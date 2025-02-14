La «influencerización» del periodismo deportivo.

“Soy Periodista de la Generación Z. Mi Generación No Sabe lo que eso Significa.”

Por: Olivia Hicks, periodista deportiva y del medio ambiente

Como debe ser cualquier estudiante de derecho de 23 años, mi prima es inteligente. Pero a medida que prolongábamos nuestra racha de servicio, una cosa quedó clara: no sabía lo que era un periodista.

A medida que publicaciones queridas y de confianza cierran sus puertas en favor de escritorios deportivos delgados que informan a cientos de kilómetros del campo y clips de noticias de marca compatibles con TikTok, su fusión de relaciones públicas y periodismo es una conclusión sombría, pero comprensible. Sin embargo, lo que hizo que mi servicio flaqueara no fue que ella no supiera a qué me dedicaba, sino que la línea borrosa entre la independencia editorial y la publicidad no le pareció extraña, como algo de lo que debería desconfiar.

En los últimos seis meses, he descubierto que no es la única. Una prima …