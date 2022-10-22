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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Responsabilidad del Respaldo o Copia de Información (Backup): Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Responsabilidad del Respaldo o Copia de Información (Backup): de las Empresas de Hosting?

A las empresas de alojamiento web, incluso a las más respetadas del sector, les gusta enumerar su larga lista de servicios. Esto es para que usted pueda ver y saber lo mucho que harán por usted y su sitio web. Utilizan un marketing inteligente e ingenioso para decirle lo expertos que son en el negocio. Intentarán convencerle de que su sitio está más seguro con ellos ya que lo saben todo. Ciertamente, saben mucho más que usted. ¿No es estupendo saber que alguien experto le cubre las espaldas cuando todas esas cosas técnicas salen terriblemente mal, como ocurre inevitablemente cuando hay software de por medio? ¡Excepto que no es cierto! No les estoy acusando de mentir. Pero ciertamente no le están diciendo toda la verdad por adelantado. Esto podría ser lo más importante que aprenda este año acerca de poner su negocio en línea en manos de otra persona. Déjeme explicarle...

El error común - Lo que los hostings dicen sobre las copias de seguridad

Todo el mundo en la industria sabe lo importante que son las copias de seguridad. Muchos de nosotros lo aprendemos por las malas. Una vez borré todo el conjunto de archivos de un curso universitario en el que estaba ayudando en mi universidad. Esto ocurrió durante el curso. Y, por supuesto, ninguno de nosotros había hecho una copia de seguridad. Ah, los recuerdos... Los proveedores de alojamiento se jactan de ofrecer copias de seguridad diarias (como aquí y aquí). Pero, ¿ha intentado alguna vez restaurar una de esas copias de seguridad? Por lo general, no son tan fáciles de usar y -para un usuario no técnico- puede ser una pesadilla intentar restaurar un sitio web a partir de ellas.

Las copias de seguridad son importantes

Por suerte, su proveedor de alojamiento está ahí para ayudarle con un soporte 24/7 cuando su sitio se cae, ¿verdad? Bueno... ¡tal vez no! Las afirmaciones son declaraciones superficiales en el mejor de los casos y no le cuentan la historia completa. La historia completa sólo se puede encontrar en sus Términos de Servicio. Ahora, sé que no ha leído esos Términos de Servicio pero no se preocupe, ¡he hecho la lectura por usted!

La verdad sobre sus copias de seguridad

La verdad es que la mayoría de los anfitriones niegan cualquier responsabilidad sobre las copias de seguridad de su sitio web. Y no están obligados a hacerlo. No se preocupe si esto es nuevo para usted. No es el único. Hace poco tuve una discusión con la directora general de un próspero negocio de desarrollo web aquí en Suiza, que me aseguró que no necesitaba mis copias de seguridad porque el anfitrión las hacía por ellos. Cuando lo comprobé directamente con el proveedor de alojamiento, me aseguraron que no se hacían copias de seguridad. Si la gente de este negocio no conoce la historia completa no tiene por qué sentirse mal si también es una novedad para usted. Su proveedor de alojamiento hace copias de seguridad para su comodidad, no para la suya. He aquí la razón. La gran mayoría de los sitios web están alojados en un alojamiento compartido. Aquí es donde su sitio web se ejecuta en un servidor web con muchos otros sitios web y se comparten los recursos del servidor como la memoria, la conexión a Internet, la CPU, etc. No es raro tener docenas o cientos de sitios en un solo servidor. No hay ninguna razón por la que su sitio no pueda estar apretujado con otros 1.000.

Alojamiento compartido

Con todos esos clientes a los que hay que complacer, su proveedor de alojamiento tiene que asegurarse de hacer una copia de seguridad de su propia configuración para cuando algo vaya mal.

Algunos ejemplos de acuerdos de copias de seguridad

Le dije que había hecho la lectura de los términos de servicio para usted, así que aquí hay extractos con respecto a las copias de seguridad de algunos anfitriones populares (actualizados en febrero de 2018). TÉRMINOS DE SERVICIO PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS HOSTS POPULARES:

GoDaddy: "Usted se compromete a realizar una copia de seguridad de todo su Contenido de Usuario para poder acceder a él y utilizarlo cuando sea necesario. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) GoDaddy no garantiza la realización de copias de seguridad de ninguna Cuenta o Contenido de Usuario, y usted se compromete a aceptar como riesgo la pérdida de todo su Contenido de Usuario. Usted será el único responsable de tomar medidas para: (1) evitar cualquier pérdida o daño en el contenido de su sitio web o servidor; (2) mantener copias de seguridad y de archivo independientes del contenido de su sitio web o servidor; y (3) garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de todo el contenido de su sitio web o servidor transmitido o almacenado en nuestros servidores." y "...no garantizamos la disponibilidad ni la restauración de los datos perdidos. La restauración de los datos puede solicitarse a nuestros Servicios Expertos"

Hostgator: "Las copias de seguridad de HostGator se proporcionan como cortesía y no están garantizadas. Los clientes son responsables de sus propias copias de seguridad y del contenido de su web y deben hacer sus propias copias de seguridad para una mayor protección."

Bluehost: "BlueHost.com no asume ninguna responsabilidad por copias de seguridad fallidas, pérdida de datos o integridad de los mismos. Bluehost de vez en cuando hace copias de seguridad de los datos en sus servidores, pero no tiene ninguna obligación o deber de hacerlo con el Suscriptor bajo estos Términos. ES ÚNICAMENTE EL DEBER Y LA RESPONSABILIDAD DEL SUSCRIPTOR DE HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS Y DATOS DEL SUSCRIPTOR EN LOS SERVIDORES DE BLUEHOST, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA BLUEHOST SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DE CUALQUIER TIPO BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL POR LA PÉRDIDA DE ARCHIVOS Y/O DATOS DEL SUSCRIPTOR EN CUALQUIER SERVIDOR DE BLUEHOST.

Rackspace: "... usted acepta que mantendrá al menos una copia actualizada adicional de sus Datos de Cliente en algún lugar que no sea en los Servicios de Nube Pública de Rackspace. Si utiliza los servicios de copia de seguridad en la nube de Rackspace, usted es responsable de realizar y probar las restauraciones ..."

Siteground: "Nos esforzaremos de buena fe en realizar una copia de seguridad de los datos almacenados en los Servicios compartidos una vez al día (Copias de seguridad compartidas). Las Copias de Seguridad Compartidas están pensadas únicamente para uso interno y no podemos garantizar que una Copia de Seguridad Compartida esté disponible para su restauración a petición suya. Es su responsabilidad hacer una copia de seguridad de todo su contenido para evitar una posible pérdida de datos" "Aunque podemos proporcionarle asistencia, es su obligación restaurar su sitio web."

Motor WP: "Aunque proporcionamos copias de seguridad, no hay garantía de que la copia de seguridad funcione correctamente y de que el contenido se recupere por completo o se formatee correctamente. Usted es el único responsable de mantener una copia de seguridad separada de cualquier dato que no quiera perder."

switchplus: switchplus no ofrece copias de seguridad de los sitios web - hacer "copias de seguridad regulares es responsabilidad de nuestros clientes."

Un punto importante a tener en cuenta de estos ejemplos es que, al utilizar los servicios de sus proveedores de alojamiento, usted ha aceptado implícitamente:

realizar sus propias copias de seguridad

comprobar que esas copias de seguridad funcionan correctamente

Mi pregunta es: ¿Está cumpliendo ese acuerdo? Algunos planes de alojamiento de gama alta le proporcionarán copias de seguridad adecuadas, pero generalmente están fuera del rango de precios de muchos propietarios de pequeñas empresas. Por supuesto, el alojamiento es un negocio y estas empresas sólo se están protegiendo. No están siendo deliberadamente taimadas y deshonestas. Después de todo, no hay garantías cuando se trata de software. Pero ciertamente podrían ser más francos. La conclusión es que es su negocio. Es su sitio web. Es su responsabilidad. Puede lamentar el aparente engaño en los esfuerzos de marketing de sus anfitriones. Puede lamentarse y rechinar los dientes y agitar las manos en el aire ante la injusticia de todo ello. Eso no cambiará el hecho de que usted y sólo usted sigue siendo responsable.

Qué hacer en cambio con las copias de seguridad

Un enfoque mucho mejor es adoptar una visión estoica al respecto. Acepte que han sido claros (si no completamente francos) sobre sus condiciones y que esto es simplemente así. Sólo hay una cosa que puede hacer: tomar los respaldos en sus manos. Hay algunos enfoques que puede adoptar: