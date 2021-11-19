Photo by Mapbox on Unsplash

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Sociedad de la Información: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la sociedad de la información. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Sociedad de la Información

Educación y Comunicación > Información y tratamiento de la información > Política de información Economía > Estructura económica > Economía > Economía del conocimiento Educación y Comunicación > Comunicación > Sistema de comunicación > Internet de las cosas

Sociedad de la información

El término "sociedad de la información" está muy extendido tanto en el mundo académico como en la sociedad en general. No hay más que coger los periódicos o encender la televisión para encontrar referencias a una nueva era de la información, o recorrer las estanterías de las librerías para toparse con títulos en los que aparecen estas palabras. Hay varias razones para que esto sea así, pero la más importante es, sin duda, la prevalencia de la información en la época actual. Simplemente hay mucha más información que hasta ahora: quizá lo más evidente sea la explosión de medios y productos mediáticos (desde los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de televisión por cable hasta los discos compactos, desde los teléfonos móviles hasta Internet), pero también es importante la rápida y acelerada penetración de las tecnologías informáticas en toda la sociedad, el aumento de la oferta y la asimilación de la educación en la mayoría de los sistemas sociales y el crecimiento de las ocupaciones que se ocupan, en su mayor parte, de la información (oficinistas, profesionales, instructores, etc.). Ante esta evolución, no es de extrañar que muchos observadores hayan llegado a describir nuestra época en términos de uno de sus rasgos más palpables: de ahí, lógicamente, la sociedad de la información.

Concepto de Sociedad de la información

Véase también la definición de Sociedad de la información en el diccionario. Es posible identificar seis formas de distinguir una sociedad de la información. Cinco de ellas se centran en medidas de uno u otro de los siguientes fenómenos:

Innovación y difusión tecnológica;

Cambio ocupacional;

Valor económico;

Los flujos de información;

La expansión de símbolos y signos.

No son mutuamente excluyentes, aunque los estudiosos hacen hincapié en cada dimensión. Todas estas concepciones se basan en una evaluación cuantitativa de un fenómeno concreto para argumentar que su expansión ha dado lugar a una forma cualitativamente diferente de organización social. De este modo, cada teorización adopta una forma de razonamiento que es ex post facto: hay pruebas de que hoy hay más información en la sociedad, por lo tanto tenemos una sociedad de la información. Como veremos, esta forma de argumentación presenta serias dificultades. Sin embargo, es innegable que tiene un atractivo inmediato, incluso de sentido común, y es una forma familiar de razonamiento. Por ejemplo, a menudo se sugiere que, al igual que la disminución del número de trabajadores agrícolas y el aumento del empleo en las fábricas señalan el fin de la sociedad agrícola y la aparición del industrialismo, los cambios cuantitativos en la información son un indicio de la llegada de la sociedad de la información. Más adelante critico esta forma de argumentación. La sexta definición de la sociedad de la información es singular, ya que no se refiere al hecho de que haya más información, sino a los cambios en las formas en que se desarrolla la vida gracias a la información. El argumento que se ofrece aquí, de que la información/conocimiento teórico es el eje de la vida contemporánea, sugiere una concepción distinta de la sociedad de la información.Entre las Líneas En mi opinión, éste es el argumento más persuasivo (si bien es el que menos se plantea) sobre la aplicabilidad del concepto de sociedad de la información.

Tecnología

Las concepciones tecnológicas se centran en un conjunto de innovaciones que han aparecido desde los años 80 aproximadamente. Las nuevas tecnologías son uno de los indicadores más visibles de los nuevos tiempos, por lo que a menudo se consideran una señal de la llegada de la sociedad de la información. Se trata de la televisión por cable y por satélite, de las comunicaciones entre ordenadores, de los ordenadores personales, de las nuevas tecnologías ofimáticas -sobre todo los servicios de información en línea y los procesadores de texto- y de las aplicaciones o el almacenamiento en la nube, por ejemplo. La sugerencia es, simplemente, que tal volumen de innovaciones tecnológicas debe conducir a una reconstitución del mundo social porque su impacto es muy profundo. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, los comentaristas se entusiasmaron con la capacidad del "poderoso micro" para revolucionar nuestra forma de vida, y ninguno más que el principal futurista del mundo, Alvin Toffler (1980). Su sugerencia, en una metáfora memorable, es que, a lo largo del tiempo, el mundo ha sido moldeado de forma decisiva por tres olas de innovación tecnológica, cada una de ellas tan imparable como la más poderosa fuerza de las mareas. La primera fue la revolución agrícola y la segunda la revolución industrial. La tercera es la revolución de la información que nos envuelve ahora y que presagia una nueva forma de vida (que, según afirma Toffler, saldrá bien si nos subimos a la ola). A principios de los años 90, el entusiasmo del futurismo se ha visto impulsado por la capacidad de la informática para transformar las telecomunicaciones, para fusionar de hecho ambas tecnologías. Es esta difusión de las tecnologías de comunicación informática (correo electrónico, comunicación de datos y textos, intercambio de información en línea, etc.) la que actualmente inspira la mayor parte de las especulaciones sobre una nueva sociedad en ciernes desde los años 90. El rápido crecimiento de Internet, especialmente, con sus capacidades para promover simultáneamente el éxito económico, la educación y el proceso democrático, ha estimulado muchos comentarios. Los medios de comunicación informan periódicamente de la llegada de una "superautopista" de la información por la que la población debe convertirse en experta en conducir. Se alzan voces autorizadas para anunciar que "un nuevo orden... se impone a un mundo desprevenido gracias a los avances de las telecomunicaciones. El futuro está naciendo en las llamadas Supercarreteras de la Información... [y] cualquiera que se salte estas autopistas se enfrenta a la ruina" (Angell, 1995). De forma más sobria, la extensión de los intercambios de información nacionales, internacionales y genuinamente globales entre y dentro de los bancos, las empresas, los gobiernos, las universidades y los organismos voluntarios indica una tendencia similar hacia el establecimiento de una infraestructura tecnológica que permite las comunicaciones informáticas instantáneas en cualquier momento del día y en cualquier lugar que esté convenientemente equipado. La mayoría de los analistas académicos, aunque evitan el lenguaje exagerado de los futuristas y los políticos, han adoptado, no obstante, lo que en el fondo es un enfoque similar. Por ejemplo, desde Japón se ha intentado medir el crecimiento de la joho shakai (sociedad de la información) desde los años 60. El Ministerio japonés de Correos y Telecomunicaciones (MPT) inició en 1975 un censo que trata de seguir los cambios en el volumen (por ejemplo, el número de mensajes telefónicos) y los vehículos (por ejemplo, la penetración de los equipos de telecomunicaciones) de la información utilizando técnicas sofisticadas.Entre las Líneas En Gran Bretaña, una escuela de pensamiento muy respetada ha ideado un enfoque neoschumpeteriano del cambio. Combinando el argumento de Schumpeter de que las grandes innovaciones tecnológicas provocan una "destrucción creativa" con el tema de Kondratieff de las "ondas largas" del desarrollo económico, estos investigadores sostienen que las tecnologías de la información y las comunicaciones representan el establecimiento de una nueva época (Freeman, 1987) que será incómoda durante sus primeras fases, pero que a largo plazo será económicamente beneficiosa. Este nuevo "paradigma tecnoeconómico" constituye la "era de la información" que maduró a principios del siglo XXI.

Cambio ocupacional

Este es el enfoque más favorecido por los sociólogos. También está estrechamente relacionado, con razón, con el trabajo de Daniel Bell (1973), que es el teórico más importante de la "sociedad postindustrial" (un término prácticamente sinónimo de sociedad de la información, y utilizado como tal en gran parte de los escritos de Bell). Aquí se examina la estructura ocupacional a lo largo del tiempo y se observan los patrones de cambio. La sugerencia es que hemos alcanzado una sociedad de la información cuando la preponderancia de las ocupaciones se encuentra en el trabajo de la información. El descenso del empleo en la industria y el aumento del empleo en el sector de los servicios se interpreta como la pérdida de empleos manuales y su sustitución por el trabajo de cuello blanco. Dado que la materia prima del trabajo no manual es la información (en contraposición a la fuerza muscular y la destreza, además de la maquinaria, características del trabajo manual), puede decirse que el aumento sustancial de este tipo de trabajo informativo anuncia la llegada de una sociedad de la información. A primera vista, hay pruebas de ello: en los países de Europa Occidental y América del Norte, más del 70% de la mano de obra se encuentra ahora en el sector de los servicios de la economía, y las ocupaciones de cuello blanco son ahora la mayoría. Sólo por estos motivos parece plausible afirmar que habitamos una sociedad de la información, ya que el grupo predominante de ocupaciones está formado por trabajadores de la información. El énfasis en el cambio ocupacional como marcador de una sociedad de la información ha desplazado en los últimos años la preocupación que antes predominaba por la tecnología. También debe entenderse que esta concepción de la "sociedad de la información" es bastante diferente de la que sugiere que son las tecnologías de la información y las comunicaciones las que distinguen la nueva era. El enfoque del cambio ocupacional hace hincapié en el poder transformador de la información en sí mismo, más que en la influencia de las tecnologías de la información, ya que la información es lo que se extrae y se genera en las ocupaciones o se encarna en las personas a través de la educación y las experiencias. Charles Leadbetter (1999) tituló un libro para destacar la idea de que es la información la que es fundacional en la época actual. Vivir de la nada" era una advertencia familiar de los sabios del mundo a quienes se resistían a ganarse la vida con el sudor de su frente.Si, Pero: Pero todos esos consejos han quedado obsoletos, ya que Leadbetter argumenta que es exactamente así como se gana la vida en la era de la información. Living on Thin Air proclama que "pensar con inteligencia", ser "inventivo" y tener la capacidad de desarrollar y explotar "redes" son en realidad la clave de la nueva economía "ingrávida", ya que la producción de riqueza no procede del esfuerzo físico, sino de ideas, conocimientos, habilidades, talento y creatividad.Entre las Líneas En su libro se destacan ejemplos de este tipo de éxitos: abundan los diseñadores, los negociadores, los creadores de imágenes, los músicos, los biotecnólogos, los ingenieros genéticos y los buscadores de nichos. Leadbetter pone en lenguaje popular lo que muchos pensadores sostienen ahora como algo natural. Una serie de escritores influyentes, desde Robert Reich (1992) y Peter Drucker (1993) hasta Manuel Castells (1996-8), sugieren que la economía actual está dirigida y dinamizada por personas cuya principal característica es la capacidad de manipular la información. Los términos preferidos varían según los autores, desde "analistas simbólicos" y "expertos en conocimiento" hasta "mano de obra informativa", pero en todos ellos el mensaje es constante: los que mueven los hilos hoy en día son aquellos cuyo trabajo implica la creación y el uso de información. El 20% (y en aumento) de la mano de obra estadounidense está constituido por este grupo que gestiona, diseña, crea y perfecciona la información, que es la materia prima de nuestro mundo globalizado y en rápido cambio. Todos los analistas coinciden en que los operadores de la información varían enormemente en lo que realmente hacen. Por ejemplo, muchos gestionan asuntos corporativos en diversas capacidades, algunos manejan redes financieras, otros trabajan en el floreciente sector de los medios de comunicación, o en la abogacía, o en la educación superior, o en la contabilidad, o en las relaciones públicas, o en la administración local, mientras que otros se dedican al diseño, donde se ocupan de añadir valor a los materiales mundanos. A pesar de esta diversidad, todos comparten la propensión a reciclarse por rutina. De este modo, están en sintonía con la flexible economía mundial, que exige un cambio constante en todos los aspectos. Este compromiso con lo que otros han llamado "aprendizaje permanente" garantiza que la mano de obra informativa se mantenga a la vanguardia, capaz de construir una cartera de experiencia en diversos proyectos, al tiempo que está siempre dispuesta a adaptarse positivamente a las nuevas situaciones. Un corolario de lo anterior es que el trabajo informativo, sean cuales sean las diferencias particulares, comparte los talentos más comúnmente cultivados en la educación superior.

Más Información

Las habilidades específicas aprendidas en las universidades son importantes, pero se quedan obsoletas rápidamente y el graduado debe reciclarse constantemente para mantenerse al día. Por tanto, es mucho más importante el "capital humano" nutrido en la experiencia de la educación superior, algo que se expresa en una mayor capacidad para comunicarse eficazmente, para analizar situaciones desapasionadamente, para idear una estrategia de avance, para negociar acuerdos con otros actores, para identificar los puntos fuertes y débiles en un entorno determinado, etc.. La inculcación de estas cualidades otorga una importancia especial a la educación superior y, en este sentido, no es de extrañar que el calibre y las capacidades del sistema educativo de una nación se hayan convertido en el centro de la política gubernamental. El leitmotiv de la administración británica de Blair es "educación, educación, educación", una letanía que se repite en todas las naciones avanzadas que pretenden que sus ciudadanos ocupen una elevada proporción de puestos de trabajo de "análisis simbólico" en el futuro. No es de extrañar, pues, que un sistema de educación superior de masas se considere un indicador de una sociedad de la información.

Economía

Este enfoque traza el crecimiento del valor económico de las actividades informativas. Si se consigue trazar un aumento de la proporción del producto nacional bruto (PNB) que corresponde a las actividades informativas, lógicamente llega un punto en el que se puede declarar la consecución de una economía de la información. Una vez que la mayor parte de la actividad económica es ocupada por la actividad de la información en lugar de, por ejemplo, la agricultura de subsistencia o la fabricación industrial, entonces se puede hablar de una sociedad de la información. En principio sencillo, pero en la práctica un ejercicio econométrico extraordinariamente complejo, gran parte del trabajo pionero fue realizado por Fritz Machlup (1902-1983) de la Universidad de Princeton. Su identificación, en 1962, de las industrias de la información, como la educación, el derecho, la edición, los medios de comunicación y la fabricación de ordenadores, y su intento de estimar su valor económico cambiante, han sido perfeccionados por Marc Porat. Porat, en 1977, distinguió los sectores de información primario y secundario de la economía, siendo el primero susceptible de una valoración económica fácil, ya que tenía un precio de mercado atribuible, y el segundo, más difícil de valorar, pero sin embargo esencial para todas las organizaciones modernas, que implica actividades informativas dentro de las empresas e instituciones estatales (por ejemplo, las alas de personal de una empresa, las secciones de investigación y desarrollo de una empresa). De este modo, Porat puede distinguir los dos sectores informativos, consolidarlos, separar los elementos no informativos de la economía y, reagrupando las estadísticas económicas nacionales, concluir que, con casi la mitad del PNB de Estados Unidos correspondiente a estos sectores informativos combinados, "Estados Unidos es ahora una economía basada en la información". Como tal, es una sociedad de la información en la que los principales ámbitos de actividad económica son los productores de bienes y servicios de información, y las burocracias públicas y privadas (sector secundario de la información).

Espacio

Esta concepción de la sociedad de la información, aunque se basa en la economía y la sociología, tiene como núcleo el énfasis distintivo del geógrafo en el espacio.Entre las Líneas En este caso, se hace hincapié en las redes de información que conectan lugares y, por consiguiente, pueden tener profundos efectos en la organización del tiempo y el espacio. Se ha convertido en un índice especialmente popular de la sociedad de la información a lo largo de la década de 1990, ya que las redes de información se han convertido en características cada vez más prominentes de la organización social. Es habitual subrayar la centralidad de las redes de información que pueden enlazar diferentes lugares dentro de una oficina, una ciudad, una región, un continente y, de hecho, el mundo entero, y entre ellos. Al igual que la red eléctrica recorre todo un país para que los individuos con las conexiones adecuadas puedan acceder a ella a voluntad, también podemos imaginar ahora una "sociedad cableada" que funciona a nivel nacional, internacional y mundial (o global) para proporcionar un "anillo principal de información" (Barron y Curnow, 1979) a cada hogar, tienda, universidad y oficina, e incluso al individuo móvil que lleva su ordenador portátil y su módem en el maletín. Cada vez más, todos estamos conectados a redes de un tipo u otro, y ellas mismas están ampliando su alcance y capacidades de forma exponencial. Nos encontramos con ellas personalmente a muchos niveles: en los terminales de puntos de venta electrónicos de tiendas y restaurantes, en el acceso a datos a través de continentes, en el envío de correos electrónicos a colegas o en el intercambio de información en Internet. Puede que no hayamos experimentado personalmente este reino del "ciberespacio", pero el anillo principal de la información funciona de forma aún más frenética a nivel de bancos internacionales, agencias intergubernamentales y relaciones empresariales. Una idea popular en este sentido es que las autopistas electrónicas dan lugar a un nuevo énfasis en el flujo de información, algo que conduce a una revisión radical de las relaciones tiempo/espacio.Entre las Líneas En una "sociedad en red", las limitaciones del reloj y de la distancia se han aliviado radicalmente, siendo las empresas e incluso los individuos capaces de gestionar sus asuntos de forma eficaz a escala global. La investigadora académica ya no necesita desplazarse desde la universidad para consultar la Biblioteca del Congreso, ya que puede interrogarla en Internet; la corporación empresarial ya no necesita que sus directivos vuelen para averiguar lo que ocurre en sus puntos de venta del Lejano Oriente, porque las comunicaciones informáticas permiten una vigilancia rutinaria y sistemática a distancia. Muchos sugieren que esto anuncia una gran transformación de nuestro orden social (Mulgan, 1991), suficiente para marcar incluso un cambio revolucionario.

Cultura

La concepción final de una sociedad de la información es fácilmente reconocible. Cada uno de nosotros es consciente, por su vida cotidiana, de que se ha producido un aumento extraordinario de la información en la circulación social. Por ejemplo, la programación de la televisión se realiza las 24 horas del día. También hay varios canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) de difusión, y el receptor de televisión se ha mejorado para incorporar tecnologías de vídeo, cable y satélite, e incluso servicios de información informatizados. Más recientemente, una avalancha de juegos informatizados se ha acoplado a los ordenadores y los productos de "realidad virtual" han empezado a entrar en los hogares. La oferta radiofónica es mucho mayor que hace una década, tanto a nivel local como nacional e internacional. Y las radios ya no están fijas en el salón, sino que se extienden por toda la casa, en el coche, en la oficina y, con el walkman, en todas partes. El cine ha sido durante mucho tiempo una parte importante del entorno informativo de la gente. Aunque a lo largo de los años la asistencia a las salas de cine ha disminuido, las películas están hoy mucho más presentes que nunca: siguen estando disponibles en las salas de cine, se emiten por televisión, se prestan fácilmente en las tiendas de alquiler de vídeos, se compran a bajo precio en las estanterías de las cadenas de tiendas. Paseando por cualquier calle es casi imposible no ver las vallas publicitarias, los carteles, los escaparates de las tiendas. Al visitar cualquier estación de tren o de autobús, uno no puede dejar de sorprenderse por la amplia disponibilidad de libros de bolsillo y revistas baratas. Además, las cintas de audio, los discos compactos y la radio ofrecen más, y más fácilmente, música, poesía, teatro, humor y educación al público en general. Los periódicos están ampliamente disponibles y un buen número de nuevos títulos caen en nuestras puertas como hojas gratuitas. El correo basura se reparte a diario. Y así sucesivamente. Las características informativas de nuestro mundo son más exhaustivas de lo que sugiere una breve lista de sistemas de televisión, radio y otros medios de comunicación. Este tipo de lista implica que los nuevos medios nos rodean, presentándonos mensajes a los que podemos responder o no.Entre las Líneas En realidad, el entorno informativo es mucho más íntimo, más constitutivo de nosotros, de lo que esto sugiere. Se pueden considerar, por ejemplo, las dimensiones informativas de la ropa que llevamos, el peinado de nuestro cabello y de nuestro rostro, las propias formas en que hoy en día trabajamos nuestra imagen (desde la forma del cuerpo hasta el habla, las personas son intensamente conscientes de los mensajes que pueden estar proyectando y de cómo se sienten sobre sí mismas con determinada ropa, con un peinado concreto, etc.). La reflexión sobre las complejidades de la moda, la complejidad de las formas en que nos diseñamos para la presentación cotidiana, nos hace conscientes de que la relación social hoy en día implica un mayor grado de contenido informativo que antes. La cultura contemporánea está manifiestamente más cargada de información que cualquiera de sus predecesoras. Existimos en un entorno saturado de medios de comunicación, lo que significa que la vida se basa esencialmente en la simbolización, en el intercambio y la recepción -o el intento de intercambio y la resistencia a la recepción- de mensajes sobre nosotros mismos y los demás.Entre las Líneas En reconocimiento de esta explosión de significados, muchos escritores conciben que hemos entrado en una sociedad de la información, en la que todo lo que vemos y hacemos es simulado.

¿De la cantidad a la calidad?

Las críticas a los escenarios de la sociedad de la información giran en torno a un descontento con las medidas cuantitativas cuando se utilizan para designar un cambio profundo y sistémico. La crítica central es que los índices cuantitativos de la difusión de la información y de las tecnologías de la información no pueden interpretarse como prueba de un cambio social realmente profundo. Por el contrario, pueden considerarse como la consolidación y extensión de patrones establecidos de interés y control. Las definiciones de la sociedad de la información ofrecen una medida cuantitativa (número de trabajadores de cuello blanco, porcentaje del PNB dedicado a la información, etc.) y suponen que, en algún momento no especificado, entramos en una sociedad de la información cuando ésta empieza a predominar.Si, Pero: Pero no hay motivos claros para designar como un nuevo tipo de sociedad aquella en la que lo único que vemos es una mayor cantidad de información en circulación y almacenada. Si sólo hay más información, es difícil entender por qué alguien debería sugerir que tenemos ante nosotros algo radicalmente nuevo. Este es un punto que Anthony Giddens (1985: 178) señala cuando observa que todas las sociedades, tan pronto como se convierten en estados-nación, son sociedades de la información en la medida en que la recopilación rutinaria, el almacenamiento y el control de la información sobre la población y los recursos son esenciales para su funcionamiento.Entre las Líneas En este eje, todo lo que diferencia a la época actual de, por ejemplo, la Inglaterra del siglo XVII, es una cantidad mucho mayor de información que se acumula, disemina y procesa. Si lo que estamos experimentando hoy en día en el ámbito de la información no es más que una extrapolación e intensificación de las tendencias establecidas hace mucho tiempo, entonces es difícil ver en qué se puede basar la afirmación de que estos desarrollos están dando lugar a un nuevo tipo de sociedad. Además, es posible, al menos intelectualmente, imaginar la aparición de un tipo de sociedad radicalmente diferente, que incluso puede merecer el título de "sociedad de la información", aunque esta transformación sólo se manifieste en pequeños incrementos cuantitativos de la información. Es decir, puede ser factible describir como un nuevo tipo de sociedad aquella en la que es posible localizar información de un orden cualitativamente diferente, aunque los cambios de información parezcan cuantitativamente menores. Esto no requiere que descubramos que la mayoría de la mano de obra se dedica a ocupaciones relacionadas con la información o que la economía genere una suma determinada a partir de la actividad informativa. Por ejemplo, es teóricamente posible imaginar una sociedad de la información en la que sólo una pequeña minoría de expertos en información tenga un poder decisivo.Entre las Líneas En una medida cuantitativa, por ejemplo, de los patrones ocupacionales, esto no calificaría para el estatus de sociedad de la información, pero podríamos sentirnos impulsados a designarla así debido al papel decisivo de la información/conocimiento en la estructura de poder y la dirección del cambio social. En pocas palabras, las medidas cuantitativas -simplemente más información- no pueden identificar por sí mismas una ruptura con los sistemas anteriores, mientras que es posible, al menos en teoría, considerar que los cambios cualitativos pequeños pero decisivos marcan una ruptura del sistema. Además, resulta especialmente extraño que muchos de los que identifican la sociedad de la información como un nuevo tipo de sociedad lo hagan presuponiendo que este cambio cualitativo puede definirse simplemente calculando cuánta información circula, cuántas personas trabajan en empleos relacionados con la información, etc. Lo que tenemos aquí es la suposición de que los aumentos cuantitativos se transforman -de manera no especificada- en cambios cualitativos en el sistema social.Si, Pero: Pero argumentar que una plétora de ordenadores personales o una preponderancia de las ocupaciones de cuello blanco significa que tenemos una sociedad de la información es tautológico. No se nos ha presentado ningún argumento que explique por qué una mayor información debería traducirse en la llegada de una nueva era; sólo hemos tenido la afirmación infundada de que una mayor información define una nueva sociedad. Además, las medidas cuantitativas tienden a homogeneizar actividades muy dispares. Por ejemplo, al totalizar el valor de las actividades de información en la economía y llegar a una suma determinada, los teóricos de la sociedad de la información podrían pasar por alto diferencias cualitativas cruciales dentro de la información. Por ejemplo, las ventas de un solo periódico sensacionalista en Gran Bretaña son mucho mayores que las de todos los periódicos de calidad juntos. Pero, ¿quién podría sugerir que estos periódicos pueden ser agrupados en la misma categoría? Para la mayoría de los observadores, la cuestión crucial es la calidad de la información, de las noticias, del reportaje y de la opinión, que contienen estos periódicos. De hecho, la cuestión de la calidad es tan crucial en este caso que es posible presentar un argumento creíble que sostiene que un tabloide de circulación masiva o una televisión dominada por el entretenimiento representan la antítesis misma de una sociedad de la información, con una audiencia "atontada" que se ve inundada por información basura. Este ejemplo nos alerta sobre una cuestión relacionada, la tendencia de las medidas cuantitativas a pasar por alto cuestiones estratégicas. Por ejemplo, un recuento bruto de las ocupaciones de la información no tiene en cuenta las diferencias entre grupos, equiparando, por ejemplo, a los trabajadores sociales y a los agentes de bolsa, a los maestros de escuela y a los ejecutivos de empresa, a los oficinistas y a los abogados. Todos son, por supuesto, trabajadores de la información y, por tanto, iguales en términos de las categorías del estadístico, pero algunos de ellos son claramente mucho más iguales que otros. De la misma manera, la voluntad del postmodernista Jean Baudrillard (1983) de anunciar la "implosión" del significado en el ámbito del signo pone en efecto el entretenimiento ligero, las noticias y los documentales en el mismo plano: todos los artefactos que pueden ser experimentados por la audiencia de la manera que consideren oportuna. Se pueden hacer muchas críticas a los métodos utilizados para medir la sociedad de la información. Todas vuelven a la cuestión de que, aunque las estadísticas acabadas puedan parecer precisas y firmes, detrás de ellas hay una gran dosis de subjetividad y de interpretación variable. Por ejemplo, discriminar entre ocupaciones informativas y no informativas es una tarea difícil, que implica distinciones de grado más que de tipo. Así, un reparador de fotocopiadoras se considera un trabajador de la información por trabajar con tecnologías avanzadas, mientras que el peón de granja se considera meramente manual, aunque es probable que se requiera una buena cantidad de información en el desempeño de sus funciones. La cuestión es que tenemos que ser escépticos con las cifras aparentemente concluyentes que son el resultado de las percepciones de los investigadores sobre dónde deben clasificarse las ocupaciones de forma más adecuada. Hay quejas relacionadas con las medidas tecnológicas de la sociedad de la información. A primera vista, las tecnologías parecen ser medidas especialmente sólidas, pero ¿qué debe considerarse una tecnología relevante? Los ordenadores, las instalaciones de ordenador a ordenador, el vídeo, las centrales telefónicas, el cable, las videocámaras, los satélites, los juguetes Gameboy, los misiles Exocet, los reproductores de CD... en cuanto se empieza la lista, surgen los problemas. De nuevo, ¿cuál de la larga lista de tecnologías potenciales podría tener prioridad sobre las demás? ¿Los sistemas en red sobre los ordenadores autónomos? Además, ¿cómo se contabilizan los ordenadores: por su capacidad de procesamiento, por su uso (es probable que las máquinas de las grandes oficinas se utilicen con mucha más exactitud que las de los hogares) o por su coste? ¿Y cómo evaluar el papel de los paquetes de software en la expansión de la tecnología de la información? Por último, pero no por ello menos importante, incluso cuando se está atento a las dificultades que conlleva el intento de establecer qué tecnologías deben contarse y cómo deben ponderarse unas con otras, se plantea la molesta cuestión de cuánta tecnología debe haber para que los comentaristas puedan describir algo como una sociedad de la información. No es frívolo preguntarse si una sociedad de la información es aquella en la que todo el mundo tiene un PC en casa, o si es más apropiado designar a ésta como tres cuartos del camino hacia una sociedad de la información madura en comparación con aquellas que tienen una red de información establecida (pero, de nuevo, ¿cuándo una red es una red?). Una crítica relacionada y conocida a las concepciones tecnológicas de la sociedad de la información es que son deterministas.Entre las Líneas En primer lugar, asumen que la tecnología es la principal fuerza del cambio social, de ahí los argumentos que se refieren al "mundo que hizo la máquina de vapor", "la era atómica", la "sociedad informática". Un momento de reflexión revela que la historia es mucho más complicada. Por ejemplo, es evidente que el clima, los yacimientos mineralógicos, la economía, la educación, la guerra y otros muchos factores han contribuido al cambio social, siendo algunos de ellos, como mínimo, poderosas fuerzas que influyen en la propia innovación tecnológica (consideremos, por ejemplo, la influencia de la guerra y las presiones de la defensa en el desarrollo de la alta tecnología).Entre las Líneas En segundo lugar, los deterministas tecnológicos trabajan con un modelo que mantiene una clara separación entre tecnología y sociedad, estando la primera en cierto modo al margen de la influencia social, pero destinada a tener los efectos sociales más profundos. La tecnología está a la vez separada del mundo social, pero es capaz de romper las relaciones sociales establecidas. Tal vez por ello, el desarrollo tecnológico se presenta con frecuencia como algo ajeno al mundo, protagonizado por inventores excéntricos o boffins poseídos, que sin embargo impacta dramáticamente en la sociedad cuando se lanza sobre el público desprevenido. Sin embargo, no es difícil apreciar que la tecnología es una parte de la sociedad, sujeta a la configuración social por factores como las prioridades de inversión de las empresas y los organismos gubernamentales, las oportunidades de mercado y los compromisos de valor. Aceptar esta posición pone en duda a los pensadores que pretenden que las innovaciones tecnológicas sean capaces de definir un nuevo tipo de sociedad de la información.

Sociedad del Conocimiento teórico

Hay otra sugerencia, intrigante aunque imprecisa, que sostiene que estamos a punto de entrar en una sociedad de la información claramente novedosa, aunque sin necesidad de reflexionar sobre los significados de la información así desarrollada. Según esta proposición, ya no es necesario buscar medidas cuantitativas de la expansión de la información (empleados de la información, información comercializable, etc.), porque se ha producido un cambio cualitativo decisivo en cuanto a las formas de utilizar la información. Esto supone una ruptura tan grande con el pasado que podemos hablar legítimamente de la llegada de una sociedad de la información. Desde este punto de vista, se considera una sociedad de la información en la que el conocimiento teórico adquiere una preeminencia de la que carecía hasta ahora. El tema que une a lo que de hecho es una gama bastante dispar de pensadores es que, en esta sociedad de la información (aunque con frecuencia se prefiere "sociedad del conocimiento", por la razón obvia de que evoca mucho más que trozos de información aglomerada), los asuntos se organizan y disponen de tal manera que se da prioridad a la teoría. Vale la pena señalar que Daniel Bell presenta esto como un "principio axial" de la sociedad postindustrial y que, aunque el peso de su análisis se inclina hacia el aumento cuantitativo de las ocupaciones de servicios (es decir, de información) como indicadores del postindustrialismo, es enfático en que "lo que es radicalmente nuevo hoy es la codificación del conocimiento teórico y su centralidad para la innovación" (1979). Es bastante fácil entender lo que Bell quiere decir con esto cuando contrastamos el postindustrialismo actual con su sociedad industrial predecesora.Entre las Líneas En el pasado, se argumenta, las innovaciones eran realizadas, en general, por "manitas inspirados y con talento que eran indiferentes a la ciencia y a las leyes fundamentales que subyacen a sus investigaciones" (Bell, 1973).Entre las Líneas En contraste con esta orientación decididamente práctica y de resolución de problemas, Bell sugiere que hoy en día las innovaciones parten de premisas teóricas. Es decir, ahora que hemos llegado a una situación en la que es posible codificar los principios científicos conocidos, nuestro conocimiento de éstos se convierte en el punto de partida de la acción. De este modo, lo que antes se desechaba como inútil -como simple "teoría"- se convierte en el eje de las innovaciones prácticas. De nuevo, no es difícil encontrar ilustraciones de este cambio en el carácter del propio conocimiento. Por ejemplo, el artículo de Alan Turing "On computable numbers", publicado en 1937, estableció los principios matemáticos en los que se basaron las aplicaciones posteriores de la informática; el desarrollo de los circuitos integrados que permitieron poner en marcha la "revolución de la microelectrónica" a finales de la década de 1970 se basó en principios conocidos de la física del estado sólido; y las innovaciones en ámbitos tan diversos como la tecnología de los discos compactos, los láseres y la energía nuclear se basaron en los avances de la física teórica que, al menos al principio, se consideraban sin consecuencias prácticas. De hecho, hoy en día es bastante difícil pensar en aplicaciones tecnológicas que no dependan del conocimiento teórico, ya sea para calcular las necesidades de suministro de agua potable de los hogares, para construir aviones, para construir puentes o para generar energía. Tal vez no sea sorprendente que el historiador Eric Hobsbawm confirme la percepción de Bell, concluyendo que durante este siglo "los teóricos [han estado] en el asiento del conductor... diciendo a los profesionales lo que debían buscar y encontrar a la luz de sus teorías" (1994). Bell lleva su argumento a favor de lo que denomina la "primacía del conocimiento teórico" considerablemente más allá, para sugerir que es preeminente no sólo en el ámbito de la innovación tecnológica, sino incluso en los asuntos sociales y políticos. Por ejemplo, los gobiernos actuales introducen políticas basadas en modelos teóricos de la economía. Éstos son variables -keynesianos, monetarios, del lado de la oferta, del laissez-faire, colectivistas- pero cada uno de ellos sustenta las decisiones cotidianas que los ministros pueden tomar en respuesta a las exigencias prácticas. Por otra parte, es saludable reflexionar sobre las políticas contemporáneas orientadas a resolver los problemas medioambientales. Rápidamente se hace evidente que no se trata de meras respuestas a problemas especialmente acuciantes (un vertido de petróleo en el mar, la desertización). Implican tales contingencias, por supuesto, pero también son propuestas elaboradas a partir de modelos teóricos de sostenibilidad del ecosistema. Así, por ejemplo, los debates sobre el medio ambiente se basan habitualmente en proyecciones teóricas sobre cuestiones como el crecimiento de la población, las poblaciones de peces o el estado de la capa de ozono. Las políticas prácticas sólo son imaginables sobre la base de este tipo de modelos teóricos: por ejemplo, las reacciones apropiadas a un verano notablemente seco o cálido en el Reino Unido sólo son comprensibles en un contexto de modelos teóricos sobre la probabilidad y las consecuencias a largo plazo del calentamiento global. Sin duda, estos modelos son por el momento incipientes y poco refinados, pero ellos y otros casos nos ayudan a apreciar que, aunque el conocimiento teórico no tiene por qué ser "verdadero" en ningún sentido absoluto, sí desempeña un papel decisivo en nuestras vidas. El conocimiento teórico es, sin duda, una idea atractiva que, a primera vista, define un nuevo tipo de sociedad que gira en torno a la generación y el uso de la información/el conocimiento. Si la teoría está en el punto de inicio de los desarrollos, en contraste con las demandas prácticas de una sola vez, entonces podría decirse que tal conocimiento anuncia un nuevo tipo de sociedad. Además, no se trata simplemente de que se produzcan más trabajadores de cuello blanco o más bits de información, sino de un nuevo principio fundacional de la vida social. Sin embargo, una de las principales dificultades de esta noción es definir con precisión lo que se entiende por conocimiento teórico. La teoría evoca reglas, leyes y procedimientos abstractos y generalizables y, con ello, se puede estar de acuerdo en que los avances, especialmente en el conocimiento científico, han dado lugar a su codificación en textos que son aprendidos por los aspirantes a profesionales y que, a su vez, se integran en su trabajo práctico. Es razonable pensar que este principio se encuentra en el centro de los proyectos de investigación y desarrollo que están a la vanguardia de las innovaciones, pero es evidente que también está presente en una gran variedad de profesiones como la arquitectura, la construcción, la manipulación de alimentos e incluso el diseño de muchas prendas de vestir. Sin embargo, hay quienes ampliarían la noción de conocimiento teórico para abarcar una gama mucho más amplia, todo lo cual podría citarse como prueba de una sociedad basada en el conocimiento. Aquí, por ejemplo, se podría incluir la formación de muchos empleados de cuello blanco en derecho, servicios sociales, contabilidad, etc. como prueba de la primacía del conocimiento en el mundo contemporáneo. De hecho, se podría argumentar que toda la educación superior, como mínimo, se ocupa de transmitir conocimientos teóricos. Al fin y al cabo, en Gran Bretaña es habitual afirmar que la rápida transición a la educación superior de masas (con un 30% de la población de edad que asiste a las universidades) ha sido requerida por la necesidad de equipar adecuadamente a un gran número de personas para que puedan operar con éxito en la "sociedad del conocimiento". Los conocimientos que se transmiten están, sin duda, codificados y, por lo general, abstraídos de las aplicaciones prácticas, e incluso son generalizables, aunque seguramente son de un orden de magnitud diferente a los conocimientos teóricos expuestos en ciencias como la química y la física. Nico Stehr (1994), al proponer que ahora habitamos una "sociedad del conocimiento", amplía la definición de teoría en este sentido, argumentando que hoy en día el conocimiento ha llegado a ser constitutivo de la forma en que vivimos. El recurso al conocimiento teórico es ahora fundamental en prácticamente todo lo que hacemos, desde el diseño de nuevas tecnologías y la producción de artefactos cotidianos hasta dar sentido a nuestras propias vidas cuando recurrimos a grandes repositorios de conocimiento para ayudarnos a entender mejor nuestra propia ubicación. Aquí estamos extendiendo mucho la idea del conocimiento teórico, pero es útil en la medida en que Stehr se hace eco de temas de la obra del teórico social Anthony Giddens que merecen ser comentados. Stehr propone una triple tipología del desarrollo del conocimiento: significativo, es decir, el ideal ilustrado del conocimiento para una mejor comprensión; productivo, es decir, el conocimiento aplicado a la industria; y de acción, donde el conocimiento está íntimamente ligado a la producción con, por ejemplo, la inclusión de dispositivos inteligentes, y donde influye en el desempeño de las actividades cotidianas. Esta última forma de conocimiento parece cercana al énfasis que pone Giddens en lo que denomina la reflexividad intensificada de la existencia "moderna tardía". Lo que Giddens destaca aquí es que, cada vez más, la modernidad ha sido una historia de liberación de la gente de las restricciones de la naturaleza y de ciertas formas de comunidad, donde parecía que uno tenía que hacer lo que hacía ya que era una cuestión de "destino", hacia individuos y grupos que toman decisiones sobre sus propios destinos y los colectivos en circunstancias de "incertidumbre fabricada". Es decir, cada vez más, el mundo no está delimitado por límites fijos e inmutables, sino que se reconoce como maleable y resultado de las decisiones humanas. Un requisito para ello es el aumento de la autointerrogación y la interrogación colectiva, es decir, la reflexividad, aunque esto no debe percibirse como una tendencia al ensimismamiento. Al contrario, se basa en la apertura a las ideas, la información y las teorías procedentes de ámbitos muy diversos, que se examinan e incorporan a medida que las circunstancias y las personas lo deciden. Un punto clave aquí es que una sociedad "postradicional" (Giddens, 1994) que se caracteriza por la intensificación de la reflexividad de los actores y las instituciones depende de la información/el conocimiento. Por supuesto, parte de esta información es local y particular (la biografía de una persona reflexionada, una empresa que examina cuidadosamente sus registros de ventas y acciones), pero una gran parte es también abstracta, y emana especialmente de los medios de comunicación electrónicos y de otras instituciones, especialmente educativas. Si se acepta el argumento de Giddens de que habitamos un mundo de "alta modernidad" en el que la reflexividad es mucho más pronunciada que hasta ahora, entonces es posible concebirlo como un aumento de la importancia de la información y el conocimiento en la vida contemporánea. Un mundo de opciones, tanto para las organizaciones como para los individuos, depende de la disponibilidad y generación de información detallada y rica. Si se sigue el argumento de Giddens de que la nuestra es una era de reflexividad intensificada sobre la base de la cual forjamos nuestras condiciones materiales y sociales, se deduce que esto mantendrá y exigirá un entorno de información complejo y profundo. Quizá no sea el mismo tipo de conocimiento teórico que ha propuesto Daniel Bell, pero en la medida en que es abstracto y codificado, podría incluirse en una categoría convenientemente ampliada. Sin embargo, hay razones por las que deberíamos dudar a la hora de describir cualquier nueva sociedad de la información en estos términos. Una de ellas es que el propio Anthony Giddens es reacio a hacerlo. Aunque subraya que un "mundo de reflexividad intensificada es un mundo de gente inteligente" (1994), no parece dispuesto a presentar esto como algo más que una extensión de las tendencias a largo plazo. La vida actual es ciertamente más intensiva en información, pero esto no es suficiente para justificar las proyecciones de que representa un nuevo tipo de sociedad. Además, Giddens también ha planteado dudas sobre la novedad del conocimiento teórico. Hace varios años observó que "no hay nada que sea específicamente nuevo en la aplicación del "conocimiento teórico"... De hecho... la racionalidad de la técnica... es el factor principal que desde el principio ha distinguido al industrialismo de todas las formas de orden social precedentes" (1981). Siendo así, volvemos al problema de designar como novedosa la sociedad actual en la que prevalece el conocimiento teórico. La objeción de Giddens también plantea la pregunta clave: ¿qué entienden los comentaristas por conocimiento teórico? De la cita anterior se desprende que Giddens considera que la concepción del sociólogo clásico Max Weber sobre la racionalidad formal que sustenta la acción intencional (manifestada de forma más famosa en el crecimiento de las estructuras burocráticas) podría aplicarse en una definición. Al fin y al cabo, implica principios, normas y reglamentos abstractos y codificables (toda la maquinaria burocrática), además de exigir a los participantes el dominio de conocimientos abstractos (cómo funciona el sistema). El conocimiento teórico, en estos términos, no es mucho más que el aprendizaje de las reglas y procedimientos de cómo funcionan las burocracias. Si es así, uno se ve obligado a preguntarse también qué hay de nuevo en esto. Esto nos lleva a la queja más amplia sobre la imprecisión del término "conocimiento teórico". Si, por ejemplo, la "primacía del conocimiento teórico" se refiere a los principios científicos conocidos (el punto de ebullición del agua, la conductividad de los elementos, etc.) que están codificados en los textos, entonces es una cuestión. Sin embargo, si se considera que el conocimiento teórico incluye modelos hipotéticos como la relación entre la inflación y el desempleo, la pobreza y las oportunidades de vida, o la clase social y las oportunidades de educación, entonces seguramente es otra cuestión. Puede que este conocimiento teórico se distinga de las leyes de la física sólo en grado, pero sigue siendo una diferencia importante. Si el conocimiento teórico se percibe como la prominencia en la vida moderna de los sistemas expertos que operan servicios como el agua y el alcantarillado, el control del tráfico aéreo y las redes telefónicas, a través de la supervisión sistemática de actividades que se (re)organizan sobre la base de principios establecidos (de toxicidad, seguridad de los márgenes y demás), entonces esto también es otra cosa. Por otra parte, si el conocimiento teórico debe entenderse como una tendencia hacia una reflexividad mucho más intensa entre los individuos y las instituciones, sobre la base de la cual éstos configuran sus futuros cursos de acción, entonces esto también es otra cosa. Por último, si el auge del conocimiento teórico se debe a la difusión de la certificación educativa -una estrategia común-, entonces se trata de introducir otra definición significativamente diferente. Tales imprecisiones deben llevarnos a desconfiar del conocimiento teórico como medio sólido para distinguir una sociedad de la información, aunque el cambio hacia la primacía de la teoría parece ser una característica marcada de la historia reciente. Datos verificados por: Andrews

Sociedad de la Información en Sociología

Tema: home-sociologia. Una sociedad que ya no se basa principalmente en la producción de bienes materiales, sino en la producción de conocimientos; estrechamente ligada al auge de la tecnología de la información. Revisor: Lawrence

Características de Sociedad de la información

Asunto: educacion-y-comunicacion. Tema: empresa-y-economia. Tema: economia.

Recursos

Traducción de Sociedad de la información

Inglés: Information society Francés: Société de l'information Alemán: Informationsgesellschaft Italiano: Società dell'informazione Portugués: Sociedade da informação Polaco: Społeczeństwo informacyjne

Tesauro de Sociedad de la información

Educación y Comunicación > Información y tratamiento de la información > Política de información > Sociedad de la información Economía > Estructura económica > Economía > Economía del conocimiento > Sociedad de la información Educación y Comunicación > Comunicación > Sistema de comunicación > Internet de las cosas > Sociedad de la información

Véase También