Por: Tom White

Si no voy a esa oficina todos los días, ¿quién soy? —Freddy Rumsen, Mad Men ¿Qué sentido tiene preocuparse demasiado por lo que uno podría o no haber hecho para controlar el rumbo de su vida? Sin duda, basta con que personas como tú y yo al menos intentemos que nuestra pequeña contribución tenga un valor real y significativo. Y si algunos estamos dispuestos a sacrificar mucho en la vida para perseguir tales aspiraciones, sin duda eso, sea cual sea el resultado, es motivo de orgullo y satisfacción. —Kazuo Ishiguro, Lo que queda del día

Arriba: La columna vertebral de la economía estadounidense, alrededor del año 2030.

¡Busquen un pasatiempo, amigos! Y háganlo pronto.

No lo digo con desdén. Lo digo con urgencia.

Una persona escribe una frase: “Soy el gerente general de Joe’s Pizza, estamos pensando en abrir un nuevo local, aconséjenos dónde”.

La máquina (la IA):

Lee todos los archivos de la empresa.

Investiga posibles ubicaciones para la expansión en toda el área metropolitana de Washington D.C.

Crea una matriz comparativa que incluye datos sobre alquiler, distancia, datos demográficos e índices de crecimiento.

Genera una proyección financiera completa con análisis de sensibilidad en Excel.

Luego, elabora una presentación de PowerPoint impecable con un cronograma y una recomendación.

Investigación. Análisis. Resultados. Todo en un solo lugar. A partir de una frase.

Antes era un equipo. Un analista, un estratega, un diseñador, un jefe de proyecto y unas semanas de trabajo. Ahora es solo una frase y unos minutos.

Esto dista mucho de ser el final de un ciclo de exageración. Se trata de la fase inicial, caótica, costosa y embarazosa de explorar las posibilidades que surgen cuando el costo de una unidad de trabajo cognitivo tiende a cero.

Nota del editor: También hay otros aspectos de la carrera en la empresa que están dejando de existir. Véase La Muerte del Trabajo Corporativo: Su trabajo es básicamente un elaborado arte escénico. Larga vida a lo que venga después. Y el auge del trabajo de cuello azul. En el mismo sentido: La epidemia del talento desaprovechado: Eres un conjunto de ADN que nunca ha existido en la historia de la humanidad y que nunca volverá a existir.

Dicho de forma más sencilla, la brecha entre la imaginación y la ejecución simplemente ha desaparecido; ahora el único límite es el valor.

¿Y eso en qué situación nos deja?

Si la IA se encarga de leer, escribir, analizar, decidir, conectar y comunicarse a través de un teclado, tareas que definen el trabajo tradicional de oficina, si realiza el trabajo pesado, ¿qué le queda exactamente a la persona que lleva el timón?

Anderson Cooper le pregunta al productor musical más prolífico de la actualidad qué hace exactamente en el estudio. Rubin no sabe tocar ningún instrumento. No tiene formación musical formal, no lee partituras y jamás toca la mesa de mezclas. Su respuesta:

Sé lo que me gusta y lo que no me gusta, y soy firme en cuanto a lo que me gusta y lo que no me gusta.

Eso es todo. Esa es la descripción completa del trabajo del hombre que produjo a Run-DMC, Johnny Cash, los Beastie Boys, Adele, Jay-Z, los Red Hot Chili Peppers y Metallica.

Él no sabe cómo. Él es el maestro indiscutible del qué.

Sin ironía alguna, Rick Rubin representa el futuro del trabajo.

Nota del editor: Rick Rubin (nacido en 1963) es un legendario productor discográfico y ejecutivo creativo estadounidense conocido por su enfoque minimalista y su capacidad para unir géneros musicales aparentemente incompatibles. Es cofundador del icónico sello Def Jam Recordings y fundador de American Recordings. Es famoso por su minimalismo.

El gusto y el tacto —saber qué es bueno, saber qué es correcto, saber qué se quiere— evolucionan hasta convertirse en habilidades tácticas esenciales que, una vez que la IA abstrae todo lo demás, siguen siendo privilegio exclusivo de quienes poseen una forma humana.

Nota del editor: Es una forma de curación. Si te interesa este tema, hay una excelente entrevista a Robin Good, sobre porqué la Curación es el Futuro: Razones, Herramientas y Ejemplos (para la nueva autoridad digital): Los mayores desafíos, el mejor proceso, las necesidades específicas de la audiencia, la monetización, los ejemplos rentables, las herramientas y los prerrequisitos. También, sobre el mismo autor, pero en español: La biblioteca completa de formatos del curador: 25 formatos que generan autoridad experta sin necesidad de escribir. Un conjunto completo de formatos de contenido para expertos, consultores y asesores que desean crear pruebas visibles de su experiencia sin convertirse en especialistas en marketing o creadores. Ver también Economía de la Curación: Autoridad en la Era del Exceso (Cómo la escasez de atención está transformando la autoridad de la marca).

Rubin lleva décadas viviendo en este futuro. El resto de nosotros apenas estamos llegando.

El ejemplo más análogo de este cambio (y el juego de palabras es intencionado) es el salto de la línea de comandos a la interfaz gráfica de usuario.

La interfaz de línea de comandos requería que escribieras comandos precisos, memorizaras una sintaxis específica y gestionaras archivos mediante texto en terminales de pantalla verde.

Luego llegó la interfaz gráfica de usuario (GUI): Xerox Alto a principios de los años 70, Macintosh en los 80. De repente, bastaba con apuntar y hacer clic. Ya no era necesario hablar el idioma de la máquina. La máquina aprendió a hablar el tuyo.

Esa época nos trajo el WYSIWYG : Lo que ves es lo que obtienes. (Y así todos pudimos crear con wordpress, blogger, etc)

Lo que está llegando ahora es algo completamente distinto. Lo que dices es lo que obtienes.

En este nuevo y audaz mundo, el cómo se vuelve secundario con respecto al qué.

Esa última frase no es mía. Pertenece a Alberto Romero, quien ha escrito lo que considero el mejor artículo sobre este cambio. Se titula « Pasaste toda tu vida perfeccionando lo incorrecto», y a continuación lo cito extensamente porque su reflexión merece ser escuchada.

Sobre qué sucede cuando el cómo se derrumba:

La forma en que imagino el caso extremo de esto, que me ayuda a visualizar el cambio fundamental y a eliminar los detalles superfluos, es como una lámpara mágica o un dispositivo de teletransportación de un solo uso: ¡Oh, mira, una lámpara! ¿Puedo pedir un deseo? ¿Pero qué deseo? ¿Qué quiero de la vida? O bien: si tuviera un dispositivo que me llevara a cualquier lugar del planeta, ¿adónde iría? ¿Adónde querría ir si el dinero, el tiempo, etc., no fueran un problema? Esto se reduce a la idea de que ya sabes cómo es tu vida ideal, pero insistes en no imaginártela (por miedo, costumbre, etc.). Existen diversas formas de esta pregunta: “¿Si tuvieras diez veces más autonomía, qué estarías haciendo ahora mismo?”. Sabes la respuesta, simplemente no te imaginas ser la persona con diez veces más autonomía y, por lo tanto, no te conviertes en esa persona... La idea de pensar en objetos mágicos de un solo uso es que invierten por completo la asignación de esfuerzo: el “cómo” se subcontrata totalmente. ¿Cómo consigue el genio mil millones de dólares? ¿Cómo te vuelve extremadamente guapo? No te importa, no quieres saberlo. Así que, automáticamente, te das cuenta de que tu esfuerzo mental debe dedicarse por completo a la pregunta complementaria: ¿qué quieres? Esto es, por supuesto, una exageración de lo que hace la IA, pero —y aquí reside la clave— solo en grado, no en esencia. La IA es lo más parecido a una lámpara mágica que existe.

Y luego viene la parte que debería doler:

La creencia de que hacer requiere más recursos que decidir qué hacer ha sido el modo de funcionamiento por defecto durante prácticamente toda la vida humana. El “cómo” siempre ha sido tan costoso que el “qué” apenas importa. No hacía falta ser bueno deseando porque, de todos modos, nunca se iba a conseguir la mayoría de las cosas que se deseaban. Por eso, «actuar por defecto» (en lugar de planificar o reflexionar) es un consejo tan acertado. Ahora no estoy tan seguro... Y sin embargo, hay gente que anda por ahí con una lámpara mágica en una mano y un dispositivo de teletransportación en el bolsillo, y aun así dedican el 99% de su tiempo, esfuerzo y pensamientos al cómo.

El precio del conocimiento y la sabiduría está cayendo a cero. Ya no puedes justificar un trabajo que detestas ni usar el dinero como excusa para trabajar sin descanso. La estructura de excusas que sustentaba esa rutina —” tengo que hacer esto porque no sé hacer aquello” — se está desmoronando en tiempo real.

Aquello era una prisión. Casi nadie se daba cuenta porque los muros eran una necesidad. Ahora los muros se están derrumbando y la gente está al aire libre, parpadeando, sin saber por dónde caminar.

Kierkegaard denominó a esta profunda angustia el «vértigo de la libertad». Es un vértigo que no proviene de tener pocas opciones, sino de tener demasiadas, o, más precisamente, de ser repentinamente responsable de elegir.

Parte de la razón por la que la gente no sabe bien adónde ir es que la IA está rompiendo el ciclo de identidad más arraigado en el mundo occidental: quién eres equivale a lo que haces para ganar dinero.

La ética protestante del trabajo fue un pilar fundamental de la mentalidad occidental. La estamos desmantelando sin un plan definido para el futuro.

Durante siglos, la ecuación fue simple: trabajas, ganas dinero, eres ... Tu puesto de trabajo era tu identidad. Tu trabajo era tu valor. Incluso si odiabas el trabajo, el sueldo justificaba el sufrimiento, o al menos lo hacía comprensible. Podías señalarlo y decir: Esto es lo que hago. Por lo tanto, esto es lo que soy.

Pero si las máquinas hacen el trabajo, entonces el hacer ya no puede definirte. Y si el hacer ya no puede definirte, tienes que encontrar algo más que lo haga.

Nos guste o no, la pasión está a punto de ser tan importante como el beneficio económico. Ninguna carrera profesional está a salvo, lo que significa que tus sanas pasiones —aquellas que encienden tu llama y conmueven tu alma— son lo único que te permitirá salir adelante.

El mundo antiguo ya lo sabía. El Bhagavad Gita, escrito aproximadamente dos milenios antes de que alguien escribiera una línea de código:

Tienes derecho a trabajar, pero solo por el placer de trabajar. No tienes derecho a los frutos del trabajo. El deseo de obtenerlos jamás debe ser tu motivación. Tampoco te dejes llevar por la pereza. Realiza cada acción con el corazón fijo en el Señor Supremo. Renuncia al apego a los frutos. Mantén la ecuanimidad tanto en el éxito como en el fracaso, pues esta ecuanimidad es lo que el yoga busca. El trabajo realizado con ansiedad por los resultados es muy inferior al trabajo realizado sin esa ansiedad, en la calma de la entrega. Busca refugio en el conocimiento de Brahma. Quienes trabajan egoístamente por los resultados son desdichados.

Y Friedrich Nietzsche, desde el extremo opuesto de todo espectro imaginable, llega al mismo destino:

Quien quiera lograr algo grande no debe buscar satisfacer o complacer a nadie más que a sí mismo en su trabajo: en cuanto busque la aprobación de los demás, no logrará nada grandioso.

El trabajo que importa es el que se realiza por sí mismo. No como un medio para conseguir otra cosa, sino como un fin en sí mismo.

Esto siempre ha sido así. La IA está forzando la situación al hacerla necesaria .

La autonomía, la motivación intrínseca y el trabajo realizado por el simple placer de hacerlo prevalecerán, porque no se puede externalizar el gusto, no se puede automatizar el deseo y no se puede delegar la decisión sobre qué tipo de vida se quiere vivir.

Todo esto para volver al punto de partida: encontrar un pasatiempo.

Quiero ser preciso sobre lo que quiero decir con esto. No me refiero a la ociosidad sin sentido ni a la búsqueda del placer por encima de todo. Me refiero a actividades productivas realizadas por alegría o pasión, debidamente orientadas hacia tu telos —tu propósito, tu fin— y que, por lo tanto, permiten la eudaimonía, la buena vida bien vivida. El tipo de vida en la que utilizas los dones que te han sido dados en lugar de desecharlos en un ataque existencial de resignación.

La última ventaja competitiva consiste en hacer las cosas por el simple placer de hacerlas.

He aquí el círculo virtuoso que la mayoría de la gente aún no ha notado:

Cuantas más cosas hagas por ti mismo —por placer, por curiosidad, por el simple gusto de hacerlo— más descubrirás lo que realmente te gusta. Cuanto más descubras lo que te gusta, más desarrollarás tu gusto. Cuanto más desarrolles tu paladar, mejor serás a la hora de identificar y hacer cosas buenas y de buen gusto por el simple placer de hacerlas . Entonces vuelves al punto uno, pero más arriba en la espiral y con una mejor perspectiva del terreno.

El ciclo sigue girando y acelerándose. Quien sabe lo que quiere —quien ha pasado años haciendo cosas no por dinero, sino por pura pasión— está desarrollando la única habilidad que importa en un mundo donde el cómo es libre. Está cultivando el buen gusto, y el buen gusto, como demuestra Rubin, lo es todo.

Si necesitas pruebas, no tienes más que fijarte en lo que ocurrió en febrero de 2026 en Milán.

Alysa Liu ganó su primer título nacional de patinaje artístico a los trece años. A los dieciséis, ya había competido en los Juegos Olímpicos y se había retirado. Estaba agotada, desdichada, acabada. El deporte que amaba se había vaciado de significado por las obligaciones: otras personas diciéndole qué comer, qué ponerse, qué música usar para patinar. Guardó sus patines en un armario y se marchó.

Dos años después, regresó. Pero esta vez a su manera, con un nuevo objetivo: divertirse al máximo sobre el hielo. Eligió a sus propios entrenadores. Su propia música. Su propia coreografía. Se tiñó el pelo, se hizo un piercing en el labio y patinó al ritmo de Donna Summer. Tras su programa libre, lo primero que dijo fue: «¡Me lo pasé genial!».

Ganó la medalla de oro olímpica, siendo la primera mujer estadounidense en lograrlo en veinticuatro años.

Su historia resultará profética. Es un preámbulo idóneo de lo que la gente hará, por qué lo hará y cómo triunfará en la era de la IA.

No optimizando la opcionalidad —ese culto a mantener las puertas abiertas que ha dominado el discurso profesional durante demasiado tiempo— sino haciendo lo contrario. Cerrando puertas. Eligiendo aquello que te hace sentir viva y profundizando tanto en ello que la alegría y la intensidad se vuelven indistinguibles. Liu ganó porque dejó de optimizar y empezó a desear.

Ya no puedes permitirte el lujo de no amar lo que haces. Aquello que no es un medio, sino un fin —lo que se hace por sí mismo— es lo último que las máquinas no pueden hacer por ti, lo que no pueden arrebatarte. (…)

Así pues, aquí está la pregunta con la que te dejo. Es la pregunta que toda revolución tecnológica acaba imponiéndonos, pero que esta —porque no toca nuestras manos sino nuestras mentes— hace ineludible:

Si pudieras hacer cualquier cosa —si se controlara el cómo, si el coste fuera cero, si la única limitación fuera tu propia imaginación y voluntad— ¿qué harías?

Josef Pieper comprendió por qué la mayoría de la gente se estremece ante esa pregunta:

El hombre parece desconfiar de todo lo que se obtiene sin esfuerzo; solo puede disfrutar, con la conciencia tranquila, de lo que ha adquirido con trabajo y esfuerzo; se niega a recibir nada como un regalo.

Gracias al aterrador milagro que es la IA, el obstáculo actual no reside ni en las herramientas ni en la tecnología. Reside en la negativa a creer que uno tiene derecho a desear cosas.

Pero puedes y debes hacerlo, ahora más que nunca.

Según Richard Feynman:

Enamórate de alguna actividad, ¡y hazla! Nadie sabe con certeza de qué se trata la vida, y eso no importa. Explora el mundo. Casi todo es realmente interesante si profundizas lo suficiente.

Sabes la respuesta a tu propia pregunta personal . Siempre lo has sabido. Simplemente no te has permitido visualizarla.

Imagínalo. Luego, hazlo.

Las máquinas pueden encargarse de todo lo demás.

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Nota: Se agradece la colaboración de Tom White para este artículo, adaptado del suyo en inglés. Su blog Ruido Blanco es un proyecto experimental. Lo concibe como una forma de pensar en voz alta, una prueba de estrés para mis ideas incipientes. A través de él, espera afinar sus opiniones contrastándolas con las opiniones, comentarios y aportaciones de los demás.

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