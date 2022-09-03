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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Tipos de Información: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. Nota: Consulte también el contenido y detalles sobre la Información Asimétrica, en finanzas y economía. Existen diferentes tipos de información en relación con el público al que se dirigen, el tipo de datos que se difunden o las formas de difusión de esta información. La información es un conjunto de datos que tiene un significado y que pretende ampliar los conocimientos, informar o aportar ideas sobre un tema concreto. En el proceso de información siempre hay un emisor, un canal y un receptor para que se lleve a cabo de forma efectiva. La información puede ser un motivo de investigación. Por ejemplo, a través de Internet, donde los usuarios sienten curiosidad por encontrar datos sobre temas de su interés. Y además, son ellos los que realizan la investigación en torno a determinados aspectos de la actualidad o de cualquier tema que consideren. Del mismo modo, la información también puede llegar a los usuarios a través de medios como la televisión. A través de él, reciben noticias o información de actualidad a través de un programa específico. La información es esencial para ofrecer a las personas diferentes puntos de vista, para reducir ciertas incertidumbres cuando surgen noticias o acontecimientos inesperados, y para formarse una opinión real y coherente sobre un determinado tema. Por lo tanto, también hay diferentes tipos de información que responden a las necesidades de los usuarios, o la propia información que se va a exponer, además de la forma en que se va a transmitir.

Tipos de información

Estos son los tipos de información más destacados que existen:

Información privilegiada: Se trata de información que no se comparte públicamente, sino que sólo determinados usuarios pueden tener acceso a ella. Normalmente, este tipo de información suele revelarse en reuniones de negocios, en cursos privados a los que asisten algunos alumnos que también han pagado por adquirir este tipo de datos, o incluso en la elaboración de noticias donde los periodistas reciben información privilegiada para elaborar sus reportajes.

Información pública: Se caracteriza por ser una información accesible para todos. Se publica en cualquier tipo de soporte y cualquier usuario puede acceder fácilmente a él. Por ejemplo, una noticia en el periódico, un anuncio en la televisión o una conferencia gratuita a la que todo el mundo puede apuntarse.

Información privada: Este tipo de información está relacionada con la privacidad de los usuarios y no es accesible para nadie, ni pública. Por ejemplo, contraseñas bancarias, información interna de una empresa. Normalmente, incluso los trabajadores suelen firmar un acuerdo con las empresas para no revelar cierta información sobre las marcas cuando empiezan a trabajar para ellas.

Información externa: Se trata de la información que llega desde el exterior a determinadas empresas para gestionar algunos asuntos concretos. También se utiliza para evaluar a la competencia. Por ejemplo, es el caso de la llegada de datos o información de empresas similares en el mercado que proviene de fuentes externas.

Información interna: Es la que sólo conoce un grupo de personas. Por ejemplo, información sobre un proyecto concreto en el que está trabajando una marca y que un departamento debe conocer para realizar su trabajo. Este tipo de información es característico de la información interna que se produce en las empresas de trabajo.

Datos verificados por: Giusseppe Asunto: investigación. Asunto: procesos.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También