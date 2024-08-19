Retos Económicos del "Coliving" para Teletrabajadores y Nómadas Digitales

Co-living es un término para referirse a la vida en común temporal, normalmente en zonas urbanas. La principal diferencia con el cohousing es que suele tratarse de edificios residenciales enteros que son propiedad de los dueños. En las propiedades más grandes, el co-living suele estar organizado por un operador.

El co-living es más popular en las grandes ciudades, donde los precios de la vivienda son elevados. Se ha convertido en una alternativa de vida ideal para estudiantes, jóvenes profesionales y nómadas digitales. A diferencia de los apartamentos tradicionales, el co-living ofrece asequibilidad, flexibilidad, comodidades incluidas y un sentido de comunidad.

Aunque el co-living comenzó como un desarrollo de viviendas para estudiantes, la inasequibilidad del ajustado mercado de la vivienda urbana ha contribuido significativamente a su auge. Los datos del Centro de Investigación Pew muestran que la proporción de adultos jóvenes en EE.UU. que viven en hogares multigeneracionales se duplicará con creces, pasando del 7% en 1971 al 18% en 2021, citando los problemas financieros como la razón principal. En Hong Kong, donde la vivienda se ha disparado en las últimas décadas, el 76% de los adultos de entre 18 y 35 años viven en casa de sus padres, lo que convierte la vida compartida en una solución popular.

Economía del Coliving: Desafíos

Muchos intentaron crear startups de coliving a partir de 2014 y la mayoría fracasaron.

El sector inmobiliario no escala como el software, por lo que no funciona con financiación de capital riesgo.

Algunos aspectos sobre esta afirmación:

Ya hay una oferta gigantesca de hoteles/apartamentos por todas partes. Muchos se están reinventando para los trabajadores remotos.

La idea es reservar alojamiento como hoteles/Airbnbs con sus amigos o cerca de ellos = coliving, pero mejor y más barato.

La economía del coliving no suele cuadrar porque va a por gente que tiene como máximo 1000 $/mes para gastar en alquiler, o 30 $/día. Pero está compitiendo con hoteles/aptos/Airbnbs mientras incurre en costes de coliving como la gestión de la comunidad, actividades, cenas, etc.

Los colivings acaban siendo o bien fuertemente subvencionados por los VC, o bien cobrando de 100 a 200 $/noche (como los hoteles), lo que se convierte en 3.000 a 6.000 $/mes.

Por eso la gente que se encuentra allí es una combinación de chicos de 25 años con fondos fiduciarios o viajeros bizniz de 45 años.

¿Quién más puede permitírselo?

La economía del coliving empeora: los centros más atractivos para los trabajadores remotos son naturalmente más asequibles (como eran antes México, España/Portugal, Bali, Tailandia)

Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si crees que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, dilo. Te estaré, personalmente, agradecido. Si crees que merecemos que compartas este artículo, nos haces un gran favor; puedes hacerlo aquí:

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Esto se debe a que el coste de los hoteles/Airbnbs es 2/3/4x del precio de un alquiler a largo plazo. Si alguien tiene 2.000 $ al mes para gastar y se va a un lugar remoto/nómada y luego reserva hoteles/Airbnbs, necesitará trasladarse a un lugar donde el coste de la vida sea 2/3/4 veces inferior sólo para poder permitirse reservar un alojamiento a corto plazo. Eso significa que tiene coliving de 100 a 200 $/noche (si no está subvencionado por VC) compitiendo con hoteles/hostales/Airbnbs de 30 $/noche que ofrecen lo mismo.

Otra cuestión es la dificultad de encontrar un piso o apartamento de alquiler (porque se requiere contrato de trabajo local, un determinado sueldo, etc), que puede forzar a algunos a elegir otras alternativas de vivienda.

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Otros aspectos:

Lo único que difiere es la comunidad, pero por alojarse en colivings, la gente sólo está de paso, así que el valor de la comunidad es cuestionable.

Los albergues sí ofrecen comunidad y muchos están pivotando hacia los trabajadores a distancia ahora, lo que es súper inteligente. Aunque eso empeorará aún más la posición de mercado de los colivings.

Selina está fuertemente financiado y subvenciona el coste de la estancia allí y utiliza personal voluntario sólo para que funcione.

Parece, en conclusión, que la economía de los coliving no tiene sentido, es un problema algo resuelto por los hoteles/hostales/Airbnbs especialmente si se reserva con amigos o cerca de ellos.

La única forma de que tenga sentido es que la gente empiece a ofrecer todo el consumo diario de los trabajadores a distancia en un solo lugar, por ejemplo, alojamiento, comida, bebida, ocio, incluso entonces ninguna persona normal podrá permitírselo, al menos no podrían la mayoría de los teletrabajadores y nómadas digitales.