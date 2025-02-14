“Soy Periodista de la Generación Z. Mi Generación No Sabe lo que eso Significa.”
El problema no es la desconfianza en los medios, es que nadie sabe lo que es un periodista.
La «influencerización» del periodismo deportivo.
Por: Olivia Hicks, periodista deportiva y del medio ambiente
Como debe ser cualquier estudiante de derecho de 23 años, mi prima es inteligente. Pero a medida que prolongábamos nuestra racha de servicio, una cosa quedó clara: no sabía lo que era un periodista.
A medida que publicaciones queridas y de confianza cierran sus puertas en favor de escritorios deportivos delgados que informan a cientos de kilómetros del campo y clips de noticias de marca compatibles con TikTok, su fusión de relaciones públicas y periodismo es una conclusión sombría, pero comprensible. Sin embargo, lo que hizo que mi servicio flaqueara no fue que ella no supiera a qué me dedicaba, sino que la línea borrosa entre la independencia editorial y la publicidad no le pareció extraña, como algo de lo que debería desconfiar.
En los últimos seis meses, he descubierto que no es la única. Una prima …