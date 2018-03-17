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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Región de Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Región de Aprendizaje

Significado de Región de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea:

Región en la que las partes interesadas colaboran con el fin de satisfacer las necesidades locales de aprendizaje y comparten sus recursos para aportar soluciones comunes.

Nota en relación a región de aprendizaje:

Fuente del concepto anterior:

adaptado de Cedefop, 2004.