Traslado de Trabajadores Remotos (Teletrabajadores)

Hay nuevos lugares que intentan atraer a trabajadores a distancia. Temas y aspectos a tener en cuenta aquí, entre otros:

El proceso y la dificultad de reubicarse, para los teletrabajadores.

Principales tendencias en la comunidad nómada digital

Trabajar en una empresa grande vs pequeña (proyectos indie vs startups financiadas por VC)

El rechazo de la creatividad en la sociedad moderna.

De todo ello se hablará en esta sección de la revista sobre carreras.

Véase También