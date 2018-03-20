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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Unidad de Resultados de Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Unidad de Resultados de Aprendizaje (ecvet)

Significado de Unidad de Resultados de Aprendizaje (ecvet) en relación a la política educativa y formativa europea:

Componente de una cualificación, que consiste en un conjunto coherente de conocimientos, aptitudes y competencias evaluables y certificables.

o.

Conjunto de conocimientos, destrezas y/o competencias que forma parte de una cualificación.

La unidad puede definirse como la parte más pequeña de una cualificación que puede ser objeto de evaluación, transferencia y certificación.

Una unidad puede ser específica de una sola cualificación o común a varias cualificaciones.

Nota en relación a unidad de resultados de aprendizaje (ecvet):

el organismo responsable de la cualificación se encarga de definir las características de las unidades (contenidos, tamaño, número total de unidades que componen una cualificación, etc.). La definición y la descripción de las unidades pueden variar según el sistema de cualificaciones y los procedimientos del organismo en cuestión.

Aviso

No obstante, el sistema ECVET propone indicar para cada unidad:

el título general;.

los conocimientos, destrezas y competencias que abarca;.

los criterios para la evaluación de los correspondientes resultados de aprendizaje.

Fuente del concepto anterior:

Europass CV online tool - usability study