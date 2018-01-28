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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Resultados de Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Certificación de los Resultados de Aprendizaje

Significado de Certificación de los Resultados de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea:

Proceso de expedición de un certificado, diploma o título mediante el cual un organismo competente acredita formalmente que un conjunto de resultados de aprendizaje (conocimientos, saber hacer, destrezas y/o competencias) alcanzados por una persona han sido evaluados conforme a normas predefinidas.

Nota en relación a certificación de los resultados de aprendizaje:

certification may validate the outcome of learning acquired in formal, non-formal or informal settings.

Fuente del concepto anterior:

Cedefop, 2008.

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A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje

Significado de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea:

Proceso de evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos, las destrezas y las competencias de una persona conforme a criterios previamente definidos (resultados previstos, medición de los resultados logrados). Por lo general, el proceso de evaluación suele ir acompañado de la certificación.

Nota en relación a evaluación de los resultados de aprendizaje:

en inglés, el término «assessment» hace referencia, normalmente, a la evaluación de las personas, mientras que «evaluation» se emplea con frecuencia para designar la evaluación de los métodos o los servicios de educación o formación.

Fuente del concepto anterior:

Cedefop, 2004.