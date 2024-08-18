Carreras

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Salvador Lorca 📚
Sep 3, 2024

"Tras la caída de Napoleón, las exigencias o los efectos de la primera revolución industrial hicieron cada vez más patente el desfase entre la necesidad de educación y los medios disponibles para satisfacerla. No es casualidad que la educación mutua se desarrollara primero en Inglaterra, el país con la industria más avanzada en los siglos XVIII y XIX. Los industriales de la época vieron en el sistema mutualista, que consistía en confiar varios centenares de alumnos a un solo maestro asistido por monitores, un medio de formación rápido y económico y la posibilidad de desarrollar hábitos de regularidad, orden y reflexión entre los trabajadores. En su opinión, la educación mutua también debía permitir establecer o mantener la paz social, amenazada por la reconstitución de las asociaciones obreras.

Entre 1815 y 1820, se crearon en Francia más de mil escuelas mutuales, que acogieron a más de ciento cincuenta mil alumnos."

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Salvador Lorca 📚
Aug 18, 2024

«Creo que la educación moderna hace demasiado hincapié en el intelecto. Supongo que eso proviene de la tendencia científica de la época. No se puede obtener un ciudadano útil si sólo se desarrolla su intelecto. Apartamos a los niños de sus padres porque éstos no pueden darles una formación intelectual. Hasta ahí, bien. Pero no les damos esa formación del carácter que sólo los padres pueden dar. La influencia del hogar, tal como la concibió Grace Aguilar « ¿dónde ha ido a parar? Me parece que se trata de un grave peligro para el futuro. Estamos criando una prole de egoístas astutos, una generación cuyos primeros recuerdos son los de obtener algo a cambio de nada del Estado.

Me inclino a atribuir nuestro actual malestar social a esta sobrevaloración del intelecto. Endurece el corazón y empaña todos los impulsos generosos. ¿Qué va a sustituir al hogar, Sr. Keith?».

- Norman Douglas ("Viento del Sur")

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Por supuesto, sigue adelante.

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