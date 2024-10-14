Carreras

Carreras

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Oct 14, 2024

Los principios fundamentales del aprendizaje eficaz, también según Kaufman:

1. Investiga la habilidad y los temas relacionados.

2. No te precipites.

3. Identifica los modelos mentales y los ganchos mentales.

4. Imagina lo contrario de lo que quieres.

5. Habla con los profesionales para establecer expectativas.

6. Elimina las distracciones de tu entorno.

7. Utiliza la repetición espaciada y el refuerzo para la memorización.

8. Crea andamios y listas de control.

9. Haz y comprueba predicciones.

Responder
Compartir
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Oct 14, 2024

Los diez principios fundamentales de la adquisición rápida de habilidades, según Kaufman:

1. Elige un proyecto atractivo.

2. Centra tu energía en una habilidad cada vez.

3. Define tu nivel de rendimiento objetivo.

4. Deconstruye la habilidad en sub-habilidades.

5. Consigue las herramientas críticas.

6. Elimina las barreras a la práctica.

7. Dedica tiempo a la práctica

8. Crea circuitos rápidos de retroalimentación.

9. Practica contrarreloj en breves periodos.

10. Relaciona cantidad y velocidad.

Responder
Compartir
2 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura