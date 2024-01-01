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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre tecnologías de la información y la comunicación. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Tecnología de la Información

Educación y Comunicación > Comunicación > Industria de la comunicación Educación y Comunicación > Informática y tratamiento de datos > Informática > Impacto de la tecnología de la información Producción, Tecnología e Investigación > Tecnología y reglamentación técnica > Tecnología > Nueva tecnología Industria > Política y estructura industriales > Estructura industrial > Industria punta Relaciones Internacionales > Seguridad internacional > Conflicto internacional > Guerra > Guerra asimétrica > Guerra de información Producción, Tecnología e Investigación > Tecnología y reglamentación técnica > Tecnología > Tecnología digital Unión Europea > Instituciones de la Unión Europea y función pública europea > Organismo de la UE > Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Tecnología de la información

Véase la definición de Tecnología de la información en el diccionario. Asunto: educacion-y-comunicacion. Asunto: produccion-tecnologia-e-investigacion. Asunto: industria. Asunto: relaciones-internacionales.

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

El acrónimo NTIC (procedente de "TIC", que significa "tecnologías de la información y la comunicación") se refiere a todas las tecnologías utilizadas para procesar y transmitir información digital. La expresión "nuevas tecnologías de la información y la comunicación" se refiere, por tanto, a una combinación de informática y telecomunicaciones, pero se ha generalizado en el contexto de Internet y los multimedia, es decir, la información audiovisual digitalizada (imágenes y sonidos, frente a los datos textuales y numéricos, menos voluminosos, que constituían el grueso de los datos que pasaban por las redes hasta el desarrollo de la Web y el protocolo http). El desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones y de las redes de alta velocidad en la década de los 90 (en aquella época se las denominaba a menudo "autopistas de la información") permitió transmitir cada vez más fácilmente grandes cantidades de información, haciendo mucho más fluida la distribución de imágenes y sonido (en streaming, en particular). En términos legales, estas "comunicaciones electrónicas" (términos utilizados en leyes, decretos y otros textos oficiales) están sujetas a un régimen específico. El derecho de las NTIC, cuyo ámbito de aplicación no está estrictamente definido, se superpone y abarca en gran medida el derecho informático, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho de Internet, el derecho del comercio electrónico o incluso el "derecho digital". Esta última expresión parece destinada a sustituir a las anteriores: con la convergencia de las tecnologías, estos diferentes temas se fusionan cada vez más: las telecomunicaciones son hoy en día todas las comunicaciones electrónicas, que sólo son posibles gracias a las infraestructuras informáticas, y los flujos de información (voz, imágenes, vídeos) son controlados por software, en particular dentro de las redes de las empresas: aceleración de la red por software, red de área amplia definida por software, etc. Esta ley sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que afecta a muchos ámbitos del derecho, está compuesta por normas dispersas que son difíciles de enumerar exhaustivamente. Los textos que la componen se encuentran en los principales códigos y en las leyes no codificadas, ya sean específicas del tema o más generales. Algunos ejemplos son, en el caso francés, los siguientes:

el Código Civil (para el derecho de los contratos civiles y el derecho de las obligaciones, y más concretamente para los contratos celebrados por vía electrónica, o el derecho de la prueba (firma electrónica, archivo electrónico)

el código de la propiedad intelectual (especialmente para la protección de programas informáticos, bases de datos y obras digitales)

el Código de Trabajo (por ejemplo, para los aspectos legales de la introducción de nuevas tecnologías en la empresa o las cuestiones legales que plantea la cibervigilancia de los empleados)

el Código Penal (para los delitos relativos a la protección de los sistemas de información: artículos 323-1 y siguientes del Código Penal; delitos relativos a la protección de los datos personales: artículos 226-16 y siguientes del Código Penal, etc.) el Código de Correos y Comunicaciones Electrónicas

la ley para la confianza en la economía digital (LCEN) nº 2004-575 de 21 de junio de 2004, que ha sido modificada en numerosas ocasiones, en particular en 2011, 2014, 2015 y 2016

y toda la legislación que regula el régimen jurídico de Internet: la ley Perben 2, la ley Dadvsi, la ley Hadopi, la ley Loppsi y, más recientemente, las leyes destinadas a luchar contra el terrorismo, cuyo carácter liberticida, real o supuesto, ha sido denunciado a menudo.

El derecho de las NTIC es, por tanto, una materia transversal que es objeto de titulaciones universitarias especializadas (máster en derecho digital, máster en derecho multimedia, etc.) en las facultades de Derecho. Las principales ramas del derecho a las que se refieren estos cursos universitarios son el derecho de la propiedad intelectual (la propiedad literaria y artística, en particular los derechos de autor, y los derechos de propiedad industrial en sentido amplio, incluidos los signos distintivos y los nombres de dominio), el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral, pero también el derecho europeo, el derecho internacional privado, el derecho del consumidor, el derecho de la salud electrónica, el derecho fiscal y el derecho de la distribución. Los litigios relativos a las NTIC, es decir, los litigios directa o indirectamente relacionados con estas nuevas tecnologías, son cada vez más importantes en términos de volumen y peso financiero: dan lugar a una abundante jurisprudencia en los tribunales franceses, en particular en la Cour de cassation. Por poner algunos ejemplos, son numerosas las sentencias y resoluciones que aparecen en las noticias jurídicas sobre falsificación, difamación en las redes sociales, reputación electrónica, ciberdelincuencia (suplantación de identidad, etc.) y datos personales. Datos verificados por: Louisse A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Significado de Tecnologías de la Información y la Comunicación en relación a la política educativa y formativa europea: Tecnologías que permiten el registro, almacenamiento, búsqueda, procesamiento, transmisión y difusión electrónicos de datos. Fuente del concepto anterior: Cedefop, 2004.

Oportunidades delictivas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Una forma estándar de pensar sistemáticamente sobre las condiciones necesarias para que ocurra un crimen y para prevenirlo es el modelo de "conjunción de oportunidad criminal" (vea a continuación)

Conjunción de oportunidad criminal

La prevención del delito se puede definir como una intervención en las causas de los eventos delictivos para reducir el riesgo de que ocurran y la posible gravedad de sus consecuencias. Las causas de la delincuencia pueden ser complejas y quizás también remotas y bastante débiles, pero las causas inmediatas se pueden reducir a solo 11 precursores genéricos que actúan a través de aspectos comunes de las situaciones de delincuencia y de los delincuentes, ya sea en el mundo real o en el ciberespacio. Esta 'conjunción de oportunidad criminal' ocurre cuando un delincuente predispuesto, motivado y equipado se encuentra, busca o diseña una situación delictiva adecuada que involucra objetivos humanos, materiales o informativos, recintos (como un edificio o un cortafuegos), un entorno más amplio (como un centro comercial o un sistema financiero), y personas (o agentes de software inteligentes) que actúan de diversas maneras como agentes de prevención o promotores de delitos.

Más Información

Las intervenciones preventivas pueden actuar al interrumpir, desviar o debilitar cualquiera de estas causas. Los recursos para la ofensa determinan contra qué se enfrentan los agentes de prevención de delitos, al igual que la fuerza de la predisposición y la motivación del ofensor (el oportunista casual contra el terrorista preparado para morir por su ideología). La confianza encaja en este marco de varias maneras, incluso en el ciberespacio. Un comprador de Internet que confía demasiado puede actuar como promotor de delitos (negligente o negligente), al igual que un diseñador de sistemas. A la inversa, ser un eficaz preventor de delitos significa entretener a un nivel saludable de desconfianza y estar equipado con aplicaciones y sistemas para aplicarlo.

Los delincuentes explotan la confianza extraviada, a veces hasta un grado de experto, ayudado por software y hardwarerecursos (por ejemplo, ajustar dispositivos 'skimming' en cajeros automáticos para clonar tarjetas de efectivo). A su vez, deben confiar en su propio hardware, aplicaciones y contraseñas robadas o compradas ilegalmente. Y la confianza entre los delincuentes es un requisito previo para colaborar en un entorno hostil de los encargados de hacer cumplir la ley, otros depredadores y rivales para el "territorio". Un punto interesante es si esa confianza se puede establecer únicamente en el ciberespacio o si los delincuentes tienen que reunirse u obtener una referencia de un tercero de confianza para aprender a confiar en los demás. El mundo 'real' y el ciberespacio pueden ser diferentes en formas profundas, pero la investigación muestra cada vez más que muchos aspectos del comportamiento humano permanecen constantes. La mayoría de las personas es probable que encuentren maneras de traducir normas y prácticas entendidas convencionalmente al ciberespacio. Los principales tipos de amenazas en un entorno informático generalizado pueden clasificarse de manera cruda como fallas, travesuras, crimen y terrorismo (Tabla 3.5). Las categorías se superponen pero, para los propósitos del proyecto, las diferencias están en gran medida relacionadas con la motivación de los perpetradores y, por lo tanto, con las posibles soluciones o respuestas. En términos de delincuencia, las TIC pueden crear nuevas oportunidades delictivas debido, entre otras cosas, a la gran cantidad de usuarios potenciales de los mismos servicios, su complejidad explotable y la lejanía geográfica entre los actores.

Tipos de amenazas asociadas con tecnologías de corto plazo

Estas son las siguientes: Faltas:

Problemas generacionales que solo surgen después de que se ha producido la innovación, como Y2K

Grandes interrupciones por fallas en cascada

Principales comportamientos emergentes negativos, como el comercio programado por agentes

Errores simples pero generalizados en la infraestructura.

Entretenimiento:

Virus, gusanos, DoS (denegación de servicio) y hacktivismo. Existe el problema inherente de que la velocidad de transmisión supera la velocidad de respuesta.

Script para niños. La informática permite automatizar los ataques, como cualquier otra cosa.

Pero tales ataques deben ser visibles para tener éxito en sus propios términos y conferir derechos de fanfarria entre pares. La detección y la respuesta pueden ser más fáciles que cuando la motivación es fundamentalmente criminal

Delitos:

Ecología de parásitos / hospedadores; trata de mantenerse oculto (por ejemplo, el virus Trojan Horse), necesita que el sistema funcione lo suficientemente bien como para explotar sus vulnerabilidades.

Siempre tiene la iniciativa en explotar vulnerabilidades.

Los iniciados tienen muchas formas de explotar los sistemas. La externalización, y la naturaleza de los servicios web, significa que es difícil tener confianza en todos los sistemas en los que confíar.

La automatización hace que valga la pena utilizar una gran cantidad de transacciones pequeñas, y hace que sea posible preparar y lanzar enormes ataques simultáneos.

La minería de datos puede encontrar información clave sobre los objetivos: los delincuentes pueden hacer estudios de mercado sofisticados.

La acción a distancia cambia el juego.

Terrorismo:

Destrucción visible es el objetivo.

No hay necesidad de sofisticación en los medios.

La infraestructura crítica o los servicios simbólicos son objetivos probables.

Confusión de explotación: se pueden atacar áreas enteras de la infraestructura social para cubrir el ataque.

Autor: Williams

Esquema de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Nota: El esquema de Tecnología del tratamiento de la información y de los sistemas de comunicaciones forma parte de los esquemas sobre los principales campos de la tecnología, que se ocupan de la naturaleza y los efectos de la tecnología en su conjunto. En especial, se tratan de los principales campos de la tecnología, diferenciados por las diversas necesidades, propósitos, productos y servicios que han suscitado el desarrollo tecnológico. Incluye, en consecuencia, también los siguientes:

Agricultura y producción de alimentos

Tecnología de las principales industrias

Tecnología de la Construcción

Tecnología del transporte

Tecnología Militar

Tecnología de la Comunidad Urbana

Tecnología de la exploración terrestre y espacial.

Tema: propaedia1. Tecnología del tratamiento de la información y de los sistemas de comunicaciones: A. Algunas observaciones adicionales: Teoría de la comunicación y de la información B. Dispositivos de cálculo: el ábaco, las varillas de conteo, las calculadoras mecánicas y electromecánicas [véase Máquinas de cálculo y contabilidad, más adelante]. C. Máquinas de oficina 1. Máquinas de redacción y reproducción: máquinas de escribir, dictadoras y transcriptoras, procesadores de texto, máquinas y procesos de duplicación, máquinas y procesos de copiado. 2. Máquinas de cálculo y contabilidad 3. Máquinas de oficina varias D. Ordenadores 1. Algunas observaciones adicionales: Tipos de ordenadores: ordenadores analógicos y digitales, sistemas informáticos híbridos 2. Sistemas de programación: la codificación e introducción de instrucciones en la memoria del ordenador, el concepto de software, el enfoque de sistemas para la redacción de programas informáticos 3. Lenguajes informáticos 4. Aplicaciones de los microordenadores, los miniordenadores y los superordenadores 5. Desarrollos en inteligencia artificial: concepción de sistemas expertos; procesamiento del lenguaje natural; visión por ordenador; robótica E. Dispositivos generales de registro de la información 1. Instrumentos y dispositivos sencillos de registro; por ejemplo, útiles de redacción, pizarras, pizarrines 2. Máquinas de escribir y procesadores de texto 3. Máquinas y procesos de impresión 4. Producción de planchas de impresión: grabado y otras técnicas a. Algunas observaciones adicionales: Técnicas mecánicas: xilografía, grabado mecánico, aguafuerte, litografía b. Algunas observaciones adicionales: Técnicas fotomecánicas: fotograbado F. Dispositivos de grabación y reproducción de sonido y vídeo 1. Sistemas mecánicos: fonógrafos 2. Sistemas magnéticos: grabadores de cinta de audio, grabadores y reproductores de cinta de vídeo 3. Sistemas ópticos: reproductores de discos de audio y vídeo 4. Equipos auxiliares 5. Conceptos y sistemas de alta fidelidad G. La tecnología de la fotografía 1. La fotografía fija 2. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fotografía cinematográfica y televisiva 3. Holografía: fotografía láser H. Sistemas y tratamiento de la información 1. Elementos del tratamiento de la información a. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Formas analógicas y digitales de la información b. Grabación y almacenamiento: escaneado de imágenes y reconocimiento óptico de caracteres; almacenamiento masivo a través de medios electromagnéticos y electroópticos (por ejemplo, cinta y disco magnéticos y digital-audio y disco óptico, respectivamente) c. Organización y recuperación: índices e indización; bases de datos bibliográficas y numéricas; catálogos informatizados en bibliotecas y redes de bibliotecas d. Visualización y difusión: monitores de televisión y terminales informáticos interactivos; correo electrónico, boletines y teleconferencias; impresión electrónica y fotocomposición; síntesis de voz 2. Algunas observaciones adicionales: Tipos de sistemas de información a. Sistemas organizativos i. Sistemas orientados a la gestión (ejecutivos, de mando y control, y de apoyo) ii. Sistemas orientados a la administración (gestión financiera, de personal y de proyectos) iii. Sistemas orientados a los servicios (fabricación, procesamiento de transacciones y expertos) b. Servicios públicos de información (sistemas de búsqueda de bases de datos en línea) c. Sistemas educativos y de referencia i. Diccionarios y léxicos ii. Enciclopedias iii. Atlas y colecciones de mapas I. Principales sistemas de comunicación 1. Edición de libros, periódicos y revistas 2. Sistemas y equipos postales 3. Sistemas y equipos telegráficos 4. Sistemas y equipos de telefonía y telecomunicaciones 5. Sistemas y equipos de radiocomunicaciones 6. Sistemas y equipos de comunicaciones por televisión 7. Sistemas y equipos de comunicaciones por satélite 8. Redes electrónicas 9. Algunas observaciones adicionales: Técnicas y dispositivos de cifrado y descifrado: seguridad de las señales y autenticación de mensajes, historia de la criptología J. Principales sistemas de detección y teledetección I. Sistemas y equipos de radar 2. Sistemas y equipos de sonar K. Componentes electrónicos y técnicas utilizadas en las comunicaciones 1. Componentes a. Componentes activos: tubos al vacío y rellenos de gas, dispositivos semiconductores b. Componentes pasivos: resistencias, condensadores e inductores; otros dispositivos de estado sólido; antenas y guías de ondas c. Circuitos integrados: matrices en miniatura de elementos de circuitos activos o pasivos interconectados (por ejemplo, microprocesadores) 2. Dispositivos sensores y transductores; por ejemplo, dispositivos piezoeléctricos, tubos fotomultiplicadores 3. Circuitos Tema: macropaedia1. Radiodifusión Enciclopedias Bibliotecas Imprenta Tipografía Informática Diccionarios Cine Fotograbado Ordenadores Tratamiento de la información Fotografía Edición Criptología Sistemas postales Sistemas de telecomunicaciones Electrónica Sistemas de información Tema: micropaedia1. Tema: micropaedia2.