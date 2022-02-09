A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Tecnologías de la Información: Hechos Clave: Hechos Clave

Este artículo es un complemento de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Tecnología de la información

Educación y Comunicación > Comunicación > Industria de la comunicación Educación y Comunicación > Informática y tratamiento de datos > Informática > Impacto de la tecnología de la información Producción, Tecnología e Investigación > Tecnología y reglamentación técnica > Tecnología > Nueva tecnología Industria > Política y estructura industriales > Estructura industrial > Industria punta Relaciones Internacionales > Seguridad internacional > Conflicto internacional > Guerra > Guerra asimétrica > Guerra de información Producción, Tecnología e Investigación > Tecnología y reglamentación técnica > Tecnología > Tecnología digital Unión Europea > Instituciones de la Unión Europea y función pública europea > Organismo de la UE > Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Tecnología de la información

Véase la definición de Tecnología de la información en el diccionario. Asunto: educacion-y-comunicacion. Asunto: produccion-tecnologia-e-investigacion. Asunto: industria. Asunto: relaciones-internacionales. Asunto: union-europea.

Tecnologías de la información

Muchas áreas de la salud pública, que incluyen estadísticas vitales, investigación e investigación, vigilancia, epidemiología, encuestas, tecnología de laboratorios, salud materna e infantil y salud ambiental, utilizan la tecnología de la información (TI) para lograr sus metas y objetivos. Algunas observaciones adicionales: TI incluye el uso de computadoras y comunicaciones, y la transformación de datos en información y conocimiento. La ley desempeña un papel crítico en la regulación de la ciencia y la tecnología, incluidas las consecuencias éticas de la investigación científica y las nuevas tecnologías.

El campo relativamente nuevo del derecho, la ciencia y la tecnología busca estudiar sistemáticamente las diversas formas en que la ley interactúa con la ciencia y la tecnología. El derecho, la ciencia y la tecnología se han definido como la disciplina que trata de cómo nuestro sistema legal puede y debe adaptarse para adaptarse a los problemas creados por el impacto cada vez más urgente y ubicuo de la tecnología en la sociedad, y como buscar y determinar cómo los diversos procesos de la ley —principalmente judiciales y legislativos— responden a los cambios producidos por los avances científicos.

El campo del derecho, la ciencia y la tecnología se basa en la creencia de que "[la] ciencia es una institución distintiva digna de un tratamiento especial por parte de los abogados" (Goldberg 1986, p. 380). A pesar de una mayor conciencia de que la ciencia y la tecnología presentan problemas únicos para la ley, existen diferentes formulaciones para examinar las interacciones entre la ley, la ciencia y la tecnología. Aquí el campo se divide en tres líneas principales. La primera se refiere al papel de la ley en la gestión de los impactos de la ciencia y la tecnología, incluido el control de los riesgos, la promoción de los beneficios y el tratamiento de las implicaciones éticas. El segundo se refiere a las instituciones del derecho y la ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), que examinan cómo la ley afecta la práctica de la investigación científica, así como la relación recíproca de cómo la ciencia y la tecnología influyen en la ley.

El papel de la ley en la gestión de los impactos de la ciencia y la tecnología

El derecho desempeña un papel primordial en la gestión de los impactos de la ciencia y la tecnología.Entre las Líneas El derecho es la única herramienta que la sociedad tiene para domesticar y canalizar la ciencia y la tecnología. Los impactos de la ciencia y la tecnología que la ley trata de gestionar pueden subdividirse en (a) riesgos, (b) beneficios y (c) implicaciones éticas.

CONTROL DE RIESGOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las tecnologías nuevas y existentes crean muchos riesgos conocidos y potenciales de salud, seguridad, ambientales y socioeconómicos. La ley es la principal institución social para controlar estos riesgos, a través de las legislaturas, los reguladores y el poder judicial (Jasanoff 1995). Al desarrollar dichos controles, la ley se basa en la ciencia para evaluar los riesgos relevantes.

Por lo tanto, la regulación del riesgo implica dos niveles de interacciones entre la ciencia y la ley: el papel de la ley en la regulación de los riesgos de la ciencia y la tecnología; y el uso de la ciencia por ley para evaluar el riesgo de tecnologías nuevas y existentes. La legislación y la regulación buscan abordar y reducir los riesgos ex ante, antes de que se impongan los riesgos. La mayoría de los países industrializados cuentan con esquemas reglamentarios y / o reglamentarios integrales para regular prospectivamente los riesgos potenciales de tecnologías tales como pesticidas, químicos industriales, productos farmacéuticos, extracción de recursos naturales, alimentos genéticamente modificados y automóviles. La legislación y la regulación ex ante por parte de las agencias con facultades facultadas para hacerlo presupone la capacidad de predecir adecuadamente los daños potenciales, una tarea difícil para la mayoría de los riesgos. De hecho gran parte de la complejidad y controversia en ex ante.

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La regulación de riesgos se relaciona con las incertidumbres en la identificación y cuantificación de riesgos potenciales. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, dado el propósito preventivo de la regulación de riesgo ex ante, los reguladores generalmente tienen un margen de maniobra considerable para evaluar los riesgos, incluido el uso de supuestos conservadores (o el peor de los casos posibles), que requieren solo evidencia sustancial y no necesariamente el peso de la evidencia para respaldar los hallazgos de riesgo, y amplio respeto judicial a la pericia técnica de los reguladores. Una tensión continua en la regulación ex ante es el papel respectivo de los legisladores y reguladores. La legislatura en la mayoría de las jurisdicciones tiene poder plenario, y generalmente delega a las agencias reguladoras la autoridad para regular, sujeto a los requisitos sustantivos y de procedimiento incluidos en la legislación.

Pormenores

Las agencias reguladoras generalmente tienen mayor experiencia técnica, recursos disponibles y familiaridad para abordar la mayoría de los riesgos asociados con la ciencia y la tecnología, y en ese sentido son la institución superior para tomar la mayoría de las decisiones regulatorias de riesgos. La legislatura puede tomar la iniciativa cuando la desconfianza entre la legislatura y las agencias reguladoras, o un tema en sí, se vuelve tan polémico políticamente que se requiere la mayor legitimidad y responsabilidad de la legislatura (Goldberg, 1987). Una de las principales preocupaciones es que la legislación suele ser más refractaria a la revisión y actualización que a la regulación, y por lo tanto, los requisitos de riesgos legales inflexibles pueden volverse obsoletos rápidamente en áreas de rápido cambio tecnológico. Un ejemplo es la llamada cláusula de Delaney (1958) en los Estados Unidos, que prohibió todos los aditivos alimentarios que causan cáncer en animales o humanos basados ​​en una cosecha de los años 50 todo o nada. vista de carcinogenicidad que había sido científicamente desactualizada durante muchos años antes de que la ley fuera finalmente derogada (en el caso de una norma, cuando se suprime una parte; si se elimina en su totalidad es una ley abrogada; véase abrogación o abrogatio) en 1996 (Merrill 1988). Por lo tanto, la regulación ex ante de los riesgos asociados con la ciencia y la tecnología presenta algunos problemas únicos y tensiones en la elección institucional. Dado el ritmo del cambio tecnológico y la complejidad del tema, es probable que las legislaturas se encuentren en mayor desventaja en comparación con las agencias reguladoras para determinar los riesgos asociados con la ciencia y la tecnología.Entre las Líneas En contraste, las cuestiones sociales, políticas y éticas fundamentales planteadas por muchos avances científicos y tecnológicos nuevos exigen una mayor rendición de cuentas y el poder plenario que ofrecen las legislaturas elegidas. El otro mecanismo legal importante para la regulación de los riesgos de la ciencia y la tecnología es ex post litigios y responsabilidad. Las personas lesionadas por las tecnologías pueden presentar demandas por responsabilidad extracontractual o por daños al producto que buscan una compensación, y la ciencia desempeña un papel fundamental en la presentación de pruebas de causalidad en tales casos. Sobre la base de la preocupación de que tal litigio era vulnerable a testimonios de expertos de dudosa credibilidad científica, los tribunales se han centrado en garantizar que la evidencia científica presentada a los jurados sea sólida. Un avance importante en este sentido es la decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. De 1993 en Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., que requiere que los tribunales federales realicen un control de acceso.funciona para asegurar que la evidencia científica y el testimonio sean confiables y relevantes antes de que puedan ser admitidos. Esta opinión ha dado como resultado que los jueces sean proactivos y estén bien informados en el análisis prospectivo de testimonios científicos, y ha generado una gran cantidad de comentarios académicos sobre cómo los jueces deben evaluar la evidencia científica (Black et al. 1994, Beecher-Monas 2000). Algunas observaciones adicionales: También ha estimulado a las organizaciones científicas profesionales como la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) a que procure educar a los jueces acerca de la ciencia y que proporcione listas de expertos calificados. A diferencia de la regulación ex ante que evalúa si un producto, proceso o tecnología en particular puede presentar riesgos, la regulación a posteriori está dirigida más específicamente a si la tecnología causó un tipo específico de lesión en un individuo o grupo de individuos en particular.

Más Información

Los obstáculos e incertidumbres científicas para demostrar la causalidad específica son incluso más complejos que los que se enfrentan al demostrar la causación general en el contexto regulatorio. El sistema judicial utiliza presunciones, cargas de la prueba y estándares de la prueba para llegar a decisiones en condiciones de incertidumbre.

PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La ley también desempeña un papel fundamental en el fomento de la innovación y la promoción del desarrollo de nuevas tecnologías a través de varios mecanismos y doctrinas legales. Quizás el más importante de estos se relacione con la propiedad intelectual, según la cual la ley otorga a los inventores y creadores un derecho exclusivo por tiempo limitado para explotar comercialmente el resultado de su trabajo. La propiedad intelectual está protegida mediante una serie de formas legales, incluidas patentes, derechos de autor, marcas comerciales y secretos comerciales. El fundamento subyacente para proteger la propiedad intelectual es promover la innovación, dando a los investigadores y autores incentivos económicos para crear nuevos inventos y obras. Propiedad intelectual La protección es particularmente importante en las industrias de alta tecnología, como los programas informáticos y la biotecnología, donde las ideas y las innovaciones en lugar de la infraestructura y la maquinaria son los principales activos de la empresa. Las nuevas tecnologías presentan desafíos fundamentales a las doctrinas tradicionales de propiedad intelectual. Por ejemplo, es posible que la información digital no esté adecuadamente protegida por los procedimientos tradicionales de cumplimiento de los derechos de autor, que requieren que el propietario de los derechos de autor presente una demanda por incumplimiento. Debido a que se pueden hacer un número ilimitado de copias digitales perfectas a un costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) marginal casi nulo simplemente cargando el material en Internet, las legislaturas y los tribunales han ampliado las protecciones de derechos de autor para los datos digitales. Esto se ejemplifica en el aviso y la disposición de eliminación de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de los Estados Unidos (1998) que obliga a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a eliminar sin demora la información que los titulares de los derechos de autor afirman que infringe sus derechos de autor. El rápido crecimiento y uso del intercambio de archivos de igual a igual también cuestiona la capacidad de las leyes de derechos de autor para proteger las obras digitales con derechos de autor, y ha generado un interés renovado en el uso de tecnologías de protección de datos como el cifrado en lugar de, o además de, Ley para proteger los derechos de autor. Esta tendencia, a su vez, ha creado la necesidad de restricciones legales sobre las medidas antielusión que podrían usarse para evitar el uso no autorizado de tecnologías de protección de datos. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, las restricciones a las tecnologías antielusión también se han criticado por extender los derechos de autor más allá de sus límites tradicionales, incluso al socavar el uso justo de los datos digitales y restringir indebidamente la investigación científica. Existen desafíos similares para adaptar la ley de patentes a los descubrimientos genéticos. Patentar genes ha planteado muchas complejidades científicas, legales, éticas y prácticas que la ley de patentes establecida no está equipada para abordar. Por ejemplo, la distinción tradicional entre productos no patentables de la naturaleza e inventos y descubrimientos humanos patentables ha sido difuminada por la tecnología que permite el aislamiento de genes (a menudo en una forma ligeramente diferente) de los organismos vivos. ¿Cómo deberían considerarse las preocupaciones éticas y morales sobre la patente de genes y organismos vivos en las decisiones de patentes, si es que se toman en cuenta? ¿Debería haber excepciones a la aplicación de patentes para genes y organismos patentados utilizados para investigación o aplicaciones clínicas? ¿Es posible que las patentes de genes en realidad impidan la investigación y retrasen la innovación, contrariamente al propósito mismo de la patente, tragedia de los anticomons ? Además de sus esfuerzos por proteger la propiedad intelectual, la ley fomenta los avances en tecnología a través de la doctrina antimonopolio. La ley antimonopolio promueve la innovación al evitar que las empresas ejerzan el poder de monopolio o se unan para bloquear nuevos entrantes e innovaciones en el mercado.

Más Información

Las industrias tecnológicas presentan problemas antimonopolio únicos. Por un lado, el aumento de las preocupaciones y el control antimonopolio pueden estar justificados debido a la posibilidad de que los efectos de la red den como resultado una dependencia del camino. Específicamente, las externalidades positivas de tener otros usuarios con un sistema compatible pueden crear una barrera de entrada para los nuevos competidores que puede resultar en un monopolio de facto para el líder inicial de la industria, porque los usuarios se mostrarán reacios a adoptar una tecnología nueva y mejor si no es así. Compatible con otros usuarios. Por otro lado, hay factores que sugieren que las cuestiones antimonopolio pueden ser de menor preocupación en las industrias de alta tecnología. El rápido progreso tecnológico en los sectores de alta tecnología puede dar como resultado cambios rápidos en la posición del mercado, incluso para un líder del mercado. Por ejemplo, Word-Star fue uno de los primeros líderes del mercado en software de procesamiento de textos, pero fue reemplazado rápidamente por nuevos participantes en el mercado con atributos superiores. Dados estos factores conflictivos, el papel de la ley antimonopolio en la regulación de las industrias de alta tecnología y la promoción de la innovación tecnológica sigue siendo un área importante del debate académico y político (Hart 1998–1999, Liebowitz y Margolis 1996). Las acciones antimonopolio presentadas en Estados Unidos y Europa contra Microsoft Corporation a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000 ilustran estas conflictivas consideraciones antimonopolio.

Pormenores

Las autoridades gubernamentales afirmaron que Microsoft, en virtud de su sistema operativo de computadora con Windows, tenía un poder de monopolio con respecto a otros sistemas operativos similares que permitían a Microsoft suprimir la innovación en productos potencialmente competidores. Microsoft sostuvo que debería permitírsele mejorar sus productos para incluir nuevas funcionalidades (es decir, un navegador web), y que las acciones de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) antimonopolio estaban restringiendo tales avances. También hay otros instrumentos legales para promover la innovación y avanzar en la tecnología. La financiación (o financiamiento) gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) directa de la investigación y el desarrollo científicos, así como las subvenciones indirectas a través de mecanismos legales, como los créditos fiscales para la investigación y el desarrollo, son estimulantes importantes. Las regulaciones que obligan a la tecnología, como las normas de emisión de vehículos de motor, impulsan el progreso tecnológico en industrias específicas. Otras normas que brindan uniformidad a los nuevos formatos de tecnología, como la televisión digital, también están destinadas a facilitar el desarrollo tecnológico.

ABORDANDO LAS IMPLICACIONES ÉTICAS DE LA TECNOLOGÍA

La ley es el principal vehículo por el cual la sociedad busca resolver controversias generadas por la investigación científica y las nuevas tecnologías. Si el problema es la maternidad sustituta, la eutanasia voluntaria, la clonación humana, la ingeniería genética, la privacidad en el lugar de trabajo, la seguridad en línea o cualquier otro avance tecnológico con posibles consecuencias éticas, la sociedad depende de las legislaturas y los tribunales para desarrollar y aplicar los principios legales apropiados. El bioético Daniel Callahan ha descrito esta tendencia a traducir los problemas morales en problemas legales como legalismo pero él mismo identifica un vacío de instituciones sociales distintas a la ley para resolver problemas morales de manera satisfactoria (Callahan, 1996). De hecho, el hecho de no proscribir legalmente una actividad conlleva un mensaje implícito de que la actividad es moralmente aceptable. En algunos casos, los tribunales han restringido su propia autoridad para considerar los aspectos éticos de los desarrollos tecnológicos controvertidos. Por ejemplo, la Corte Suprema de los EE. UU. Sostuvo que se podrían patentar organismos vivos diseñados por ingeniería genética, como el OncoMouse, y se negó a abordar los argumentos éticos planteados por tales patentes, y descubrió que esas objeciones éticas se dirigían mejor al brazo legislativo del gobierno. Incluso cuando los tribunales excluyen las consideraciones éticas, a menudo siguen siendo la principal motivación para los litigios, que luego se combaten por motivos legalmente reconocibles.

Cuestiones institucionales

La segunda línea importante en el estudio de las interacciones entre la ley y la ciencia es el impacto de la ciencia y la tecnología en la práctica del derecho y el efecto recíproco de la ley en la práctica de la ciencia.

EFECTOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA SOBRE LA PRÁCTICA DEL DERECHO

(En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los avances científicos y tecnológicos tienen efectos sustantivos y procesales en la ley.Entre las Líneas En el aspecto sustantivo, las nuevas pruebas y técnicas científicas pueden cambiar la manera en que se resuelven las reclamaciones legales, incluidos sus resultados. Por ejemplo, las pruebas forenses de ADN han cambiado fundamentalmente el derecho penal.y disputas de paternidad al mejorar en gran medida la veracidad de la investigación de hechos legales, al tiempo que se crea una plétora de nuevos problemas legales, éticos y sociales.Entre las Líneas En casos criminales, el ADN forense ha ayudado a identificar y condenar a las personas culpables que de otra manera podrían haber escapado de la acusación, y exonerado a personas inocentes acusadas o condenadas.Si, Pero: Pero esta poderosa herramienta forense plantea nuevos problemas, como cómo y de quién se deben recolectar y almacenar las muestras de ADN, cómo se puede usar la información genética y cuándo se debe permitir que los delincuentes condenados vuelvan a abrir los casos basándose en nuevas pruebas de ADN. Los avances en tecnología están revolucionando aún más los aspectos procesales de la ley. La práctica del derecho ha sido históricamente influenciada por las nuevas tecnologías, como la imprenta, el teléfono, la fotocopiadora, las redes sociales y el email. A principios del siglo veintiuno, la evidencia digital ha mejorado la calidad y la disponibilidad de la evidencia de prueba, al tiempo que aumenta la preocupación por la manipulación de fotos y grabaciones digitales. Las bases de datos en línea, los repositorios de documentos digitales, el descubrimiento electrónico, las nuevas tecnologías de gráficos y presentaciones, y las salas de audiencias digitales están cambiando las formas en que los abogados investigan, preparan y presentan sus argumentos. La presentación en línea y la disponibilidad de los registros judiciales está aumentando la conveniencia y la disponibilidad de los procedimientos judiciales, pero creando nuevas preocupaciones de privacidad. EFECTOS DE LA LEY SOBRE LA PRÁCTICA DE LA CIENCIA. Según el juez Breyer, "la ciencia depende de una ley sólida, una ley que, como mínimo, respalda la ciencia al ofrecerle al científico un espacio para respirar, dentro del cual él o ella puede buscar libremente la verdad de la que depende todo el conocimiento" (Breyer 1998, p. 537).). Hasta hace poco, la ley rara vez entraba en el santuario interior del espacio que creaba para la ciencia. A partir de la década de 1980, sin embargo, la ley se ha entrometido constantemente en la práctica de la ciencia.

Más Información

Las investigaciones de reclamos por mala conducta científica se han vuelto más frecuentes y legalistas, a medida que los investigadores del gobierno adoptan procedimientos contenciosos y formales que se acercan a los utilizados por los fiscales. Las personas que afirman haber sido perjudicadas por mala conducta científica o supuestas reclamaciones falsas de mala conducta científica a menudo buscan recursos judiciales. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los abogados incluso han enviado citaciones no oficiales a los científicos que están realizando investigaciones que pueden ser relevantes para una demanda pendiente, incluso si los científicos citados no tienen relación con el litigio ni con ninguna de las partes. Esto impone una carga costosa a los científicos y los expone a búsquedas y revelaciones intrusivas sobre sus actividades de investigación. Las legislaturas también están sometiendo a los científicos a nuevos requisitos legales. Los investigadores financiados por el gobierno siempre han estado sujetos a una serie de requisitos que son condiciones de financiamiento federal, como los requisitos para la protección de sujetos humanos.Si, Pero: Pero en 1998, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la llamada Enmienda Shelby que somete a los investigadores financiados por el gobierno federal a la Ley de Libertad de Información (FOIA), según la cual los ciudadanos pueden solicitar e inspeccionar todos los documentos relevantes que no están protegidos por exenciones limitadas. La Oficina de Gestión y Presupuesto posteriormente se redujo esta legislación a investigaciones financiadas con fondos federales que se basaban directamente en la reglamentación federal, pero incluso bajo una interpretación tan restringida (y cuestionable), esta legislación representaba una intrusión legal sin precedentes en el laboratorio.Entre las Líneas En el año 2000, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de calidad de los datos, que impone una serie de requisitos sustantivos y procesales a las pruebas científicas utilizadas por las agencias reguladoras. Estos desarrollos indican una tendencia a una creciente intrusión legal en la ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), que una vez se percibió como una república autónoma generalmente impermeable a las intervenciones legales (Goldberg 1994).

Las tensiones entre la ley y la ciencia

La tercera línea de ley, ciencia y tecnología examina las tensiones y conflictos que ocurren cuando la ley y la ciencia se yuxtaponen en la toma de decisiones. Estas tensiones y conflictos generalmente se derivan del hecho de que la ley y la ciencia tienen diferentes objetivos y procedimientos. Una diferencia que se menciona frecuentemente es que la ley se enfoca en el proceso, mientras que la ciencia se preocupa por el progreso (Goldberg 1994). Si bien la ley y la ciencia son sistemas basados ​​en la evidencia para encontrar la verdad (Kaye 1992a, Jasanoff 1995), la ley se ocupa de consideraciones normativas como la imparcialidad y la justicia, consideraciones generalmente fuera del marco científico. Dada esta diferencia, las pruebas pertinentes son inadmisibles por ley si su uso o la forma en que se obtuvieron es injusto, mientras que el concepto de excluir datos pertinentes es ajeno a la ciencia (Loevinger 1992, Foster y Huber 1997). Un juez federal de los Estados Unidos describió la ciencia como "mecánica, técnica, libre de valores y no humana", mientras que la ley es "dialéctica, idealista, no técnica, cargada de valores y humanista" (Markey 1984, p. 527). Otra diferencia es que "[c] las onclusiones en la ciencia son siempre probables y tentativas", mientras que "[c] las onclusiones en la ley suelen ser ciertas y dogmáticas" (Loevinger 1985, p. 3). Dados estos y otros contrastes, no es sorprendente que se hayan desarrollado tensiones como las siguientes.

COMPETENCIA TÉCNICA

La mayoría de los tomadores de decisiones legales (por ejemplo, legisladores, jueces y jurados) tienen muy poca capacitación y experiencia científica, y aun así están obligados a decidir asuntos tecnológicos altamente complejos (Bazelon 1979, Faigman 1999). El resultado es que "los aficionados terminan decidiendo los casos argumentados por expertos" (Merges 1988, p. 324).

Por lo tanto, existe la preocupación de que los tomadores de decisiones legales no alcancen decisiones científicamente creíbles (Angell 1996) y que la ciencia basura los engañe indebidamente. El sistema legal ha instituido una serie de innovaciones sustantivas y de procedimiento en un intento por mejorar los méritos científicos y la credibilidad de sus decisiones. Un cambio importante ha sido un cambio sistemático de la autoridad de toma de decisiones de jurados a jueces, presumiblemente porque los jueces tienen mayor capacidad y experiencia para distinguir testimonios científicos válidos de inválidos.

Por lo tanto, como se señaló anteriormente, los jueces de los tribunales federales de los EE. UU. Deben realizar una función de control de acceso para evaluar el testimonio científico propuesto por su confiabilidad y relevancia antes de que pueda presentarse ante un jurado (Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.[1993]). De manera similar, en casos de infracción de patentes, la cuestión crítica de interpretar el alcance de una patente ha sido tomada de los jurados y entregada al juez de primera instancia de conformidad con una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1996. Otra innovación es el uso de expertos neutrales o de terceros, designados por el tribunal en lugar de los contendientes para ayudar a un juez o jurado a comprender las cuestiones científicas en un caso. Algunas jurisdicciones también han experimentado con tribunales especializados que pueden manejar (gestionar) disputas tecnológicas, como el tribunal digital implementado por el Estado de Michigan. El uso cada vez mayor de las conferencias previas al juicio para restringir los temas científicos en disputa y el nombramiento de secretarios de abogados especialmente capacitados y maestros especiales son otras técnicas que los tribunales emplean para manejar (gestionar) mejor los casos científicos y tecnológicos complejos (Breyer 1998). En el contexto legislativo, existe un creciente reconocimiento de la necesidad de que las legislaturas tengan sus propios órganos asesores (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "assessors" en derecho anglo-sajón, en inglés) científicos y tecnológicos (Faigman 1999), con algunas presiones en los Estados Unidos para reemplazar la Oficina de Evaluación de Tecnología, que fue abolida en 1995. Los gobiernos europeos y la Unión Europea han establecido organismos asesores (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "assessors" en derecho anglo-sajón, en inglés) de tecnología para sus legisladores.

Normas Científicas o Jurídicas

Otra área de disputa es si la ley debe aplicar estándares científicos y métodos de prueba, o aplicar sus propios estándares a la evidencia científica. Un ejemplo es el concepto de significación estadística., donde la convención científica estándar es que un resultado se considerará estadísticamente significativo si la probabilidad de que el resultado se observe solo por casualidad es inferior al cinco por ciento (es decir, p <0.05). Algunos expertos legales argumentan que la ley debería aplicar un estándar más indulgente, especialmente en los litigios civiles donde el estándar de la prueba es la preponderancia de la evidencia (es decir, p> 0.5), porque mientras que la ciencia se enfoca principalmente en prevenir falsos positivos, la ley es igualmente si no más preocupado por falsos negativos (Cranor 1995, Shrader-Frechette 1991). Otros expertos advierten que no se debe comparar el estándar científico de significación estadística con el estándar legal de la prueba, ya que las dos medidas desempeñan funciones diferentes y son como compararManzanas y naranjas. El juez Howard Markey, mientras estaba sentado como juez principal del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los EE. UU., Escribió que "[n] o el tribunal... debería basar una decisión únicamente en la ciencia si al hacerlo se excluyen los valores éticos trascendentales de la ley "(Markey 1984, p. 525). Advirtió que "la jurisciencia podría desplazar a la jurisprudencia" como resultado de la tendencia a "cientificar la ley" (Markey 1984, p. 525).Entre las Líneas En contraste, la decisión de Daubert de la Corte Suprema de los EE. UU. Sostuvo que los tribunales deben garantizar que el testimonio científico tenga un "fundamento en los métodos y procedimientos de la ciencia", es decir, "se derive del método científico" antes de que pueda ser admitido, lo que importa los estándares científicos. de evidencia en la ley (Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals,[1993], p. 590). De manera similar, el juez Breyer ha argumentado "una necesidad cada vez más importante de que la ley refleje una ciencia sólida" (Breyer 1998, p. 538). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, "algunos tribunales permanecen en la era precientífica" a menos que y hasta que "abrazen la cultura científica de las pruebas empíricas" (Faigman 2002, p. 340).

TIEMPO DE TOMA DE DECISIONES

La ciencia y la tecnología están progresando a un ritmo cada vez mayor (Carlson 2003). Un ejemplo clásico de la rápida aceleración de la tecnología es la ley de Moore, que predice que la cantidad de transistores en los microchips se duplicará cada dos años. La ley evoluciona mucho más lentamente, con la jurisprudencia avanzando de manera gradual y gradual, y la legislación avanzando solo esporádicamente. Los estatutos, en particular, pueden volverse obsoletos rápidamente, ya que las legislaturas están limitadas, como cuestión práctica, a revisar la mayoría de los problemas cada pocos años, y para algunos asuntos cada pocas décadas. La jurisprudencia también es lento para adaptarse a los avances en la ciencia y la tecnología debido al efecto vinculante de los precedentes (stare decisis), algo que no impide la ciencia y la tecnología. El resultado es que la ley a menudo se basa en supuestos científicos obsoletos o no se adapta a las nuevas tecnologías o al conocimiento científico. Muchos expertos argumentan que se necesitan regímenes legales más flexibles y adaptables para seguir el ritmo del avance de los sistemas tecnológicos. En contraste, hay situaciones en las que la ley debe abordar una pregunta antes de tiempo, antes de que se disponga de datos científicos adecuados. La ciencia no tiene prisa por llegar a una decisión final sobre un tema específico, y puede permitirse suspender el juicio hasta que se encuentre toda la evidencia, incluso si eso lleva décadas o siglos. La ley no siempre tiene el lujo de esperar. Cuando un acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) es acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) de un delito, o un fabricante de un producto es demandado por presuntamente dañar a un ciudadano, el tribunal debe tomar una decisión final sin demora, sin esperar más investigaciones para aclarar los problemas. El límite temporal de la ley aumenta el riesgo de que el sistema legal llegue a decisiones que luego pueden considerarse científicamente inválidas. NUEVAS TECNOLOGÍAS VS. VIEJAS LEYES. Otro problema es si las nuevas tecnologías requieren nuevas leyes o pueden ser abordadas por los marcos legales existentes. Una articulación colorida de este tema es el debate acerca de si hay más necesidad de la ley del ciberespacio que de la ley del caballo. La analogía se refiere al hecho de que no se introdujeron cambios doctrinales legales importantes para abordar al caballo, ya que se convirtió en una parte importante del comercio en épocas anteriores, sino que las doctrinas existentes se aplicaron al caballo con solo modificaciones menores.

Por lo tanto, existe una pregunta sobre la necesidad de nuevas doctrinas legales para abordar Internet en temas como la privacidad, los derechos de autor, la pornografía y el juego. La aprobación de leyes especializadas como la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital y la Ley de Protección en Línea para Niños (1998) indican un patrón de adopción de nuevas leyes para abordar al menos algunos problemas del ciberespacio. El mismo problema general surge en otros contextos tecnológicos. Un debate importante en la regulación de organismos modificados genéticamente es si dichos productos deben regirse por las leyes ambientales y de seguridad alimentaria existentes, o alternativamente si se requiere un nuevo régimen legal creado específicamente para productos de biotecnología (Marchant 1988). Las leyes existentes generalmente se han aplicado en los Estados Unidos, mientras que las nuevas promulgaciones se han promulgado en Europa y otras jurisdicciones. Otro ejemplo es la ley de patentes, donde hasta la fecha las reglas de patentes existentes se han aplicado a nuevas tecnologías, como los genes y otros descubrimientos biomédicos. Algunos comentaristas han argumentado que las nuevas leyes, en particular los nuevos enfoques que se alejan del enfoque de talla única de la ley actual, son necesarios para proporcionar una protección óptima de patentes para ciertas tecnologías nuevas y emergentes.

INTERVENCIÓN LEGAL VS. LAS FUERZAS DEL MERCADO

Un último problema recurrente son las funciones respectivas de la ley y el mercado en la regulación de las nuevas tecnologías. Específicamente, ¿bajo qué circunstancias es apropiada la intervención legal (en forma de legislación o responsabilidad), y cuándo debe la ley retirarse y dejar el mercado para operar? Existen grandes desacuerdos sobre este tema fundamental. Por ejemplo, hay opiniones contradictorias sobre si el gobierno debería restringir la financiación (o financiamiento) de la ciencia a la investigación básica, o también financiar una investigación más aplicada y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esta misma tensión básica entre la intervención legal y las fuerzas del mercado subyace en los desacuerdos sobre si Microsoft debería haber sido sometido a la aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) antimonopolio debido a su sistema operativo Windows o si las fuerzas del mercado eran adecuadas para evitar que la empresa explotara injustamente su casi monopolio. Otro ejemplo es la privacidad en Internet, donde algunos comentaristas afirman que la tecnología y el mercado pueden proporcionar garantías adecuadas de privacidad, mientras que otros argumentan que se necesita un enfoque regulatorio. Un tercer ejemplo es si el gobierno debería establecer estándares para tecnologías como la televisión digital y las comunicaciones inalámbricas, o dejar que el mercado desarrolle un estándar de facto. Estas disputas se basan en perspectivas económicas y políticas en conflicto que es poco probable que se resuelvan en un futuro previsible. Autor: Williams

Introducción a Oma – Ati

Concepto de Oma – Ati en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Acuerdo sobre tecnologías de la información.

Significado Alternativo

Clasificación común (a partir del 11-2007)

Dispositivos de almacenamiento

El almacenamiento principal de una computadora, la memoria o la unidad de almacenamiento interno, es básicamente un archivador electrónico donde cada ubicación es capaz de almacenar datos e instrucciones. La unidad de almacenamiento contiene cuatro elementos: (1) todos los datos que se retienen para procesar, (2) los datos que se procesan, (3) el resultado final del procesamiento hasta que se libera como salida, y (4) todas las instrucciones del programa mientras se procesa se está llevando a cabo. Cada ubicación en el almacenamiento principal está identificada por una dirección particular. Usando esta dirección, la sección de control puede localizar fácilmente los datos e instrucciones según sea necesario. El tamaño o la capacidad del almacenamiento principal determina la cantidad de datos e instrucciones que se pueden mantener dentro del sistema en cualquier momento.Entre las Líneas En resumen, la memoria interna es un almacenamiento temporal y se denomina "memoria de acceso aleatorio" (RAM). Algunas observaciones adicionales: También hay un segundo tipo de memoria, llamada "memoria de solo lectura" (ROM). Esta memoria es fija; lo que significa que se puede leer, pero no se puede escribir, cambiar o eliminar. Algunas observaciones adicionales: También hay dispositivos de memoria secundaria o almacenamiento auxiliar, a veces llamado "memoria de acceso secuencial", como disquetes, discos duros y cinta magnética. Dependiendo de la frecuencia con la que se utilizarán los datos, se elegirán estos dispositivos auxiliares. Por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento masivo o ciertos tipos de cintas pueden utilizarse para archivar registros médicos o cuentas bancarias, donde se pueden requerir ciertos aspectos legales de los datos. Autor: Williams

Recursos

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Notas

Véase También

agencias reguladoras de la aviación; Códigos de construcción; Agencias reguladoras de comunicaciones; la delincuencia; Pena de muerte; Agencias Reguladoras Ambientales; conocimientos; evidencia; Agencias de Alimentos y Medicamentos; Derechos humanos; Ética de la información; Propiedad intelectual; Internet; Justicia; Guerra justa; Mala conducta en la ciencia; Ley natural; La policía; Reglamento.

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