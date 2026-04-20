Carreras

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Discusión sobre este post

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Martina López
Apr 21

Buenos días, Salvador. Solo quería comentarte que este artículo tuyo ha sido seleccionado como Gran Historia en la edición de hoy del Diario de Substack: https://columnas.substack.com/p/substack-una-ilusion-de-algo-mejor

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Max Cruz
Apr 20

Para todos los colegas obsesionados con los tecnicismos:

Anderson Cooper le pregunta al productor musical más prolífico de la actualidad qué hace exactamente en el estudio. Rubin no sabe tocar ningún instrumento. No tiene formación académica, no lee partituras y nunca toca la mesa de mezclas. Su respuesta: Sé lo que me gusta y lo que no, y soy firme al respecto.

Otro párrafo que me encantó:

La ética protestante del trabajo fue un pilar fundamental de la psique occidental. La estamos desmantelando sin un plan para el futuro. Durante siglos, la ecuación fue simple: Trabajas. Ganas. Eres. Tu puesto de trabajo era tu identidad. Tu trabajo era tu valor. Incluso si odiabas el trabajo, el sueldo justificaba el sufrimiento, o al menos lo hacía comprensible. Podías señalarlo y decir: Esto es lo que hago. Por lo tanto, esto es lo que soy. Pero si las máquinas hacen el trabajo, entonces el hacer ya no puede definirte. Y si el hacer ya no puede definirte, tienes que encontrar algo más que lo haga.

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Por supuesto, sigue adelante.

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