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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Seguridad de la Información: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la seguridad de la información. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Recursos sobre Seguridad de la información

El sector de la seguridad de la información (InfoSec) está en constante cambio, y mantenerse al día de las últimas amenazas y de las mejores prácticas de ciberseguridad puede resultar desalentador. Algunas observaciones adicionales: Tanto si prefiere hojear los contenidos en línea como si le gusta la sensación de un libro de tapa dura de verdad, leer las últimas publicaciones sobre ciberseguridad es una forma estupenda de mantener al día sus conocimientos, independientemente de en qué punto de su carrera se encuentre. Hay una tonelada de información ahí fuera, y puede ser un reto seguir la pista de dónde buscar lo que necesita. Hemos desglosado algunos de nuestros recursos, y los sitios web más populares sobre ciberseguridad que pueden mantenerle al día de las tendencias, las amenazas y las mejores prácticas en general. Mientras nuestros recursos están en español, las webs que se reseñan se encuentran únicamente en inglés.

Blogs de ciberseguridad

Si desea obtener la información más reciente, las publicaciones en línea sobre ciberseguridad son su mejor opción. Hemos elaborado una lista con los mejores blogs y sitios web, incluidos los que cubren las amenazas a la seguridad, las brechas y las noticias del sector. Estos son algunos de estos blogs de ciberseguridad aprobados por expertos:

Dark Reading. En parte sitio web de noticias sobre ciberseguridad y en parte comunidad en línea para profesionales de la seguridad, este sitio web es una de las fuentes de información sobre seguridad informática más fiables que existen.

Krebs on Security. Brian Krebs bloguea regularmente sobre noticias e investigación en el mundo de la ciberseguridad, cubriendo todo, desde dispositivos de skimming hasta violaciones de datos.

The Hacker News. Uno de los canales de InfoSec más fiables desde hace muchos años, este sitio web trata sobre piratería informática, ciberataques, malware, espionaje y mucho más. Algunas observaciones adicionales: También puede encontrar ofertas sobre educación y mercancías.

Schneier on Security. Bruce Schnier ha publicado muchos libros y artículos sobre tecnología de seguridad de la información. Es un experto de confianza en la materia y su sitio sobre seguridad comprende numerosas publicaciones y opiniones de toda la red.

Graham Cluley. Podcaster independiente, bloguero, conferenciante público y analista de seguridad informática, Graham lleva años hablando de InfoSec. Su sitio es un gran recurso central para todo tipo de contenidos relevantes sobre ciberseguridad, incluidos artículos, vídeos y podcasts.

TaoSecurity. Si le interesa la seguridad y la estrategia gubernamental, siga el blog del renombrado experto en seguridad y autor Richard Bejtilch, que lleva más de 15 años siendo un sitio líder en InfoSec.

CyberArk. Creado por una organización que trabaja para prevenir ataques de ciberseguridad en más del 50% de las empresas de la lista Fortune 500, encontrará dos blogs en el sitio web: uno sobre investigación de amenazas y otro de noticias. Merece la pena seguir ambos para estar al día de todo lo relacionado con la ciberseguridad.

Threat Post. Este sitio es una fuente de noticias independiente que proporciona actualizaciones continuas sobre ciberseguridad y seguridad empresarial, incluyendo violaciones de la información, vulnerabilidad y asuntos de privacidad.

Security Affairs (Asuntos de seguridad). Este sitio está dirigido por Pierluigi Paganini, que es a la vez miembro de ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y de la Información) y colaborador de The Hacker News. Su sitio cubre las violaciones de datos, los ciberdelitos y la guerra, la piratería informática, la deep web, el hacktivismo, las leyes y normativas, y mucho más.

Nuestros recursos sobre ciberseguridad

Tanto si es un principiante en ciberseguridad como si lleva años en el sector, querrá tener algunos recursos clave que pueda consultar a lo largo de su carrera. Creemos que son recursos relevantes para la estrategia del sector, la historia y la investigación más detallada.

La guía práctica para diseccionar el software malicioso. Proporciona una cobertura exhaustiva de las técnicas básicas y en profundidad de análisis de malware.

Ciberseguridad para principiantes. Perspectiva empresarial sobre la gestión del riesgo cibernético. Está dirigido a cualquier persona que ocupe un cargo ejecutivo o de liderazgo -técnico o no técnico- y explica la importancia de tomar decisiones con conocimiento de causa a la hora de crear planes de ciberseguridad.

Hacking de sombrero gris: El hacker ético. Se explica cómo utilizar técnicas de hacking ético para apoyar y proteger las redes informáticas.

Descubriendo y explotando agujeros de seguridad. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gran parte de la ciberseguridad es preventiva: saber dónde sus sistemas son débiles y penetrables. Este artículo le muestra cómo encontrar estos puntos débiles antes de que los piratas informáticos sean capaces de explotarlos.

Aunque puede resultar un poco abrumador ver una lista larga de recursos sobre ciberseguridad, recuerde que puede asimilar la nueva información a su propio ritmo. Además, su trayectoria profesional individual influirá en cuáles de estos sitios web, blogs y recursos son las mejores elecciones para sus necesidades únicas.