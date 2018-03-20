Unidad de Resultados de Aprendizaje
Concepto de Unidad de Resultados de Aprendizaje (ecvet) Significado de Unidad de Resultados de Aprendizaje (ecvet) en relación a la política educativa y formativa europea: Componente de una cualificación, que consiste en un conjunto coherente de conoci
A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Unidad de Resultados de Aprendizaje: Hechos Clave
Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Unidad de Resultados de Aprendizaje (ecvet)
Significado de Unidad de Resultados de Aprendizaje (ecvet) en relación a la política educativa y formativa europea:
Componente de una cualificación, que consiste en un conjunto coherente de conocimientos, aptitudes y competencias evaluables y certificables.
o.
Conjunto de conocimientos, destrezas y/o competencias que forma parte de una cualificación.
La unidad puede definirse como la parte más pequeña de una cualificación que puede ser objeto de evaluación, transferencia y certificación.
Una unidad puede ser específica de una sola cualificación o común a varias cualificaciones.
Nota en relación a unidad de resultados de aprendizaje (ecvet):
el organismo responsable de la cualificación se encarga de definir las características de las unidades (contenidos, tamaño, número total de unidades que componen una cualificación, etc.). La definición y la descripción de las unidades pueden variar según el sistema de cualificaciones y los procedimientos del organismo en cuestión.
Aviso
No obstante, el sistema ECVET propone indicar para cada unidad:
el título general;.
los conocimientos, destrezas y competencias que abarca;.
los criterios para la evaluación de los correspondientes resultados de aprendizaje.
Fuente del concepto anterior:
Europass CV online tool - usability study