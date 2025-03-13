Supervisores Educativos

Adelantamos aquí parte de la información:

1. Trabajar con estudiantes de diferentes contextos, culturas, enfoques de aprendizaje y motivaciones

Esta sección trata sobre cómo trabajar con estudiantes que son diferentes, desde tu propia formación académica y tus propios estilos y comportamientos de aprendizaje, tu propia cultura, edad, género, sexualidad, religión, capacidad y quizás cuyas formas de escribir, investigar y motivación para el estudio de posgrado son completamente diferentes a las tuyas.

La diferencia y la riqueza cultural son importantes, pero tanto los estudiantes como los supervisores pueden necesitar prepararse en términos de conciencia cultural antes de participar juntos en el proceso de supervisión. En algunas culturas, por ejemplo, los estudiantes consideran que el conocimiento desarrollado y construido se comparte. Algunos consideran insultante discutir con los mayores o las autoridades, lo que afecta al debat…