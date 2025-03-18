Trabajo en Grupo y Presentaciones

Tu curso puede implicar hacer una presentación, ya sea solo o con otros estudiantes. Ya sea que estés presentando con un grupo o a un grupo, las habilidades interpersonales son cruciales para el éxito.

Este módulo proporciona consejos prácticos e ideas para ayudarte a sacar el máximo provecho de tus proyectos en grupo.

Se examinará lo siguiente:

Trabajar con otros

Habilidades de presentación

1. Trabajar con otros

Gran parte de los estudios universitarios se organizan de forma individual. Esto se debe principalmente a que los tutores tienen que asegurarse de que el trabajo por el que recibes tu calificación de grado es tu propio trabajo. Sin embargo, las «habilidades sociales» son muy apreciadas por los empleadores. Por esta razón, algunas universidades están incorporando más trabajo en equipo y proyectos grupales en sus programas. Independientemente de que esto ocurra en tu programa o no, vale la pena que crees oportunidades …