algunas observaciones adicionales: Timothy Shanahan y Flora Rodríguez-Brown. Chicago: Conferencia Nacional de Lectura. Alexander, Patricia A.; Schallert, Diane L.; y Hare, Victoria C. 1991. "Llegar a un acuerdo: How Researchers in Learning and Literacy Talk about Knowledge". Revisión de la Investigación Educativa 61:315-343. Axelrod, Rise B., y Cooper, Charles R. 1996. La Guía Concisa de la Escritura. Nueva York: St. Martin's Press. Graesser, Arthur C.; Golding, Jonathan M.; y Long, Deborah L. 1991. "Representación y comprensión narrativa".Entre las Líneas En Handbook of Reading Research, ed. Rebecca Barr, Michael L. Kamil, Peter B. Mosenthal y P. David Pearson. White Plains, NY: Longman. Murphy, P. Karen. 1998. "Hacia un modelo multifacético de persuasión: Explorando las interacciones entre el texto y los estudiantes". Disertación doctoral, Universidad de Maryland. Pearson, P. David; Gallagher, Meg Y.; Goudvis, Anne; y Johnston, P. 1981. "¿Qué tipo de materiales expositivos hay en los libros de texto para niños de primaria?" Documento presentado en la reunión anual de la Conferencia Nacional de Lectura, Dallas, TX.