Photo by Mapbox on Unsplash

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Recursos sobre Desarrollo Profesional: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre "Recursos sobre Desarrollo Profesional". Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Los Mejores Libros sobre Desarrollo Profesional (agrupados por temas)

Las recomendaciones de libros sobre desarrollo profesional están por todas partes - pero el desarrollo profesional no es una "cosa" - es un amplio paraguas que significa diferentes cosas para diferentes personas. ¿Quiere aprender habilidades de liderazgo? ¿O mejorar su gestión del tiempo? Ambas cosas entran técnicamente dentro del desarrollo profesional, pero una puede ser inútil mientras que la otra es la clave para el crecimiento de su carrera. Un libro sobre habilidades de pensamiento crítico no va a ayudarle realmente con la marca personal o a crear una red de contactos. Para ayudarle a encontrar el libro adecuado para su situación, hemos organizado nuestras recomendaciones en seis categorías:

Comunicación eficaz

Pensamiento crítico

Liderazgo de éxito

Gestión del tiempo y productividad

Marca personal

Redes profesionales

Libros para mejorar su comunicación

La comunicación eficaz es la clave para comprender a los demás y ser comprendido uno mismo. Estos libros enseñan a comunicarse con empatía, confianza y claridad, a la vez que enseñan las habilidades críticas de persuasión y resolución. 1. Conversaciones cruciales: Herramientas para hablar cuando hay mucho en juego de Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan y Al Switzler "Cuando hay mucho en juego, las opiniones varían y las emociones son fuertes, tiene tres opciones: evitar una conversación crucial y sufrir las consecuencias; manejar mal la conversación y sufrir las consecuencias; o consultar Conversaciones cruciales y descubrir cómo comunicarse mejor cuando más importa". Tendemos a comunicarnos peor cuando las conversaciones importan más. Como best-seller del New York Times sobre el tema, Conversaciones cruciales está repleto de consejos atemporales que todo profesional puede utilizar en cualquier etapa de su carrera. Este libro le ayudará a reconocer las conversaciones incómodas en el momento -como cuando su jefe le pide que se quede hasta tarde un viernes- y le enseñará a regular sus emociones, ordenar sus pensamientos y hablar con confianza incluso cuando hay mucho en juego. 2. Simplemente dicho: Comunicarse mejor en el trabajo y más allá, de Jay Sullivan "Simply Said" es el manual esencial para la comunicación empresarial. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que su mensaje no ha llegado? ¿Se pierden los detalles por el camino? ¿Alguna vez se han agravado innecesariamente las situaciones tensas? ¿Compra la gente sus ideas? Todo se reduce a la comunicación. Todos comunicamos, pero pocos lo hacemos bien". Este libro adopta la filosofía Exec|Comm, que es la noción de que podemos comunicarnos más eficazmente cuando nos centramos más en las otras personas de la conversación y menos en nosotros mismos. Es la idea de "buscar comprender antes de ser comprendido", sólo que este libro la aplica con ejemplos concretos que probablemente encontrará en el lugar de trabajo. Al adoptar un enfoque pragmático del desarrollo de las habilidades de comunicación, este libro es una guía paso a paso que le llevará de la mano a través de los escenarios profesionales más difíciles, incluida su próxima gran presentación. 3. Conversaciones feroces: Alcanzar el éxito en el trabajo y en la vida, una conversación a la vez, de Susan Scott "Utilizando anécdotas identificables de su experiencia para inspirar e informar, junto con una serie de ejercicios prácticos diseñados para impartir las habilidades necesarias, Scott guía a los lectores a través de los pasos individuales que ella ha desarrollado para construir mejores asociaciones mediante discursos más sólidos y honestos". Pasará volando por esta ingeniosa lectura breve. Scott se centra en ser amable y honesto, escuchar antes de comprender y entender antes de responder. Aunque puede que haya demasiados clichés en su interior, Scott es muy eficaz a la hora de utilizar el lenguaje cotidiano para explicar con claridad sus conceptos clave, incluido el concepto de que el silencio es a menudo la más poderosa de todas nuestras herramientas de comunicación. 4. Words That Work: It's Not What You Say, It's What People Hear por el Dr. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Frank Luntz "En Palabras que funcionan, Luntz ofrece una mirada entre bastidores sobre cómo el uso táctico de palabras y frases afecta a lo que compramos, a quién votamos e incluso en qué creemos. Nos explicará por qué la decisión de Rupert Murdoch de comprar DirectTV por valor de seis mil millones de dólares fue inteligente porque el satélite era más vanguardista que el "cable digital", y por qué las empresas farmacéuticas cambiaron su mensaje de "tratamiento" a "prevención" y "bienestar"". Cuando se ofrece algo nuevo, es mejor hacerlo en un inglés sencillo. Eso se detalla en la regla número cinco, que Luntz denomina "Novedad". Esta toma de postura, y muchas otras, le ayudarán a replantearse su forma de comunicarse con la gente que le rodea. ¿La única pega? Tendrá que pasar por alto las sutiles declaraciones políticas del autor y centrarse en la valiosa información que contiene. 5. ¡The Fine Art of Small Talk: How To Start a Conversation, Keep It Going, Build Networking Skills - and Leave a Positive Impression! Por Debra Fine "Con consejos prácticos y "hojas de trucos" de conversación, The Fine Art of Small Talk le ayudará a aprender a sentirse más cómoda en cualquier tipo de situación social, desde un almuerzo con el jefe hasta un acto de una asociación o un cóctel en el que no conoce a nadie". Mientras que otros libros de esta categoría se centran en las grandes conversaciones, Debra Fine cambia el enfoque hacia esas pausas incómodas y esos momentos de fastidio en los que se siente lleno de vacilación, clamando por encontrar las palabras adecuadas para decir a continuación. El enfoque de Fine sobre la comunicación es cualquier cosa menos superficial. Al aprender a entablar y mantener conversaciones significativas, este libro le ayudará a mostrarse tranquilo, frío y sereno mientras entabla relaciones con la gente.

Libros sobre pensamiento crítico

Resolver problemas y tomar decisiones importantes requiere que piense más allá de los impactos inmediatos y las consecuencias potenciales de sus elecciones. Los profesionales de éxito emplean el pensamiento crítico para mirar a largo plazo, sacrificando a veces las ganancias a corto plazo por el panorama general. Estos libros le ayudarán a desarrollar estas habilidades de lógica y razonamiento para que pueda tomar las decisiones correctas, incluso bajo presión. 1. Pensamiento crítico: Su guía para la argumentación eficaz, el análisis exitoso y el estudio independiente de Tom Chatfield "Ésta es su caja de herramientas personal para desmitificar el pensamiento crítico. Claro y centrado, le muestra cómo agudizar su capacidad de pensamiento crítico desarrollando y perfeccionando sus habilidades." Dirigido a estudiantes, el libro de Chatfield puede parecer irrelevante para un profesional en activo, pero el contexto en el que lo ha escrito lo hace aún más práctico y procesable para que cualquiera pueda aplicarlo. Chatfield le enseña a adoptar un enfoque lógico en la resolución de problemas, la negociación y la persuasión, animándole a construir argumentos sólidos y a apoyarlos con pruebas. Aunque sus días de escuela hayan quedado muy atrás, los consejos actualizados de Chatfield le ayudarán a desarrollar la confianza en sus habilidades de pensamiento crítico y a utilizar el diluvio de información digital a su favor para ser mucho más eficaz como comunicador. Además, incluso toca el tema de disipar formas de pensar sesgadas y erróneas, que es una habilidad de valor incalculable en el mundo actual. 2. Pensar, rápido y despacio, de Daniel Kahneman "Involucrando al lector en una animada conversación sobre cómo pensamos, Kahneman revela dónde podemos y dónde no podemos confiar en nuestras intuiciones y cómo podemos aprovechar los beneficios del pensamiento lento. Ofrece ideas prácticas y esclarecedoras sobre cómo se toman las decisiones tanto en nuestros negocios como en nuestra vida personal, y cómo podemos utilizar distintas técnicas para protegernos de los fallos mentales que a menudo nos meten en problemas." Con más de 2,6 millones de ejemplares vendidos, la explicación de Kahneman sobre el pensamiento del "Sistema 1" y el "Sistema 2" le capacitará para reconocer sus sesgos cognitivos y momentos de exceso de confianza y salir con una perspectiva equilibrada. El núcleo del enfoque de Kahneman es diferenciar entre el pensamiento del Sistema 1, que es rápido y emocional, y el pensamiento del Sistema 2, que es lento y lógico. Es la forma en que explora las implicaciones de estos modos lo que hace que este libro sea tan intuitivo, valioso y ampliamente aplicable para profesionales de todos los ámbitos. 3. Espere, ¿qué? And Life's Other Essential Questions de James E. Ryan "Jim Ryan, decano de la Escuela Superior de Educación de la Universidad de Harvard, celebra el arte de hacer -y responder- buenas preguntas. Cinco preguntas en particular: Espera, ¿qué?; Me pregunto...? ¿No podríamos al menos...?; ¿Cómo puedo ayudar? y ¿Qué es lo que realmente importa? A la vez hilarante e iluminador, conmovedor y sorprendente, Espera, ¿qué? es un libro inspirador de sabiduría que cambiará para siempre su forma de pensar sobre las preguntas". Las buenas preguntas, presentadas en el contexto de los movimientos sociales, la historia y la política, sientan las bases de la creencia general de Ryan de que deberíamos dedicar tanto tiempo a pensar en las preguntas que formulamos como en las respuestas que damos. Centrándose en la creación de conexiones más profundas con las personas que nos rodean, Ryan nos anima a utilizar las buenas preguntas para explorar lo incómodo, lo desconocido y lo desagradable. Al final del libro, se sentirá con confianza para convertir las conversaciones en discusiones y llevarlas adelante. 4. Pensamiento de caja negra: La sorprendente verdad sobre el éxito, de Matthew Syed "Todos los aviones de pasajeros del mundo están equipados con una caja negra casi indestructible. Siempre que hay algún tipo de percance, mayor o menor, se abre la caja, se analizan los datos y los expertos averiguan exactamente qué fue mal... Syed sostiene que el factor determinante más importante del éxito en cualquier campo es el reconocimiento del fracaso y la voluntad de enfrentarse a él." Tanto si trabaja en un campo que trata con situaciones de vida o muerte como si no, el pensamiento de caja negra le enseñará a mejorar continuamente su capacidad de toma de decisiones y de resolución de problemas mediante la evaluación constante y el aprendizaje de las elecciones pasadas. Syed le enseña a crear su propia caja negra interna y a considerar no sólo cómo se producen los errores, sino qué hace usted inmediatamente después de que ocurran. Emotivos ejemplos del mundo real ponen sus consejos en perspectiva y le harán tomárselos a pecho. 5. El arte de pensar con claridad, de Rolf Dobelli "Novelista, pensador y empresario, Rolf Dobelli demuestra hábilmente que, para llevar una vida más feliz y próspera, no necesitamos astucia extra, nuevas ideas, artilugios relucientes o una hiperactividad más frenética: todo lo que necesitamos es menos irracionalidad". Dobelli, un estudioso del razonamiento humano, ha vadeado años de investigación sobre economía conductual, psicología y neurociencia y los ha condensado en esta guía práctica para tomar mejores decisiones. Los capítulos son breves y punzantes, a veces de sólo unos párrafos, lo que facilita una lectura repleta de ejemplos que ilustran los errores cognitivos, las trampas y los sesgos que Dobelli explica ingeniosamente. Si quiere reforzar una mentalidad decisiva y positiva, este libro le muestra cómo hacerlo.

Libros para ser un líder de éxito

Estos libros detallan las cualidades esenciales que necesitan los líderes de hoy en día, con consejos prácticos que le ayudarán a desarrollarlas y aplicarlas eficazmente en el lugar de trabajo. 1. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey "Este querido clásico presenta un enfoque centrado en principios para resolver problemas tanto personales como profesionales... Stephen R. Covey revela un camino paso a paso para vivir con justicia, integridad, honestidad y dignidad humana, principios que nos dan la seguridad para adaptarnos al cambio y la sabiduría y el poder para aprovechar las oportunidades que el cambio crea." Los siete hábitos están considerados en todo el mundo: Ser proactivo, empezar con el fin en mente, poner primero lo primero, pensar en ganar/ganar, buscar primero entender, crear sinergias y afilar la sierra. El valor de este libro no está en los hábitos en sí, sino en la orientación de Covey sobre cómo aplicarlos. 2. Los líderes comen los últimos, de Simon Sinek "Demasiados lugares de trabajo se rigen por el cinismo, la paranoia y el interés propio. Pero los mejores fomentan la confianza y la cooperación porque sus líderes construyen lo que Sinek denomina un "Círculo de Seguridad" que separa la seguridad dentro del equipo de los retos de fuera". El punto de vista de Sinek se ejemplifica a través de fascinantes historias reales extraídas de sus relatos en grandes empresas y operaciones militares. Una gran lectura sólo por los relatos, Sinek aporta un inmenso valor que muestra cómo los grandes líderes evocan la confianza y crean entornos en los que los compañeros se juegan la vida, literal y figuradamente, por los demás. 3. El arte de la posibilidad, de Rosamund Stone Zander y Benjamin Zander "El arte de la posibilidad combina la experiencia de Benjamin Zander como director de la Filarmónica de Boston y su talento como profesor y comunicador con el genio de la psicoterapeuta Rosamund Stone Zander para diseñar paradigmas innovadores de realización personal y profesional". Las armoniosas perspectivas de los autores se unen para presentar 12 prácticas rompedoras que le ayudarán a integrar la creatividad y el ingenio humanos en su estilo de liderazgo. Con este libro, aprenderá a combinar la pasión con la positividad y a dejar un efecto dominó en el mundo que le rodea. 4. Atrévase a liderar: Trabajo Valiente. Conversaciones difíciles. Corazones enteros, de Brene Brown "Brené Brown es una autoridad en el estudio de la valentía y la vulnerabilidad en lo que respecta al liderazgo. En resumen, a lo largo de este libro empoderador comparte habilidades sutiles que fomentan la capacidad de armarse de valor y también da pasos prácticos para aplicar estas habilidades en las organizaciones y en cualquier otra forma de entorno social." Mientras que muchos libros de comunicación tratan el tema de cómo abordar conversaciones difíciles, Brown va un paso más allá y le enseña cómo abordar situaciones difíciles. Cuando las tensiones afloran y los plazos presionan a un equipo, los consejos prácticos de Brown le ayudarán a dar un paso al frente y a manejar cualquier situación en el trabajo, con competencia y valentía. 5. Los primeros 90 días, de Michael Watkins "Al guiarle a través de cada aspecto del escenario de transición, Watkins identifica los escollos más comunes con los que se encuentran los nuevos líderes y le proporciona las herramientas y estrategias que necesita para evitarlos. Cada capítulo incluye también listas de comprobación, herramientas prácticas y autoevaluaciones que le ayudarán a asimilar las lecciones clave y aplicarlas a su propia situación." Si está realizando la transición a un nuevo puesto o empresa, Watkins le guiará en cada segundo crucial, desde su primera impresión hasta su primera revisión de rendimiento. Estos consejos son aplicables tanto a los puestos de principiante como a todos los puestos de la dirección, y se centran en evitar los escollos más comunes, desarrollar relaciones y conseguir victorias tempranas. Watkins ha entrenado a muchos líderes durante el periodo de transición, y su experiencia de primera mano brilla en cada capítulo. Las autoevaluaciones, la lista de comprobación y las herramientas lo convierten en un completo libro de trabajo listo para marcarle el camino en su próximo paso profesional.

Libros que le ayudarán a aumentar la productividad y mejorar la gestión del tiempo

Todos tenemos las mismas 24 horas al día, pero ¿cómo consiguen los mejores resultados hacer mucho más que los demás? Estos libros adoptan un enfoque sin pretensiones para ayudarle a priorizar sus obligaciones, gestionar su tiempo de forma inteligente y aprender a manejar las tareas que le quitan tiempo y le estresan y que se interponen en su camino hacia el equilibrio entre trabajo y vida privada. 1. Cómo hacer las cosas: El arte de la productividad sin estrés, de David Allen "Desde que se publicó por primera vez hace más de 15 años, Getting Things Done de David Allen se ha convertido en uno de los libros de negocios más influyentes de su época y en el libro definitivo sobre organización personal. Allen ha reescrito el libro de principio a fin, retocando su texto clásico con importantes perspectivas sobre el nuevo lugar de trabajo". El libro de Allen se centra en un proceso de dos pasos: Definir qué significa "hecho" y cómo es "hacer". Es excelente para los profesionales que se sienten abrumados en su jornada laboral, y aún más valioso si su trabajo tiene tendencia a desbordarse en su tiempo libre. Si tiene demasiadas cosas entre manos y no dispone de tiempo suficiente para su desarrollo profesional, sus pasiones personales o sus asuntos familiares, las enseñanzas de Allen le ayudarán a priorizar, planificar y delegar para que pueda atender todas sus responsabilidades a su debido tiempo. 2. Trabajo profundo: Reglas para el éxito centrado en un mundo distraído, de Cal Newport "El trabajo profundo es la capacidad de concentrarse sin distracciones en una tarea cognitivamente exigente. Es una habilidad que le permite dominar rápidamente la información complicada y producir mejores resultados en menos tiempo... En Deep Work, el autor y profesor Cal Newport da la vuelta a la narrativa sobre el impacto en una era conectada. En lugar de argumentar que la distracción es mala, celebra el poder de su opuesto". El autor y profesor Cal Newport enseña un régimen, construido en torno a cuatro reglas, que le ayudará a transformar su mentalidad sobre su forma de trabajar. Con nuevos hábitos y una nueva perspectiva sobre lo que significan la concentración, el aburrimiento y la distracción, el libro de Newport es tan práctico como entretenido. Muchas grandes historias reales de viajes de negocios y estancias en el extranjero ayudan a poner las cosas en perspectiva de un modo con el que cualquier profesional puede identificarse y aplicar. Si se siente abrumado por las distracciones, éste es su libro. 3. Esencialismo: La búsqueda disciplinada de menos, de Greg McKeown. "El esencialismo es más que una estrategia de gestión del tiempo o una técnica de productividad. Es una disciplina sistemática para discernir lo que es absolutamente esencial y, a continuación, eliminar todo lo que no lo es, de modo que podamos hacer la mayor contribución posible a las cosas que realmente importan." Si se encuentra ocupado, pero no productivo, el sistema de McKeown le ayudará a aprender a eliminar lo que no es esencial y a encontrar una nueva forma de manejar las cosas que sí lo son. En particular, su enfoque de la eliminación -que se centra en maximizar sus contribuciones significativas en el mundo- hará que le resulte más fácil decir que no, incluso si le cuesta rechazar a la gente. 4. Cómete esa rana: 21 grandes maneras de dejar de posponer las cosas y hacer más en menos tiempo, de Brian Tracy "Hay un viejo dicho que dice que si lo primero que hace cada mañana es comerse una rana viva, tendrá la satisfacción de saber que ha terminado con lo peor que tendrá que hacer en todo el día". Para Tracy, comerse una rana es una metáfora de abordar su tarea más difícil, pero también la que puede tener un mayor impacto positivo en su vida." Muchos de nosotros hemos sido culpables de "procrastinación productiva", o el acto de hacer pequeñas cosas que tenemos que hacer sin avanzar realmente en las cosas que necesitamos hacer. La técnica de Tracy le ayudará a actuar con determinación cuando realmente cuenta, y a mantenerse centrado en la tarea que tiene entre manos. Tracy no sólo le enseñará a comerse la rana, sino también a encontrar las ranas en su lista de tareas pendientes y a identificar la más grande de la cesta. Una lectura obligada para cualquier profesional que empiece y termine repetidamente su jornada laboral con responsabilidades desalentadoras. 5. Cómo ser un ninja de la productividad: preocúpese menos, consiga más y ame lo que hace, de Graham Allcott "Utilizando técnicas que incluyen la implacabilidad, la atención plena, la calma zen y el sigilo y el camuflaje, conseguirá reducir su bandeja de entrada a cero, sacar el máximo partido a su atención, vencer la procrastinación y aprender a trabajar de forma más inteligente, no más dura". ¿Lucha contra la sobrecarga de información? En el mundo actual, Allcott sostiene que las técnicas tradicionales de gestión del tiempo no sirven. Esta guía divertida y accesible le enseña a mantener la calma, incluso durante otra reunión inútil, y a aprender a amar de nuevo su trabajo. No le costará ningún esfuerzo leer este libro de principio a fin, y descubrirá que los consejos de Allcott son directamente aplicables en el lugar de trabajo moderno, especialmente para las personas expertas en tecnología.

Libros sobre marca personal

¿Cómo puede no sólo mostrar su personalidad, sino convertirla en un activo para su carrera? Estos libros pondrán de manifiesto sus habilidades, experiencias y valores únicos y le ayudarán a aprovecharlos para generar confianza, respeto y conexiones como profesional. 1. Personal Branding For Dummies de Susan Chritton "Distinguirse de la competencia es importante en cualquier faceta de los negocios, y el auge de la marca personal ha evolucionado específicamente para ayudar a los candidatos a destacar en la bolsa mundial de talentos... Personal Branding For Dummies, 2ª edición, le guía paso a paso a través del proceso de creación de su propia marca". Si nunca antes ha leído un libro de For Dummies, ésta es una gran introducción al estilo paso a paso de la serie, que hace accesible a las masas un proceso tan enrevesado como el de la marca personal. La información está dirigida directamente a los profesionales de carrera, no a los empresarios, y es muy adecuada tanto si está empezando su primer trabajo como si está intentando distinguirse al hacer un movimiento lateral más adelante en su vida. Además de consejos para diseñar su marca, Chritton ofrece sugerencias y técnicas para demostrarla, así como errores que bien podrían destruirla. 2. Reinventarte, de Dorie Clark "Mezclando historias personales con atractivas entrevistas y ejemplos de personalidades conocidas - Mark Zuckerberg, Al Gore, Tim Ferriss, Seth Godin y otros - Reinventing You muestra cómo pensar a lo grande sobre sus objetivos profesionales, tomar el control de su carrera, construir una reputación que le abra puertas y, finalmente, vivir la vida que desea". La guía de Clark se centra en el superdotado de cada día. Aquel con pasiones y talentos únicos que tiene mucho que aportar al mundo, pero que ha luchado por poner sus activos en el punto de mira. Si quiere hacer algo más que parlotear sobre su sector y reinventarse realmente en un experto reflexivo, esta guía es para usted. Los consejos de Clark van más allá de distinguirse y le enseñan a crear una marca convincente que genere credibilidad y respeto. 3. BrandingPays de Karen Kang "La globalización y los medios sociales han hecho que el mundo sea más pequeño, esté más conectado y sea infinitamente más competitivo. El mundo ha cambiado. ¿Lo ha hecho usted? Si no tiene el paquete que le llevará al siguiente nivel de su carrera, necesita reinventar su marca personal". Especialmente valiosa para los profesionales experimentados que quizá no hayan reorientado sus habilidades y enfoques desde el auge de los medios sociales, la guía de Kang sigue el modelo de los enfoques utilizados en las principales escuelas de negocios y empresas de todo el mundo. Toda la metodología de BrandingPays se basa en los conceptos y técnicas de la empresa de marketing que lanzó la marca Apple y se ha actualizado para ayudar a los profesionales a aprovechar las oportunidades en línea. Los gráficos y esquemas facilitan el seguimiento, y Kang traza una línea clara entre la marca personal y la autopromoción (algo que muchos otros autores no hacen). 4. Usted es la marca, de Mike Kim "No es ningún secreto que más gente que nunca está construyendo negocios prósperos en torno a sus marcas personales. Pero, ¿por qué algunos crean negocios de seis o incluso siete cifras mientras tantos otros luchan por conseguir unos ingresos constantes? En Usted es la marca, Mike Kim comparte su probado plan de ocho pasos que ha ayudado a construir las marcas de algunos de los líderes de pensamiento más influyentes de la actualidad, así como su propia marca personal". La atención no se posee, se gana. Esa es la humilde opinión que Kim inculca al lector, llamando la atención a aquellos que intentan construir marcas que no reflejan en absoluto quiénes son realmente. Centrándose en la autenticidad, Kim enseña a construir una marca cálida, acogedora y destinada a atraer a una ferviente comunidad de seguidores. El enfoque de Kim es práctico y definido, con evaluaciones y conceptos que le ayudarán a forjar su marca personal basándose en mensajes claros y un modelo de negocio sólido. Es una lectura obligada para los profesionales que intentan ser "emprendedores de ideas" o "emprendedores de cómo", como él dice. 5. Esto es marketing, de Seth Godin "Los grandes profesionales del marketing no utilizan a los consumidores para resolver el problema de su empresa; utilizan el marketing para resolver los problemas de otras personas. Sus tácticas se basan en la empatía, la conexión y el trabajo emocional en lugar de en anuncios que roban la atención y embudos de correo electrónico spam". Si "odia vender" porque el proceso le parece de alta presión y engañoso, Godin acabará con sus ideas erróneas y le ayudará a reconstruir una mentalidad centrada en ayudar en lugar de acosar, engañar o estafar. Este libro fue un best-seller instantáneo del New York Times y número uno del Wall Street Journal por una buena razón. La reputación de Godin combinada con su sabiduría actualizada sobre marketing le enseñará a posicionarse haciendo hincapié en para quién es su oferta y para quién no. Es un consejo extremadamente valioso, especialmente para aquellos a los que se les han enseñado las "viejas formas" del marketing, la venta y la publicidad y necesitan renovar su enfoque.

Libros sobre la creación de redes profesionales

El trabajo en red va más allá de enviar una solicitud de conexión. Para construir relaciones significativas que puedan hacerle ganar recomendaciones, referencias y nuevas oportunidades, tiene que esforzarse y aprender a relacionarse con otras personas de su campo. Estos libros enseñan técnicas eficaces que hacen que el trabajo en red sea menos desalentador. 1. Nunca coma solo, de Keith Ferrazzi "¿Quiere avanzar en la vida? ¿Subir la escalera del éxito personal? El secreto, afirma el maestro de la creación de redes Keith Ferrazzi, está en tender la mano a otras personas. Como Ferrazzi descubrió al principio de su vida, lo que distingue a las personas de gran éxito de los demás es la forma en que utilizan el poder de las relaciones, para que todos salgan ganando". El libro de Ferrazzi detalla su propia historia de éxito, abriéndose camino desde ser el hijo de un limpiador y obrero siderúrgico de un pequeño pueblo hasta establecer una red de contactos que le permitió entrar en Yale, obtener un M.B.A. en Harvard y varios puestos ejecutivos. Joven, inteligente y humilde, le implora que abandone el trabajo en red y empiece a conectar en su lugar. Con un enfoque verdaderamente refrescante de lo que significa entablar relaciones profesionales, Ferrazzi le enseña a abordar las conversaciones con el objetivo de crear valor mutuo. Su propia historia, entrelazada con consejos prácticos, constituye una lectura ingeniosa y amena. 2. Superconector, de Scott Gerber y Ryan Paugh "En Superconector, Scott Gerber y Ryan Paugh revelan una nueva categoría de profesionales nacidos de la era de los medios sociales: constructores de comunidades de gran valor que hacen que las cosas sucedan gracias a su aguda comprensión y utilización del capital social". Paugh quiere que deje de trabajar en red y adopte un enfoque humano, pero sistemático, para gestionar su comunidad. El concepto de Generosidad Habitual brilla en las enseñanzas, asegurando a los lectores que los mayores beneficios les llegarán cuando menos se lo esperen. La charla sobre el buen karma, la creación de conexiones significativas y la toma de decisiones selectivas sobre con quién decide entablar relaciones se hace eco de los consejos de Nunca comas solo, pero con una perspectiva totalmente diferente que tiene su origen en el respaldo de los autores a los medios sociales. 3. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie "Dale Carnegie, conocido como 'el arcipreste del arte de hacer amigos', fue pionero en el desarrollo de habilidades personales para los negocios, la confianza en uno mismo y las técnicas de motivación. Sus libros -entre los que destaca Cómo ganar amigos e influir sobre las personas- han vendido decenas de millones en todo el mundo e, incluso en el cambiante clima actual, siguen siendo tan populares como siempre." La definición de consejo atemporal, el libro de Carnegie infunde confianza, asegurándole que lo que quiere hacer en su carrera puede lograrse, y que probablemente pueda hacerlo mucho mejor de lo que piensa. Las lecciones están repletas de valor, empezando por las seis formas en que puede "caer bien" a la gente (pista: no hay trucos de por medio) y las doce formas en que puede persuadir a los demás para que vean su forma de pensar emanando comprensión, pasión e integridad. Si busca construir una red profesional que le respete tanto como les gusta, la guía de Carnegie no puede pasarse por alto. 4. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Give and Take de Adam Grant "En Give and Take, Adam Grant, investigador galardonado y profesor mejor valorado de Wharton, examina las sorprendentes fuerzas que determinan por qué algunas personas ascienden a la cima de la escalera del éxito mientras que otras se hunden hasta el fondo". ¿Demasiado ocupado mirando hacia dentro cuando piensa en su éxito? Grant nos enseña que, aunque la pasión y el trabajo duro son importantes, tenemos que empezar a pensar más allá de nosotros mismos y considerar cómo estamos conectando con el talento que nos rodea y utilizándolo. Como profesor mejor valorado de Wharton, los consejos de Grant son elogiados por científicos sociales y teóricos de los negocios, pero impartidos de una forma pragmática que le ayudará a replantearse sus interacciones y a alcanzar sus objetivos profesionales aplicando las reglas del dar y recibir. 5. Trabajar en red no funciona, de Derek Coburn "Nacido de la frustración del autor Derek Coburn por haber pasado miles de horas infructuosas asistiendo a eventos de networking tradicionales, este libro ofrece estrategias frescas, eficaces y poco convencionales para hacer crecer y alimentar una red poderosa. Estas estrategias hicieron crecer los ingresos de Coburn en un 300% en sólo 18 meses y pueden tener un gran impacto en su negocio". Coburn le enseña no sólo a convertirse en el "Conector definitivo", sino en un recurso para los demás, alguien a quien los profesionales querrán recurrir cuando necesiten consejo (y servicios). Se centra en tácticas de creación de redes de alta productividad, prescindiendo de los viejos intercambios de tarjetas de visita y enseñando en su lugar sus propias formas creativas de conectar con personas que pueden complementar el valor que usted aporta al mundo. Este libro es valioso para cualquier profesional que esté harto de los métodos tradicionales de creación de redes y dispuesto a buscar presentaciones de calidad que conduzcan a asociaciones duraderas.

El Desarrollo Profesional y de la Carrera Profesional

La noción de carrera en el entorno empresarial actual, más turbulento y complejo, se ha reformulado para encapsular la dinámica de la responsabilidad de los individuos a la hora de tomar las riendas de su desarrollo profesional. En cierto sentido, es toda acción emprendida para mejorar el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) profesional. Los individuos pueden adoptar proactivamente comportamientos de autogestión de la carrera mediante el uso de una amplia gama de capacidades de autorregulación denominadas metacapacidades de carrera. El desarrollo de la carrera generalmente implica facilitar un ajuste óptimo entre las necesidades, los valores y los intereses de la carrera personal y el contexto social en el que se desarrolla la carrera. Las metacapacidades de carrera también contribuyen al capital de empleabilidad de los individuos, lo que aumenta su probabilidad de lograr el éxito profesional en el contexto de la carrera moderna. Las opciones y los patrones de la trayectoria profesional de los individuos están conformados por las decisiones tomadas en respuesta a las demandas planteadas por las circunstancias no laborales (vida personal y vida familiar) y los requisitos de empleabilidad del empleador. El desarrollo contemporáneo de la carrera está generalmente impulsado por los sentimientos de satisfacción, auto-actualización y realización tanto en el trabajo como en los dominios no laborales que aluden a las percepciones psicológicas del éxito de la carrera, la satisfacción de la vida, la satisfacción del equilibrio trabajo-familia y el bienestar de la carrera. La capacidad de iniciar un cambio proactivo, encontrar una razón significativa para iniciar un cambio proactivo y el entusiasmo (motivación autónoma intrínseca) para iniciar un cambio proactivo son mentalidades importantes para el éxito de la carrera y para anticiparse a los choques profesionales. Datos verificados por: Mix Asunto: desarrollo-profesional. Asunto: gestion-empresarial.

Desarrollo profesional

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También

desarrollo de la carrera profesional, angustia de la carrera, metacapacidades de la carrera, capital de empleabilidad, comportamiento proactivo de la carrera, motivación intrínseca autónoma, apoyo al desarrollo de la carrera en la organización, Desarrollo Profesional, Equipos de Trabajo, Gestión de Recursos Humanos, Guía Esencial de Trabajo en Equipo