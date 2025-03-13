La tendencia actual de las empresas a exigir el regreso a la oficina refleja los desafíos del trabajo a distancia (trabajo remoto), especialmente para la dirección. Es más fácil ver lo que está sucediendo, generar confianza y fomentar la colaboración en persona. Sin embargo, para muchas funciones y organizaciones, el trabajo a distancia sigue siendo una opción superior.

La realidad es que ningún modelo es perfecto. Para algunos, las compensaciones del trabajo a distancia merecen la pena. Para otros, los beneficios de la colaboración en la oficina superan la flexibilidad de los acuerdos a distancia. La clave está en que las empresas reconozcan estas compensaciones y construyan un sistema que se adapte a sus necesidades específicas.

El trabajo a distancia ha llegado para quedarse, pero no es la panacea. Es una compensación entre flexibilidad y conexión, eficiencia y espontaneidad.

Trabajo a Distancia en 2025: La Realidad del Nómada Digital

Por: Pawel Jozefiak

Después de casi una década de tr…