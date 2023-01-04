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Transformación y Estrategia Digital en las Empresas

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática, en varias secciones.

Transformación y Estrategia Digital en los Recursos Humanos de las Empresas

Vivimos en un mundo incierto que cambia rápidamente con una sobrecarga de información y un aumento continuo de las tecnologías. La automatización, la economía gig, las plataformas digitales y otras innovaciones están cambiando la naturaleza fundamental del trabajo y están teniendo un impacto significativo en la mano de obra, el lugar de trabajo y la función de RRHH.

“La transformación digital de RR.HH. consiste en que los equipos de RR.HH. utilicen la tecnología y los datos para asumir el doble reto de transformar, por un lado, la forma en que se ejecutan las operaciones de RR.HH. y, por otro, la fuerza laboral y la forma en que se realiza el trabajo.”

Conocer la estrategia digital de RR.HH. puede llegar a ser crucial para todos los profesionales y líderes de RR.HH. que deseen garantizar que su organización se adapta a este entorno cambiante y cada vez más competitivo mediante la creación de un enfoque estratégico para la transformación sostenible que vaya más allá de las propuestas convencionales de RR.HH. digitales. Este tema cubre áreas como la importancia del cambio cultural y la creación de una experiencia del empleado centrada en el ser humano, el aprovechamiento de las propuestas de valor y el aprovechamiento de la información y los análisis de datos para mejorar el rendimiento.

El estudio de la estrategia digital de RR.HH. también explora marcos, estrategias y oportunidades para las iniciativas de bienestar, la mejora y el reciclaje de las plantillas para responder y el establecimiento de una cultura de colaboración e innovación.

La transformación digital de RR.HH. consiste en que los equipos de RR.HH. utilicen la tecnología y los datos para asumir el doble reto de transformar, por un lado, la forma en que se ejecutan las operaciones de RR.HH. y, por otro, la fuerza laboral y la forma en que se realiza el trabajo.

Esta definición combina todo lo necesario para que un proyecto de transformación digital de RRHH tenga éxito. Pone la tecnología y los datos en primer plano y se centra tanto en los procesos como en la cultura organizativa.

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Y ese es el objetivo final de la transformación digital en RRHH: reformar los RRHH a nivel organizativo mediante el uso de tecnologías similares a las que utilizan los equipos de marketing y ventas.

El resultado de una transformación digital de RRHH bien ejecutada es siempre triple:

Automatización de los procesos que consumen mucho tiempo.

Maximización de la experiencia de los empleados.

El tiempo liberado para la elaboración de estrategias de RR.HH. de alto nivel

Una vez logrado esto, por fin podrá hacer mella en la miríada de problemas a los que se enfrentan los departamentos de RRHH. ¿Transformar los RRHH en 100% digitales eliminará estos gastos?

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No, no lo hará. Pero podría reducirlos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que éste no es el caso de todas las organizaciones. Antes de iniciar el complejo proceso de transformación digital de los RRHH, asegúrese de que su empresa cumple las siguientes cinco casillas que indican que, de hecho, está preparada para esta empresa.

Así, en la transformación digital en RRHH, pueden darse varias situaciones:

Más de 50 empleados. Para la mayoría de las empresas, transformar cómo se hacen los RRHH no tiene sentido hasta que alcanzan los 50 empleados. Existen varias razones para ello, siendo las economías de escala y el retorno de la inversión las dos más importantes.

Un departamento formal de TI. Su socio principal en un proyecto de transformación de RRHH es su departamento de TI. Necesitará al menos una persona cualificada que le ayude con las integraciones, la seguridad de los datos y la logística, y abordar todo eso con un empleado temporal de TI no es posible.

Conocimiento de los datos por parte de los empleados. La transformación digital de los RRHH consiste en dejar que los datos guíen sus decisiones. Asegúrese de que usted y sus colegas se sienten cómodos trabajando con grandes conjuntos de datos. O contrate a un experto en datos que le ayude a traducir esos números en políticas y estrategias viables.

Un sólido sistema de información sobre recursos humanos en funcionamiento. El sistema de información de recursos humanos es el tipo de software que se encuentra en el núcleo de toda transformación digital de RR.HH. que tenga éxito. Recoge miles de puntos de datos que va a necesitar para futuras implementaciones de software y soluciones.

Objetivos internos claros. La transformación digital de los RR.HH. no consiste en modernizar. Y no se trata de hacer lo que hace su competencia. Se trata de lograr unos objetivos internos claros que, en última instancia, le llevarán a engordar su cuenta de resultados. Antes de iniciar este proyecto, piense en lo que quiere hacer: reducir el tiempo de contratación en 20 días, reducir los errores de incorporación en un 25% y cosas similares.

Datos y automatización para liberar el poder de los recursos humanos

Los departamentos de RRHH no son muy conocidos por su disposición a adoptar tecnologías pioneras. Pero la complejidad de la transformación digital de los RRHH está empujando al sector hacia una experimentación nueva y emocionante. Una de las soluciones más prometedoras al problema de los ecosistemas de RRHH dispares y desarticulados no es otra que la inteligencia artificial.

La Transformación Digital en las Empresas: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la "Transformación Digital en las Empresas". Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Los Problemas en la Transformación Digital en las Empresas

La transformación digital es más importante que nunca ahora que estamos en la Cuarta Revolución Industrial, donde las líneas entre los mundos físico, digital y biológico se están volviendo cada vez más borrosas.

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Pero el 70% de las transformaciones digitales fallan. Estos errores, en los pequeños y grandes cambios digitales, no se debe a la innovación o a problemas tecnológicos. Más bien, el diablo está en los detalles: una falta de objetivos claros y un proceso disciplinado para lograrlos. Se ha propuesto un proceso de varias etapas para pasar de automatizar digitalmente los procesos aquí y allá a hacer de la tecnología digital la columna vertebral de su empresa. Quieres interrumpir antes de que te interrumpan, ser el próximo Netflix, no el próximo Blockbuster.

La transformación digital puede ser rutinariamente exitosa, y en lugar de representar una amenaza existencial, se convertirá en la oportunidad de toda una vida.

Innovación en IA en las artes y los museos modernos

Nota: puede ser de interés la información sobre los riesgos de la inteligencia artificial, el análisis sobre la IA en la gestión de relaciones con los clientes, y consultar acerca de la "Inteligencia Artificial para Contratar Trabajadores". Mientras que la innovación de la inteligencia artificial (IA) en el mundo académico podría llevar a la disrupción del sector (véase más detalles), la innovación impulsada por la IA en el sector artístico podría en realidad asegurar su supervivencia.

Los museos están amenazados en una era caracterizada por la transformación digital, los medios sociales y el (futuro) metaverso.

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