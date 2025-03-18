Redacción de Ensayos

Hay cinco etapas distintas en la redacción de un ensayo: interpretación de la pregunta; investigación; planificación; redacción; y revisión.

Si omites alguna de ellas o simplemente las haces a toda prisa, surgirán ciertos problemas familiares en tu redacción: irrelevancia, estructura débil, pruebas y ejemplos insuficientes para apoyar tus argumentos, falta de fluidez entre párrafos, argumentos incoherentes y muchos otros.

También es importante separar cada etapa, dejando tiempo entre cada una de ellas. Esto no solo te permite volver a tus ideas con frescura, de modo que puedas ver cuáles de ellas necesitan ser editadas, sino que también descubrirás que tus ideas y argumentos se han desarrollado mientras tanto.

¿Siempre es necesario revisar mi ensayo?

Sencillamente, sí. Saber que vas a revisar tu ensayo una vez que lo hayas terminado te permite escribir libremente sin preocuparte demasiado por el estilo. Tienes que decirte a ti mismo qu…