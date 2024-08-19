Carreras

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Salvador Lorca 📚
Aug 19, 2024

El co-living fomenta la vida sostenible: Otro beneficio sorprendente del co-living es que puede reducir significativamente los impactos medioambientales negativos. En general, los complejos de co-living y los espacios de co-working comparten recursos esenciales como el agua y la electricidad mediante el uso de espacios comunes. Esto ayuda a aplicar un enfoque más sostenible para el consumo de energía que, a su vez, favorece la reducción de la huella de carbono.

Según un estudio de Conscious Living, una comunidad de co-living produce sólo un tercio de las emisiones en comparación con el hogar medio en el Reino Unido. Mientras que otro estudio sugiere que cohabitar con otras personas reduce la huella de carbono de una persona en un 23% de media.

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Aug 19, 2024

Una de las principales ventajas de un complejo de viviendas comunitarias es la flexibilidad. El rápido auge de los nómadas digitales y del trabajo a distancia ha contribuido al número de jóvenes profesionales que tienden a optar por arrendamientos a corto plazo o flexibles. Si no está seguro de comprometerse a un arrendamiento a largo plazo y a comprar muebles, el co-living ofrece la alternativa perfecta. Al residir en un complejo de co-living, tampoco tendrá que preocuparse por el tiempo y el coste de la administración del hogar. Además, la mayoría de las comunidades de co-living suelen ofrecer habitaciones de alta calidad y totalmente amuebladas que cuentan con las comodidades esenciales

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Por supuesto, sigue adelante.

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