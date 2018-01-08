Transferibilidad del Aprendizaje
Concepto de Transferibilidad de los Resultados de Aprendizaje Significado de Transferibilidad de los Resultados de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea: Grado en que resulta posible seguir utilizando conocimientos, destrez
A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Transferibilidad del Aprendizaje: Hechos Clave
Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Transferibilidad de los Resultados de Aprendizaje
Significado de Transferibilidad de los Resultados de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea:
Grado en que resulta posible seguir utilizando conocimientos, destrezas y competencias en un nuevo entorno profesional o educativo, y/o lograr su validación y certificación.
Nota en relación a transferibilidad de los resultados de aprendizaje:
Fuente del concepto anterior:
Cedefop, 2008.