Photo by Mapbox on Unsplash

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Teorías de la Carrera Delictiva: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Teorías de la Carrera Delictiva

A diferencia de lo que ocurre en las ciencias físicas, las teorías en criminología (como en las demás ciencias sociales y del comportamiento) rara vez derivan o prueban predicciones cuantitativas exactas. En una ciencia verdadera, las predicciones cuantitativas exactas se derivan y se prueban empíricamente. La mayoría de las teorías criminológicas pretenden explicar y predecir (cualitativamente y no cuantitativamente) sólo la prevalencia total de la delincuencia. En la criminología del desarrollo y del curso de la vida, las teorías también pretenden especificar en qué medida la prevalencia total está influida por los factores de riesgo clásicos, individuales, familiares y socioeconómicos. Sin embargo, es muy deseable proponer teorías que también expliquen y predigan características importantes de la carrera delictiva, como la curva edad-delito, la probabilidad de reincidencia después de cada delito y los intervalos de tiempo entre los delitos. El principal objetivo de Este artículo es avanzar hacia una criminología verdaderamente científica derivando y probando predicciones cuantitativas exactas sobre rasgos clave de la carrera delictiva a partir de teorías sencillas. Esperamos que los criminólogos se basen en nuestras teorías simples para desarrollar y probar teorías más complejas (por ejemplo, que incorporen factores de riesgo y de protección) que hagan predicciones cuantitativas exactas.

La teoría de Moffitt

Como ejemplo de una teoría criminológica que no arroja predicciones cuantitativas pero que sí intenta explicar la curva edad-delincuencia, consideremos la, muy influyente, teoría de la taxonomía del desarrollo de Moffitt (1993). Su objetivo era conciliar dos hechos aparentemente incongruentes sobre la delincuencia, a saber, que ésta muestra una impresionante continuidad a lo largo del tiempo, pero que su prevalencia cambia drásticamente a diferentes edades, alcanzando un máximo en la adolescencia. Propuso que había dos categorías distintas de individuos, a saber, los delincuentes persistentes en el curso de la vida (LCP) y los delincuentes limitados por la adolescencia (AL), que se diferenciaban en el tipo más que en el grado. Moffitt afirmó que los delincuentes persistentes en el curso de la vida estaban influidos por muchos factores de riesgo clásicos, como los problemas de embarazo de sus madres, los déficits neuropsicológicos, como la impulsividad y la falta de atención, los déficits cognitivos, como la baja inteligencia y el bajo rendimiento, la mala crianza de los hijos, como la baja calidez de los padres y la disciplina incoherente, las familias desestructuradas y la privación socioeconómica. Por el contrario, los delincuentes limitados por la adolescencia estaban motivados por el desfase entre su madurez biológica y social (por ejemplo, querían bienes materiales y estatus pero no podían conseguirlos legítimamente durante la adolescencia), y estaban influidos por sus compañeros delincuentes persistentes en el curso de la vida ("mimetismo social"). Dejaron de delinquir en la juventud porque entonces podían lograr sus objetivos legítimamente cuando tenían habilidades sociales y no tenían déficits cognitivos (por ejemplo, no tenían una inteligencia baja o un bajo rendimiento académico). Esta teoría es sin duda una de las teorías criminológicas más importantes y más investigadas. Moffitt (2018) y McGee y Moffitt (2019) han resumido la evolución en el cuarto de siglo transcurrido desde que se propuso la teoría. En general, la teoría se ha mantenido bien, pero han surgido preocupaciones con las nuevas categorías de delincuentes, como los crónicos de bajo nivel y los delincuentes adultos, y también con los abstemios que se abstienen de delinquir por completo. Aunque esta teoría es excelente en muchos aspectos, no hace ni comprueba predicciones cuantitativas exactas sobre parámetros básicos como la prevalencia de los delincuentes de bajo nivel y de adultos y su frecuencia de delincuencia a diferentes edades. Asimismo, la teoría no especifica el impacto cuantitativo exacto de los factores de riesgo sobre los tipos de delincuentes. Moffitt (1993) dice que alrededor del 5%, o al menos menos menos del 10%, de los varones serían delincuentes persistentes en el curso de la vida (en todas las edades combinadas), mientras que una fracción mucho mayor (con un máximo de más del 60%) serían delincuentes AL. Sin embargo, todavía no ha intentado cuantificar su teoría y mostrar hasta qué punto puede predecir los datos reales de la carrera delictiva (por ejemplo, el número de delitos cometidos a diferentes edades por una cohorte de nacimiento).

Modelización de la trayectoria basada en el grupo

La teoría de Moffitt se ha puesto a prueba empíricamente mediante la modelización de la trayectoria basada en el grupo (GBTM). Esto fue utilizado por primera vez por Nagin y Land (1993), quienes declararon explícitamente que "los análisis aquí reportados también están diseñados para probar la existencia de los tipos de trayectorias delictivas distintivas predichas por la teoría de Moffitt" (pp. 328-329). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) GBTM ajusta los datos de la carrera delictiva asumiendo que los individuos cometen delitos según un proceso de Poisson (es decir, aleatoriamente a lo largo del tiempo). Asumen que Ln(lambda), donde lambda es la frecuencia subyacente de delitos del individuo, depende de las características estables en el tiempo del individuo, así como de la edad y (la edad al cuadrado). Era importante controlar estas características estables en el tiempo porque Nagin y Farrington (1992) concluyeron previamente que el vínculo entre la delincuencia pasada y la futura estaba impulsado en gran medida por la heterogeneidad persistente (la persistencia en el tiempo de las diferencias individuales en el potencial delictivo subyacente) más que por la dependencia del estado (el efecto de la delincuencia pasada sobre la futura). Nagin y Land (1993) analizaron los datos del Cambridge Study in Delinquent Development (CSDD, del que se hablará más adelante) hasta la edad de treinta y dos años y encontraron tres categorías de delincuentes (crónicos de alta tasa, crónicos de baja tasa y AL) más los no delincuentes, en el ajuste de los datos de la carrera delictiva. Estos análisis fueron ampliados posteriormente por Nagin, Farrington y MoffittNagin et al. (1995). Aunque el GBTM es un método muy importante, es importante señalar que es un método de ajuste de los datos de la carrera delictiva más que una teoría criminológica. Por ejemplo, no hay ninguna razón teórica que explique por qué la frecuencia de los delitos debe depender de (la edad al cuadrado). Para algunos autores, se trata de un método sin teoría, que nos permite identificar grupos inobservables que emergen de los propios datos en lugar de ser asumidos a priori. Skardhamar (2010) argumentó además que, incluso cuando no existen grupos en la realidad y los datos son realmente continuos, la GBTM revelará varias categorías de delincuentes. Nagin y Tremblay (2005) tuvieron cuidado de señalar que los grupos de trayectoria, como todos los modelos estadísticos, no son representaciones literales de la realidad. Sólo pretenden, dicen, ser una aproximación estadística conveniente. Además, afirmaron que la idea de que los individuos pertenecen realmente a un grupo de trayectoria es un "concepto erróneo" y que el número de grupos y la forma de la trayectoria de cada grupo no son realidades fijas. De hecho, Farrington et al. (2013) documentaron cómo cambiaba la pertenencia a las trayectorias en el CSDD a medida que se ampliaba la edad de seguimiento de los 24 a los 32 a los 40 a los 48 y finalmente a los 56. Nagin y Tremblay (2005) resumieron que es importante que los usuarios y consumidores de los análisis [recuerden] que los individuos no pertenecen realmente a un grupo de trayectorias, que el número de grupos de trayectorias en una muestra no es inmutable y que los individuos no siguen la trayectoria a nivel de grupo al pie de la letra. La GBTM ha hecho avanzar mucho los conocimientos, pero no es una teoría criminológica. Pasamos ahora a teorías criminológicas muy sencillas (modelos de carrera delictiva) que arrojan predicciones cuantitativas que pueden ponerse a prueba en los datos de la carrera delictiva.

Modelos de carrera delictiva

Blumstein et al. (1985) intentaron predecir las probabilidades de reincidencia observadas en cuatro estudios de cohortes. Su hipótesis clave era que cada delincuente tenía una probabilidad constante de persistir después de cada delito. Descubrieron que las probabilidades de reincidencia observadas y, en general, la distribución de los delitos sobre los delincuentes podían predecirse mediante un modelo que dividía cada muestra en tres subgrupos: inocentes, que no tenían antecedentes delictivos; desistentes, que tenían una baja probabilidad de reincidencia; y perseverantes, que tenían una alta probabilidad de reincidencia. La probabilidad de reincidencia agregada observada aumentaba después de cada detención porque los desisters tendían a abandonar y dejar una muestra compuesta cada vez más por los persisters. Blumstein et al. (1985) aplicaron entonces su modelo matemático (de inocentes, desisters y persisters) a los datos de la CSDD. El mejor ajuste a las probabilidades de reincidencia en la CSDD se obtuvo asumiendo que la probabilidad de persistir después de cada condena era de 0,87 para los perseguidores y de 0,57 para los desistentes. La proporción de los primeros delincuentes que eran perseverantes era de 0,28, mientras que la fracción de la muestra que era inocente era de 0,67. Los perseverantes y los desistentes diferían en sus probabilidades a priori de persistir, no en su número a posteriori de condenas (como los crónicos). Este modelo se ajustaba a los datos con gran precisión. Curiosamente, el número de crónicos predicho empíricamente entre los delincuentes (37 delincuentes de "alto riesgo" con cuatro o más de siete factores de riesgo en la infancia) fue similar al número predicho de perseverantes (36,7) según el modelo. Sorprendentemente, el proceso individual de abandono de la delincuencia por parte de los crónicos predichos en los datos empíricos coincidía estrechamente con el proceso agregado de abandono de los perseguidores predicho por el modelo con parámetros estimados a partir de los datos agregados de reincidencia. Por lo tanto, los delincuentes de alto riesgo podrían considerarse como los perseguidores identificados. Este análisis muestra la importante distinción entre las predicciones empíricas prospectivas (por ejemplo, los delincuentes de alto riesgo), las categorías teóricas subyacentes (por ejemplo, los perseguidores) y los resultados medidos retrospectivamente (por ejemplo, los crónicos). Barnett y Lofaso (1985), a diferencia de otros, no se centraron en la probabilidad de persistencia, sino en la frecuencia de la delincuencia. Pretendían predecir la frecuencia delictiva individual (el número medio de delitos por delincuente al año) en lugar del número de delitos cometidos. Asumieron que los delitos se cometían de forma probabilística (al azar) a lo largo del tiempo, lo que significaba que los delincuentes cometían delitos según un proceso estacionario de Poisson (con una tasa media constante). Descubrieron que el mejor predictor de la futura frecuencia de delitos individuales (delitos por año) era la frecuencia de delitos individuales pasados. Barnett et al. (1987), combinando entonces los enfoques de otros investigadores y datos, pretendían predecir el número de delitos de cada persona a cada edad, así como los intervalos de tiempo entre los delitos. Probaron varios modelos de carrera delictiva que contenían dos parámetros clave: (1) p = la probabilidad de que un delincuente termine su carrera delictiva tras la kª condena; para cualquier delincuente dado, se supone que p es constante para todos los valores de k, y (2) μ = la frecuencia delictiva individual por año, o la tasa anual a la que el delincuente mantiene condenas en libertad durante la carrera activa. La frecuencia delictiva individual no puede estimarse a partir de los datos agregados simplemente dividiendo el número de condenas a cada edad por el número de delincuentes a cada edad porque algunos delincuentes activos que han iniciado una carrera delictiva pueden no ser condenados a una edad determinada. Barnett et al. (1987) descubrieron que los modelos que suponían que todos los delincuentes tenían el mismo valor de p y μ no se ajustaban a los datos, por lo que asumieron que había dos categorías de delincuentes: los "frecuentes" y los "ocasionales". Cada categoría tenía su propio valor de p y μ, que se suponía constante a lo largo del tiempo. Descubrieron que el modelo que mejor se ajustaba a los datos tenía los siguientes parámetros: μF (tasa de condenas de los frecuentes por año) = 1,14, μo (tasa de condenas de los ocasionales por año) = 0,41, pF (probabilidad de terminación de los frecuentes después de cada condena) = 0,10, po (probabilidad de terminación de los ocasionales después de cada condena) = 0,33, y α (fracción de los frecuentes en comparación con los ocasionales) = 0,43. Así pues, el 43% de los delincuentes eran frecuentadores, y este grupo tenía una mayor frecuencia delictiva individual y una menor probabilidad de terminar su carrera delictiva después de cada condena. Barnett et al. (1987) no sugirieron que hubiera en realidad sólo dos categorías de delincuentes, sino que era posible ajustar los datos de las condenas (el número de condenas de cada delincuente en cada edad) con precisión utilizando un modelo simple que suponía sólo dos categorías. Barnett et al. (1987) mostraron básicamente que una teoría criminológica muy simple, centrada únicamente en la frecuencia de los delitos y la probabilidad de terminación después de cada condena, podía producir predicciones cuantitativas precisas del número de delitos de cada persona a cada edad y de los intervalos de tiempo entre los delitos. Además, dos años más tarde llevaron a cabo una prueba de la validez predictiva de este modelo utilizando los datos del CSDD. El modelo se desarrolló con datos de condenas entre el décimo y el vigésimo quinto cumpleaños y se probó con datos de condenas entre el vigésimo quinto y el trigésimo cumpleaños. El objetivo era predecir el número de reincidentes, las identidades de los reincidentes, el número de reincidencias, la edad en la primera reincidencia y los intervalos de tiempo entre las reincidencias en este periodo de seguimiento. En general, el modelo funcionó bien. Estas teorías cuantitativas muy simples son el punto de partida de nuestro Elemento. Sorprendentemente, desde la década de 1980, ha habido muy pocos intentos de desarrollar y probar teorías sencillas del tipo desarrollado por Blumstein y sus colegas.

El "Gran Debate" en Criminología

Rocque et al. (2016) señalaron que el "gran debate" en criminología se centró en la explicación de la curva edad-delito, que es claramente un fenómeno criminológico crucial. Este debate se produjo entre Gottfredson y Hirschi, por un lado, y Blumstein y sus colaboradores, por otro. En el histórico informe del Panel de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. sobre la investigación de la carrera delictiva, Blumstein et al. (1986) hicieron hincapié en la necesidad de distinguir las diferentes características de las carreras delictivas. Sus características clave son las siguientes: Una carrera delictiva tiene un comienzo (inicio), un final (desistimiento) y una longitud de carrera intermedia (duración). Sólo una determinada proporción de la población (prevalencia) tiene una carrera delictiva y comete delitos. Durante su carrera, los delincuentes cometen delitos a un determinado ritmo (frecuencia) mientras están en riesgo de delinquir en la comunidad (es decir, no están encarcelados ni hospitalizados). Hirschi y Gottfredson (1983) argumentaron que la curva edad-delincuencia era "invariable" independientemente del sexo, la raza, el país, el período de tiempo o el tipo de delito. Afirmaron que las tasas de delincuencia disminuían con la edad (después del pico) debido al "inexorable envejecimiento" y a la disminución de factores biológicos como la energía, la fuerza física y la testosterona (en los hombres). Además, argumentaron que la investigación de la carrera delictiva y los estudios longitudinales no eran necesarios porque los correlatos de la delincuencia eran los mismos a todas las edades. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gottfredson y Hirschi (1986) sostenían que todas las características de la carrera delictiva reflejaban el único constructo subyacente de la "propensión delictiva"; cuando ésta era alta, el inicio de la delincuencia era temprano, el desistimiento de la delincuencia era tardío, la duración de la delincuencia era alta y la frecuencia de la delincuencia era alta. Por lo tanto, tanto la prevalencia como la frecuencia reflejaban la propensión delictiva; las causas de la delincuencia eran las mismas en todas las edades; y las causas del inicio y del desistimiento eran las mismas. Un buen número de investigadores, a fines de los años 80, sostuvieron que estos argumentos eran incorrectos. Por ejemplo, en el CSDD, informaron de que los predictores de la condena (inicio) eran generalmente diferentes de los predictores de la reincidencia (persistencia). Anteriormente, varios autores demostraron que la curva edad-delito no era invariable, sino que variaba con el tiempo, el lugar, el sexo y el tipo de delito, y que reflejaba la prevalencia más que la frecuencia. Más tarde, a principios de los años 90, un buen número de investigadoes (incluido con datos del Estudio de la Juventud de Pittsburgh o PYS) mostraron con más detalle que las diferentes características de la carrera delictiva tenían diferentes predictores. Rocque et al. (2016, p. 4) concluyeron que las investigaciones más recientes sobre la edad y la delincuencia no han logrado adjudicar inequívocamente estas dos posiciones, pero parece que el bando de la "carrera delictiva" ha obtenido más apoyo. En otras palabras, sostienen que las investigaciones más recientes (en su época) sobre la edad y la delincuencia han demostrado que las metodologías longitudinales son beneficiosas, que se puede ganar algo examinando diferentes partes de la carrera delictiva y que la relación entre la edad y la delincuencia no es totalmente invariable. Parece que Blumstein y sus colaboradores tienen razón. Sin embargo, la mayoría de las teorías criminológicas siguen coincidiendo con el enfoque de Gottfredson-Hirschi al tratar de explicar únicamente las influencias sobre la prevalencia de la delincuencia, no las influencias sobre el inicio, la persistencia, la frecuencia, el desistimiento o la duración. Además, la mayoría de las teorías criminológicas son muy complejas. Creemos que es preferible una teoría sencilla que explique y prediga una amplia gama de resultados. Este punto también se plantea en la modelización basada en agentes, cuyo objetivo es desarrollar la teoría y el modelo más sencillos posibles para una simulación que proporcione un conjunto realista de resultados. Se espera que, con el tiempo, se presenten teorías más adecuadas, más científicas y más cuantitativas que pretendan explicar las características de la carrera delictiva. En este artículo utilizamos dos parámetros clave -la frecuencia de los delitos y la probabilidad de reincidencia- para definir categorías de delincuentes. La literatura investiga hasta qué punto esta sencilla teoría se ajusta a los datos de la carrera delictiva en dos estudios longitudinales: el CSDD británico y el PYS estadounidense. La precisión de las predicciones es bastante notable.También la literatura va más allá de estas teorías simples para investigar qué factores de riesgo de la infancia predicen las categorías de delincuentes en el CSDD y en el PYS. Estos análisis sugieren cómo las teorías simples podrían ampliarse para explicar y predecir una amplia variedad de datos sobre la carrera delictiva. Esperamos que nuestros análisis animen a los criminólogos a formular y probar teorías verdaderamente científicas que conduzcan a predicciones cuantitativas sobre cómo influyen los factores de riesgo clave en las características de la carrera delictiva, como el número de delincuentes y de delitos en una cohorte a cada edad. A su vez, esperamos que unas teorías científicas cuantitativas más precisas sobre el comportamiento delictivo conduzcan a estrategias de prevención e intervención más eficaces.

El índice de delincuentes y el modelo de riesgo/tasa

Los análisis de MacLeod

MacLeod et al. (2012) propusieron una teoría cuantitativa de las carreras delictivas basada en un análisis detallado de los datos oficiales de condenas extraídos del Índice de Delincuentes (OI, por sus siglas en inglés) del Ministerio del Interior del Reino Unido. Los modelos matemáticos derivados de esta teoría demostraron ajustarse muy bien a los datos de condenas tanto longitudinales como transversales. MacLeod et al. también identificaron las categorías teóricas de delincuentes a partir de los datos psicológicos y conductuales del Sistema de Evaluación de Delincuentes (OASys) desarrollado y utilizado por los servicios penitenciarios y de libertad condicional de Inglaterra y Gales. En Este artículo, ponemos a prueba esta teoría utilizando datos de condena y evaluación recogidos de forma independiente en el CSDD y el PYS. Las "infracciones" se refieren siempre a los delitos que dan lugar a condenas. La OI se creó en 1963 y contiene registros obtenidos de los tribunales de Inglaterra y Gales por cada comparecencia ante el tribunal que da lugar a una condena por uno o más delitos de la 'lista estándar'. La "lista estándar" incluye todos los delitos que pueden ser juzgados en el Tribunal de la Corona (los delitos procesables más graves y los de "ida y vuelta"), así como los más graves de los delitos que sólo pueden ser juzgados en los Tribunales de Magistrados. Los tipos de delitos más comunes son el robo, la violencia, el vandalismo, el fraude y el consumo de drogas. La definición de la "lista estándar" ha cambiado durante el periodo cubierto por la OI, con delitos que se han añadido o eliminado de la lista, pero los análisis de MacLeod et al. se basaron en la definición utilizada a principios de la década de 1990. Las muestras de cohorte, que comprenden todos los registros de comparecencia ante los tribunales de los individuos nacidos en una de las cuatro semanas durante los años de cohorte de 1953, 1958, 1963, 1968 y 1973, se extrajeron en 1992/1993, 1999/2000 y 2006 (véase el Boletín de Estadísticas del Ministerio de Justicia, 2010). Los registros de las diferentes condenas de cada individuo se vincularon entre sí para formar historiales individuales de carrera delictiva del OI. Los extractos de 1992/1993 se utilizaron como base para los análisis de MacLeod et al., con la cohorte de 1953 actualizada hasta 1999 a la edad de 46 años. La cohorte de 1953 es directamente comparable con la cohorte del CSDD, ya que la mayoría de los varones de este último nacieron en 1953.

La teoría de MacLeod

La teoría subyacente desarrollada en MacLeod et al. (2012) es una teoría categorizada de las condenas penales. Una premisa jurídica básica de las condenas penales es que los individuos son responsables de sus actos y que deciden cometer o no un acto delictivo. Hay excepciones a la responsabilidad penal, principalmente si una persona es menor de edad o no está en su sano juicio en el momento de cometer un delito. En esta teoría, se propone que los individuos están más o menos inclinados a infringir la ley, dependiendo en parte de sus valores morales y en parte de los beneficios y/o costes percibidos del acto en cuestión. Los valores morales son importantes en algunas teorías criminológicas. Pueden estar influenciados genéticamente, pero se aprenden principalmente en la infancia y se modifican con las experiencias posteriores de la vida. El equilibrio entre los beneficios y los costes se verá influido por las circunstancias en el momento y el lugar de un posible delito. Por ejemplo, en su simulación informática de la actuación policial en puntos calientes, Weisburd et al. (2017) caracterizan la decisión de cometer un robo por parte de un individuo con motivación delictiva como algo que depende de la existencia de una víctima adecuada, de la ausencia de disuasión (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "deterrence" en el derecho anglosajón, en inglés) por parte de la policía o de otros ciudadanos, y de las recompensas y los riesgos percibidos. La inclinación de una persona a delinquir aumentará a medida que disminuyan las inhibiciones morales. Cuando la inclinación es mayor, se aprovecharán más las oportunidades y habrá más circunstancias propicias para cometer un delito. En otras palabras, se supone que el delito surge de la combinación de la inclinación y la oportunidad. En consecuencia, los actos delictivos pueden parecer aleatorios y probabilísticos. Como otro ejemplo teórico, la teoría del Potencial Antisocial Cognitivo Integrado (ICAP) distingue entre las diferencias interindividuales a largo plazo en el potencial antisocial, que se desarrollan como resultado de las experiencias tempranas y los factores de riesgo, y las variaciones intraindividuales a corto plazo en el potencial antisocial, que son el resultado de factores energéticos a corto plazo (por ejemplo, la embriaguez y la influencia de los compañeros) y las oportunidades delictivas. Se supone que el hecho de que una persona cometa un delito en una oportunidad delictiva depende de las evaluaciones de los costes subjetivos, los beneficios y las probabilidades de los resultados. Así, esta teoría explica el desarrollo de valores morales a largo plazo (potencial antisocial) y la comisión de delitos a corto plazo (por ejemplo, por qué se cometen delitos a las 11 de la noche de un viernes y no a las 9 de la mañana de un lunes). Las proposiciones de la teoría de MacLeod et al. eran las siguientes:

Las personas condenadas pueden dividirse en dos categorías de riesgo, cada una de ellas con una probabilidad constante pero diferente de volver a ser condenadas después de cada condena.

Las personas condenadas pueden dividirse en dos categorías de tasa, cada una de ellas con una probabilidad constante pero diferente de ser condenada en un intervalo de tiempo determinado. Esta suposición implica directamente que para cada categoría de tasa, la tasa de condena es constante, y los tiempos entre condenas se distribuyen exponencialmente, con medias constantes pero diferentes.

Estas dos proposiciones generan tres categorías de riesgo/tasa: HH, HL y LL.

Estas proposiciones, sin embargo, no pueden explicar el aumento de la delincuencia durante la adolescencia. De hecho, proyectar los tiempos entre condenas y las probabilidades de reincidencia hacia atrás hasta los 10 años, la edad mínima de responsabilidad penal en Inglaterra y Gales, sugiere que la mayor prevalencia de la delincuencia se daría a los 10 años y que se producirían muchas más condenas durante la adolescencia de las que se observan. Nagin y Tremblay (1999), con una muestra de más de 1.000 chicos canadienses de 6 a 15 años, realizaron un análisis de trayectoria (ajustando ecuaciones cuadráticas en función de la edad) de tres comportamientos antisociales externalizantes: agresión física, comportamiento de oposición e hiperactividad. Encontraron que para todos los comportamientos, cada uno de los grupos de trayectoria mostraba trayectorias aproximadamente constantes o descendentes durante la adolescencia temprana. Teniendo esto en cuenta, la teoría de MacLeod et al. propone que el comportamiento delictivo es una extensión de los patrones de comportamiento antisocial. En la teoría, se supone que hay dos factores que reducen la criminalidad oficialmente reconocida durante la adolescencia: la capacidad limitada de los delincuentes más jóvenes para hacer daño y la mayor tolerancia social de los actos antisociales de los delincuentes más jóvenes. A la edad de 10 años, es poco probable que las peleas en el patio de recreo, el vandalismo menor o los pequeños robos impliquen a la policía, y mucho menos que lleguen a los tribunales penales. A medida que aumenta la edad, es probable que los resultados de los actos antisociales sean más graves y que se tomen más medidas formales, que conduzcan a reprimendas policiales formales, advertencias y amonestaciones y, finalmente, al enjuiciamiento en los tribunales. Durante este proceso temprano, es muy posible que algunos individuos antisociales modifiquen su comportamiento para evitar las condenas penales, lo que significa que algunos individuos con indicios tempranos de comportamiento desviado y alta propensión criminal no se enfrentarían a una condena en la vida posterior. Estos son los falsos positivos en los procedimientos de identificación prospectiva que se describen en la literatura. Para tener en cuenta estos procesos tempranos, se necesitan por tanto otras dos proposiciones de la teoría de MacLeod et al. para modelar la relación entre la delincuencia y la edad:

El aumento de la delincuencia durante la adolescencia refleja tanto el aumento de la capacidad de hacer daño como el cambio de actitud de la sociedad hacia el comportamiento antisocial con la edad.

La probabilidad de captura y condena aumenta una vez que el delincuente es conocido por la policía.

La próxima generación de teorías sobre la carrera delictiva

En nuestra opinión, la teoría ideal es una teoría sencilla que explique (y se ajuste cuantitativamente) a una amplia gama de resultados de la carrera delictiva. Creemos que nuestra teoría de la carrera delictiva es este tipo de teoría. En primer lugar, proponemos dos parámetros importantes y significativos -la probabilidad de reincidencia después de un delito (riesgo) y la frecuencia de los delitos por parte de los delincuentes (tasa)- y suponemos que son constantes e invariables con la edad. A continuación, suponemos que existen dos categorías de delincuentes con riesgos diferentes y dos categorías con tasas diferentes. Estos supuestos generan una teoría con seis parámetros: probabilidad de alto riesgo, probabilidad de bajo riesgo, prevalencia de alto riesgo (frente a bajo riesgo), tasa alta (condenas por año), tasa baja y prevalencia de tasa alta (frente a tasa baja). Con esta sencilla teoría, hemos demostrado que podemos ajustarnos de forma precisa y cuantitativa a una amplia gama de datos sobre la carrera delictiva, incluida la característica crucial de la curva edad-delincuencia (el número de delincuentes y delitos a cada edad), los intervalos entre condenas y la probabilidad de reincidencia después de cada delito. Esta teoría genera cuatro posibles categorías de delincuentes: alto riesgo/alta tasa, alto riesgo/baja tasa, bajo riesgo/alta tasa y bajo riesgo/baja tasa. Como no hemos encontrado ninguna prueba de la categoría de bajo riesgo/alta tasa, nuestra teoría sólo incluye las otras tres categorías de delincuentes. También hemos intentado investigar qué factores de riesgo influyen en qué categorías de delincuentes. Esperamos haber hecho algunos progresos hacia la próxima generación de teorías de la carrera delictiva, que deberían predecir de forma precisa y cuantitativa no sólo las características cruciales de la carrera delictiva, sino también la fuerza de las relaciones entre los factores de riesgo y los tipos de delincuentes. A su vez, este conocimiento debería conducir a métodos de prevención más eficaces que apunten a los factores de riesgo clave. Por ejemplo, consideremos la muy influyente teoría de Moffitt, descrita más arriba. Se centró principalmente en dos tipos de delincuentes: delincuentes persistentes en el curso de la vida y AL, supuestamente influidos por diferentes factores de riesgo. Se suponía que la mayoría de los factores de riesgo clásicos conocidos influían en los delincuentes persistentes en el curso de la vida. Posteriormente, Moffitt añadió las categorías de crónicos de bajo nivel y abstemios (no delincuentes). Creemos que sería deseable que Moffitt intentara medir la tasa de delincuencia y el riesgo de reincidencia en sus datos de carrera delictiva de Nueva Zelanda. Lo ideal sería que estimara los seis parámetros especificados anteriormente (por separado para hombres y mujeres). Creemos que esto podría permitirle predecir con exactitud la prevalencia y la frecuencia de la delincuencia de sus cohortes masculina y femenina a diferentes edades, basándose en diferentes tipos de delincuentes. Es posible que sus delincuentes persistentes en el curso de la vida resulten ser delincuentes HH o HL, mientras que sus crónicos de bajo nivel podrían resultar ser delincuentes HL o LL. No estamos seguros de si sus delincuentes limitados por la adolescencia podrían ser una mezcla de todos los tipos de delincuentes, pero sería interesante estudiarlo. Alternativamente, Moffitt podría proponer una teoría más compleja, en la que los delincuentes limitados por la adolescencia tuvieran una alta probabilidad de reincidencia hasta una determinada edad (por ejemplo, 20 o 25 años) y una menor probabilidad de reincidencia después. La pregunta empírica clave sería si los beneficios de una mayor precisión predictiva compensan los costes de la mayor complejidad de la teoría. Este tipo de decisión de coste-beneficio podría hacerse para todas las teorías. También sería interesante que Moffitt estudiara las relaciones entre los factores de riesgo tempranos y los tipos de delincuentes, una vez más para desarrollar predicciones cuantitativas de las características clave de la carrera delictiva. Sugerimos que otras teorías importantes de la criminología del desarrollo y del curso de la vida podrían desarrollarse de forma similar para obtener predicciones cuantitativas exactas de las características clave de la carrera delictiva. Por ejemplo, la teoría ICAP, como muchas otras teorías, no propone que haya tipos de delincuentes. En su lugar, sugiere que todos los delincuentes varían en la dimensión continua subyacente del potencial antisocial, que está influenciada por factores de riesgo individuales, familiares y socioeconómicos específicos. Sería posible comparar la precisión predictiva de una teoría que asumiera un índice continuo subyacente de delincuencia con nuestra teoría que propone sólo dos categorías de índice (H y L). De nuevo, la pregunta empírica clave sería si los beneficios de una mayor precisión predictiva compensan los costes de la mayor complejidad de la teoría. La mayoría de las investigaciones sobre la carrera delictiva, como en Este artículo, se basan en los registros oficiales. El reto para los criminólogos es desarrollar y probar teorías que también expliquen y predigan la delincuencia autodeclarada a diferentes edades. Revisor de hechos: Crimiand