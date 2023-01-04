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Salvador Lorca 📚
Jun 16, 2024

Con consejos, herramientas y preguntas clave a tener en cuenta, es un recurso indispensable para todos los profesionales y líderes de RR.HH. que busquen construir, desarrollar y ejecutar una estrategia digital de RR.HH. para lograr y mantener una ventaja competitiva en esta era digital de rápidos cambios.

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