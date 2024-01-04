A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

La Responsabilidad Profesional: Hechos Clave: Hechos Clave

Este artículo es un complemento de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la responsabilidad profesional. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

La Responsabilidad Profesional en Europa: Aspectos Jurídicos

Área de investigación; terminología

El término "responsabilidad profesional" se equipara con frecuencia a la responsabilidad de los autónomos. Sin embargo, esta definición es en cierto modo demasiado estrecha: en última instancia, la verdadera cuestión radica en las peculiaridades que rodean a la responsabilidad por servicios, que tienen su origen en parte en la historia y en parte en el derecho fiscal. Aun así, desde el punto de vista alemán, la distinción entre trabajo autónomo y comercial es un tanto arbitraria.

En particular, el debate sobre el § 675(2) (antiguo § 676) del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), relativo a la responsabilidad por declaraciones falsas, ha llevado a equiparar la responsabilidad profesional y la responsabilidad por declaraciones falsas (frente a terceros). Esto no es sorprendente; el artículo 675(2) del BGB (o su predecesor, el artículo 676 del BGB) mencionaba especial y explícitamente la profesión ejercida como motivo de responsabilidad, o de aplicación de un estándar de responsabilidad más estricto.

Sin embargo, tal limitación de la responsabilidad profesional a la responsabilidad por declaraciones falsas frente a terceros no parece apropiada. En efecto, sólo aborda un aspecto de la actuación de los profesionales, a saber, la representación, y sólo un grupo de un círculo más amplio de posibles perjudicados, a saber, las terceras personas. Así pues, el verdadero problema es la responsabilidad por los servicios frente al socio contractual o frente a terceros; no obstante, la responsabilidad de los autónomos sigue estando en el centro de esta disputa.

Sin embargo, se puede afirmar definitivamente que la responsabilidad profesional no engloba la responsabilidad del trabajador. Aunque se trata de la responsabilidad por los servicios, en la jurisprudencia y en la literatura pertinente se ha circunscrito la responsabilidad del trabajador -en contraste con el modelo presentado por el BGB- porque los empleados no son económicamente independientes.

Algunas observaciones adicionales: Tendencias en el desarrollo legal

La "responsabilidad profesional", considerada como un sistema de responsabilidad unificado, es relativamente joven. A nivel internacional, hasta hace poco podía decirse que la responsabilidad profesional no era un "tema integral y diferenciado". Una de las principales razones para ello era la creciente diferenciación del derecho de responsabilidad que ha llevado, en los sistemas orientados a la codificación, a que los servicios jurídicos, médicos y de construcción se regulen en diferentes áreas del derecho civil.

Por otro lado, también es cierto, como ya se ha dicho, que la diversidad del derecho de responsabilidad, especialmente en relación con el sector de los servicios, tiene ciertos principios básicos comunes y una dirección unificada. El debate alemán sobre la responsabilidad profesional comenzó con un ensayo de Friedrich Scheffler en el Foro de Karlsruher de 1959. Pero no fue hasta finales de la década de 1970 cuando el tema se benefició de un mayor escrutinio, tras una serie de documentos fundacionales.

Destaca especialmente la elaboración por parte de Manfred Lieb de una revisión del derecho de obligaciones en el ámbito del derecho general de los contratos de servicios. La atención del público en general se dirigió entonces hacia la cuestión por una presentación de Klaus J Hopt en el Congreso de Profesores de Derecho Civil de 1983. Sin embargo, si se examina más de cerca, queda claro que este tema no es nada nuevo; de hecho, se viene debatiendo desde los tiempos del derecho romano y está presente en los debates en torno a las codificaciones del siglo XIX. Un renacimiento de este tipo implica, sin embargo, que la "profesión", considerada como base de la responsabilidad, había "muerto" entretanto.

De hecho, la historia legislativa del código civil ofrece una explicación plausible: allí, como se ha descrito anteriormente, la profesión ni siquiera se menciona como motivo de responsabilidad. Esto difiere de los preparativos iniciales del BGB y de otros códigos civiles contemporáneos. La discusión de hoy, por tanto, continúa la que tuvo lugar a mediados del siglo XIX.

Estructuras individuales

El sistema de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones profesionales es, a primera vista, confuso y difuso. Sin embargo, la existencia paralela de numerosos enfoques jurídicos, en parte incompatibles, se debe principalmente a la situación jurídica codificada; el panorama es diferente cuando se incluye la jurisprudencia, que tiende a buscar la armonía.

a) Naturaleza jurídica del contrato

Surgen diferencias significativas especialmente con respecto a la naturaleza jurídica del contrato entre el principal y el agente. El espectro se extiende aquí desde la agencia (§ 675(1) en relación con el § 611 BGB: abogados, asesores fiscales y auditores) hasta el contrato de servicios (§ 611 BGB: médicos), el contrato de obra y trabajo (§ 631 BGB: obrero de la construcción, arquitecto) y la relación oficial público-jurídica (notario público, médico público); las excepciones y los híbridos no pueden investigarse aquí. La mayor diferenciación se da entre los contratos orientados a los resultados y los orientados a la actividad (contrato de obra y trabajo frente a contrato de servicios, es decir, aquellos con obligaciones de resultado u obligaciones de medios).

La diferente ordenación tiene su mayor impacto cuando conduce a la aplicación de normas de responsabilidad diferentes. Existe una tendencia a aplicar la regla de la culpa con independencia de la cuestión de si la culpa debe entenderse de forma objetiva o subjetiva; se aplica con mayor frecuencia cuando es difícil determinar una prestación correcta y a medida que aumenta el riesgo de responsabilidad en caso de incumplimiento del deber: un caso extremo de ello es el asesoramiento oral prestado por un abogado.

Las consecuencias jurídicas de una rescisión (§ 628 (1) BGB: pagos parciales/§ 649 BGB: pagos completos menos gastos ahorrados) también se regulan de forma diferente. Otras diferencias, especialmente relevantes en lo que respecta a los edificios, se aplican a la distribución del riesgo hasta la aceptación en un contrato de obra y trabajo (§ 644 BGB) y a la posibilidad de una garantía hipotecaria (§ 648 BGB).

Desde la perspectiva del médico, a pesar de la existencia de un contrato de servicios -y por tanto de la aplicabilidad de un incumplimiento positivo del contrato- el derecho de daños se aplica prácticamente de forma exclusiva en materia de responsabilidad, mientras que en lo que respecta a los arquitectos y las empresas de construcción, a pesar de la aplicabilidad general de los §§ 631 y siguientes del BGB, también pueden aplicarse los §§ 823 y siguientes del BGB.

Pero aun así, el derecho de responsabilidad civil sólo desempeña aquí un papel menor, debido sobre todo a cuestiones relacionadas con la carga de la prueba y a los principios desarrollados por la jurisprudencia sobre el contrato de tercero beneficiario. Podemos ver, sin embargo, que el sistema jurídico actual aplica numerosos regímenes de responsabilidad diferentes para el fenómeno unificado de los servicios profesionales, lo que difiere notablemente del enfoque de la venta de bienes.

b) Obligaciones hacia la parte contratante

i) Alcance de las obligaciones

El contenido de las obligaciones entre socios contractuales es independiente de la naturaleza jurídica del contrato. Esto puede explicarse en parte por el hecho de que el legislador se ha abstenido de detallar estas obligaciones (con algunas excepciones en lo que respecta a la responsabilidad de los notarios públicos). Así pues, se encomendó a los tribunales la responsabilidad de concretar las normas pertinentes en materia de responsabilidad abierta y adaptarlas para que se ajusten a las necesidades de las distintas profesiones. Así, los tribunales exigen para todas las profesiones que se les han presentado hasta ahora que se lleve a cabo previamente una investigación suficiente de los hechos del caso.

En un segundo paso, el agente debe proponer una solución a su mandante, indicar los riesgos potenciales y las alternativas y permitir a este último tomar una decisión final sobre el estilo de aplicación. En la práctica, en lugar de cláusulas generales de gran alcance -incluso en todas las profesiones aquí investigadas- se ha producido una especificación de obligaciones individuales más fáciles de entender. Por último, en todas las profesiones investigadas, existe una obligación de "asistencia posterior".

ii) Consecuencias jurídicas

En comparación con las obligaciones contractuales, un vistazo a las consecuencias legales del incumplimiento de una obligación revela mucha menos uniformidad; aquí, se encuentran las mayores diferencias. Cabe destacar que la línea divisoria entre los contratos de servicios y los de obra y mano de obra (y los distintos modelos de garantía) sigue la distinción entre "autónomos" (contrato de servicios) y otros trabajadores profesionales del sector servicios (contrato de obra y mano de obra).

La calificación de la mayoría de las relaciones contractuales como contratos de servicios que implican a la mayoría de las profesiones que gestionan bienes ajenos (abogados, asesores fiscales y auditores) significa que el incumplimiento de una obligación no conlleva automáticamente -como en el caso de un producto defectuoso- una reducción del precio de compra, sino que requiere además que se cumplan los requisitos previos de la culpa. Por lo tanto, no existe la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por un cumplimiento parcial, en forma de rescisión o reducción del precio.

El recurso al instituto jurídico del incumplimiento contractual positivo, por otra parte, conduce a la constatación de que los autónomos -a diferencia de los "empresarios normales"- están sujetos a reclamaciones de daños y perjuicios de todo o nada.

La situación con respecto a la responsabilidad extracontractual de los médicos es similar: también en este caso, el incumplimiento de las obligaciones da lugar a reclamaciones de daños ilimitadas. Esto contrasta con la situación legal respecto a los contratos de obra y trabajo, a los que extrañamente también pertenecen los servicios de arquitectura, a pesar de su carácter "autónomo".

La forma básica de indemnización por daños y perjuicios en términos de incumplimiento de una obligación, sin referencia a la culpa, se regula en los §§ 634(3), 636, 323, 326(5), 638 BGB, que prevén la reducción del precio y la rescisión, es decir, una reclamación que se limita al pago equivalente. Cualquier otra reclamación por daños requiere culpa (por ejemplo, §§ 634(4), 636, 280, 281, 283 BGB), pero desempeñan un papel mucho menor debido a la posibilidad de reclamar "daños menores". La responsabilidad de los notarios ocupa una posición intermedia, ya que se basa en la responsabilidad extracontractual: de conformidad con el art. 19 BNotO, el incumplimiento de una obligación da lugar a una reclamación ilimitada de daños y perjuicios, aunque la ley estipula la posibilidad de una reducción de honorarios de conformidad con el art. 16 KostO, que es una consecuencia jurídica menos incisiva y similar a una reducción del precio.

Una segunda diferencia sustantiva en términos de consecuencias jurídicas se deriva de la naturaleza del bien jurídico afectado, ya que el derecho alemán de responsabilidad civil en los §§ 823 y siguientes del BGB no contiene una cláusula general de responsabilidad civil. Mientras que las profesiones de gestión de bienes como el notario tienen una responsabilidad directa por todos los daños patrimoniales, en términos de responsabilidad extracontractual de los médicos sólo existe una responsabilidad por los derechos absolutamente protegidos al cuerpo y a la salud. Esto conduce a una ampliación -en términos de cantidad- de los responsables, ya que no sólo es responsable la parte contractual (de conformidad con los artículos 278 y 831 del BGB), sino también el actor directo (de conformidad con el artículo 823(1) del BGB).

Por último, la posición elevada de los derechos absolutos es clara frente a la concesión del consentimiento a un tratamiento médico o a una determinada actividad. En efecto, lo anterior provoca una inversión de la carga de la prueba, ya que este consentimiento debe ser probado por el médico.

c) Obligaciones frente a terceros

Curiosamente, existe una coincidencia de jurisprudencia en lo que respecta al ámbito de la responsabilidad frente a terceros. Ni la naturaleza jurídica del contrato (servicio o prestación) ni siquiera el carácter contractual de la actividad en cuestión (como en el caso del notario) tienen un impacto sustantivo en la responsabilidad de un agente frente a personas distintas de su socio contractual.

El medio central de diferenciación entre la responsabilidad derivada de una relación especial (como en el caso de la relación notarial, que es jurídico-pública) y, por otra parte, la responsabilidad frente a terceros parece ser el alcance del incumplimiento de la obligación: la responsabilidad frente a terceros sólo es pertinente en caso de incumplimientos graves, sin alcanzar por ello simultáneamente el umbral (elevado) del derecho general de responsabilidad civil.

Sin embargo, existen grandes diferencias como consecuencia del sistema de derecho de responsabilidad civil en lo que respecta al alcance de las reclamaciones por daños y perjuicios. El período de responsabilidad (contractual) frente a terceros en las profesiones de gestión de bienes -en la medida en que se aplica- prevé una reclamación directa por todos los daños a los bienes propios, que es mucho más estricta en comparación con la responsabilidad de médicos y artesanos. Si sólo se violan los derechos absolutos de terceras personas, la responsabilidad sólo se deriva de las regulaciones de los §§ 823, 826, 253(2) BGB, que no distinguen entre la responsabilidad hacia terceras personas y la responsabilidad hacia la parte contratante; esto es más estricto que para las profesiones de gestión de activos.

En los §§ 844, 845 BGB existe, sin embargo, una regulación relativa a las lesiones corporales y la muerte que también amplía la protección contra los daños patrimoniales que afectan a terceros. Por último, las diferencias generales en la carga de la prueba entre el derecho contractual y el de responsabilidad extracontractual tienen efecto, en lo que respecta a la responsabilidad vicaria (§§ 278, 831 BGB).

d) Culpa

Los tribunales aplican de manera relativamente uniforme el § 276 BGB como un deber de diligencia que está directamente relacionado con la profesión afectada. Sobre la base de la jurisprudencia disponible, no es sorprendente que, en lo que respecta al sistema judicial, la "culpa" ya no desempeñe el papel de corrector subjetivo de la responsabilidad que (quizás) el legislador histórico pretendía que desempeñara.

e) Exención de responsabilidad

En lo que respecta a la exención de responsabilidad, la situación en las profesiones se trata de forma bastante diferente; sin embargo, los resultados son muy similares. Así, está claro que los médicos no pueden renunciar contractualmente a su responsabilidad extracontractual; los debates que van en este sentido son prácticamente inexistentes. En cuanto a la responsabilidad extracontractual de los notarios, el panorama es marcadamente similar. Incluso en lo que respecta a la responsabilidad contractualmente acordada para los auditores, las leyes -incluso las más recientes- prohíben cualquier renuncia a esta responsabilidad, aunque prevén un límite máximo de responsabilidad de 500.000 euros.

La situación es completamente diferente en las demás profesiones de gestión de activos. Aquí, las limitaciones de responsabilidad se han debatido durante algún tiempo y en parte, al menos con respecto a los riesgos, por lo demás muy amplios, se han considerado aceptables. En dictámenes anteriores se ha sostenido que las limitaciones de responsabilidad no deben afectar al núcleo de la actividad adeudada; además, no pueden -en combinación con los términos y condiciones habituales- excluir la responsabilidad por negligencia grave. Es dudoso que, a la inversa, sea permisible excluir la responsabilidad por negligencia leve, dado que el elemento ya inexistente de la culpabilidad subjetiva (véase c) más arriba) ha perdido su efecto. En la medida en que se considera necesaria una limitación de la responsabilidad, la cuestión de la asegurabilidad desempeña un papel importante para todas las profesiones. Esta es la razón no sólo de la exigencia de un límite de responsabilidad, sino también de la irrenunciabilidad de la responsabilidad en cuanto al alcance de los daños cubiertos por el seguro.

f) Limitaciones

Las grandes diferencias entre las profesiones investigadas individualmente también se pusieron de manifiesto con respecto a la limitación de las reclamaciones por daños. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fueron un motor decisivo para muchos debates en torno a las cuestiones de calificación; la nueva regulación alemana del derecho de limitaciones, en relación con la reforma del derecho de obligaciones, ha resuelto en gran medida estos problemas.

g) Carga de la prueba

En lo que respecta a los incumplimientos de obligaciones, la jurisprudencia trata la carga de la prueba de manera relativamente uniforme, lo que se debe, entre otras cosas, a la ausencia de requisitos normativos. Al menos explícitamente, se mantiene el principio básico de que el demandante debe probar los hechos positivos y negativos que fundamentarían el incumplimiento de una obligación. Sin embargo, se establecen tantas excepciones para todas las profesiones que incluso la presencia de un principio básico parece cuestionable. En todas las profesiones, el incumplimiento de determinadas "obligaciones parciales orientadas a objetivos" dará lugar a la absorción de un incumplimiento de la obligación por parte del agente.

Esto significa que el agente debe demostrar que no se ha producido un incumplimiento de la obligación. En las profesiones de gestión de activos, el ámbito de aplicación del § 287 ZPO se ha desplazado decididamente hacia delante con el objetivo de aliviar la carga de la prueba de la parte perjudicada. En lo que respecta a la responsabilidad del médico, esta flexibilización no se ha aplicado; no obstante, los tribunales han logrado resultados similares para la documentación defectuosa, y si no existe culpa subjetiva, la carga de la prueba en relación con lo anterior recae uniformemente sobre el agente.

Derecho uniforme

El 9 de noviembre de 1990, la Comisión Europea propuso una Directiva del Consejo sobre la responsabilidad por los servicios (COM(90) 482 final). La propuesta recibió críticas sustanciales, en particular porque no distinguía entre obligaciones orientadas a un objetivo y obligaciones orientadas a una actividad, sino que establecía una responsabilidad general por culpa con una inversión de la carga de la prueba para todos los servicios. Esto condujo a la retirada formal de la Directiva del Consejo (COM (94) 260 final).

La retirada de la propuesta original no supuso un giro de 180 grados con respecto al desarrollo de un mercado común de servicios, como parte de su plan para lograr un mercado interior común (Comisión Realización del Mercado Común, Libro Blanco de la Comisión al Consejo Europeo, COM(85) 310 final, 25 f), y aunque sólo sea por este motivo cabe esperar que los trabajos prosigan, incluso en lo que respecta al derecho material. Así, con relativa rapidez, surgieron ideas específicas para cada segmento (como las "excepciones específicas para cada segmento", también, como una especie de negativo fotográfico). Además, surgió el complejo de la "aplicación legal" como alternativa a las correcciones en el ámbito del derecho material; esto implica tribunales de arbitraje o el uso de defensores del pueblo, como en (COM(94) 260 final, 3 ss). Por este motivo, la Directiva "general" 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se abstiene conscientemente de regular el derecho de responsabilidad, ya que su art. 44.1 prevé que se incorpore al derecho nacional.

De hecho, la directiva sólo aborda las cuestiones de responsabilidad de forma "indirecta", por ejemplo en el Art 21(1), donde se estipulan obligaciones de información frente a los destinatarios de los servicios, especialmente con respecto a (a) "la información general sobre los requisitos aplicables en otros Estados miembros en relación con el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular los relativos a la protección de los consumidores" y (b) "la información general sobre las vías de recurso disponibles en caso de litigio entre un prestador y un destinatario".

Esto se amplía en el art. 22, que -en el contexto del "Capítulo V. Calidad de los servicios"- estipula una obligación que va más allá de la mera información sobre el prestador de servicios específico y los servicios prestados. Además, el art. 23 permite a los Estados miembros insistir en que los prestadores de servicios "cuyos servicios presenten un riesgo directo y particular para la salud o la seguridad del destinatario o de un tercero, o para la seguridad financiera del destinatario, suscriban un seguro de responsabilidad profesional adecuado a la naturaleza y el alcance del riesgo, o proporcionen una garantía o un acuerdo similar que sea equivalente o esencialmente comparable en cuanto a su finalidad". El PEL SC discute la diferencia entre las obligaciones orientadas a un fin y las orientadas a una actividad, aunque se limita a abordar la responsabilidad en las obligaciones orientadas a un fin, lo que se queda corto a la hora de exponer el problema en profundidad.

Sin embargo, una respuesta a esta peculiaridad de los contratos de servicios es la obligación mutua de compartir información precontractualmente (véase el art. 1:103 PEL SC). En cuanto a la responsabilidad del auditor, en lo que respecta a su función de contable público, podemos dirigir nuestra atención a los esfuerzos de armonización a escala europea. Algunas observaciones adicionales: También con respecto a terceras personas, una normalización de la responsabilidad a escala europea conllevaría un aumento de la credibilidad de los informes anuales en virtud de la legislación sobre sociedades anónimas. Revisor de hechos: Schinger

La Autenticidad: Mejor que la Conformidad: “Quizá la más importante de todas las leyes mentales es la Ley de la Convicción. Esta ley dice que cualquier cosa que creamos con convicción se convierte en realidad. No creemos lo que vemos, vemos aquello en lo que ya creemos. En realidad, contemplamos nuestro mundo a través de un cristal de creencias, actitudes, prejuicios e ideas preconcebidas. No somos lo que creemos que somos, pero lo que creemos, eso somos.” - Brian Tracy

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Bibliografía

González de la Vega, Francisco, El Código Penal comentado, México, Porrúa, 1974; González de la Vega, René, Comentarios al Código Penal, México, Cárdenas, 1975; Jiménez Huerta, Mariano, Derecho penal mexicano, México, Porrúa, 1978.