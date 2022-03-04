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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Uso de información privilegiada: Hechos Clave

Este artículo es un complemento de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. El debate de derecho y economía sobre el uso de información privilegiada (es decir, el comercio con información privilegiada de las empresas o sus asociados sobre la base de información privada sensible al precio) es de larga data y no es concluyente. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los académicos de un lado del debate sostienen que el uso de información privilegiada es eficiente y la regulación pública es ineficiente (ver, por ejemplo, Carlton y Fischel, 1983; Manne, 1966), mientras que los estudiosos del otro lado del debate argumentan lo contrario (ver por ejemplo, Cox, 1986; Georgakopoulos, 1993; Kraakman, 1991). Aunque "la conveniencia de [regular] el uso de información privilegiada es, en última instancia, una cuestión empírica" ​​(Carlton y Fischel, 1983, p. 866).), el debate sobre el uso de información privilegiada hasta ahora ha sido en gran parte teórico. Algunas observaciones adicionales: También ha asumido implícitamente mercados de valores de fondo e instituciones de gobierno corporativo como las de Estados Unidos y Canadá. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, estudios recientes en derecho corporativo (también llamado derecho societario, o derecho de sociedades) y de valores y finanzas comparativos sugieren que las implicaciones de estas leyes varían sistemáticamente con las diferencias económicas, legales, institucionales e incluso sociales entre los países. Asunto: mundo. El objetivo del artículo es, por lo tanto, realizar un análisis empírico exploratorio de la relación entre las leyes de uso de información privilegiada y la estructura financiera y el desempeño en todos los países. El artículo es complementario a Bhattacharya y Daouk (2002). Ese estudio aborda el efecto de la promulgación inicial y la aplicación de las leyes sobre el uso de información privilegiada sobre el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) del capital social. El principal hallazgo de ese estudio es que el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de la equidad en un país se reduce en aproximadamente un 5% en el primer proceso de la prohibición de tráfico de información privilegiada de ese país, mientras que la promulgación de la prohibición no tiene efecto en el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de la equidad (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Bhattacharya y Daouk (2002) realizan un seguimiento de 51 países durante más de 20 años; Por lo tanto, tienen un gran tamaño de muestra y un alto poder estadístico. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, sus variables de derecho de uso de información privilegiada son bastante rudimentarias porque miden solo si existe una prohibición de uso de información privilegiada y, si existe, si la prohibición se ha aplicado una vez. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, tales medidas son suficientes para su investigación principal, que es el impacto de un cambio de régimen de la prohibición / aplicación de la información privilegiada a la prohibición / aplicación de la información privilegiada sobre el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de la equidad.Entre las Líneas En contraste, mi pregunta es si las diferencias enLos elementos legales específicos de las leyes de uso indebido de información de los países están asociados con diferencias en la estructura y el desempeño de sus mercados bursátiles. Para abordar esta pregunta, me enfoco en los aspectos de las leyes de uso de información privilegiada de los países que creo que a priori son sustancialmente significativos desde una perspectiva legal y económica, 3 con un énfasis en la disuasión.

Por lo tanto, es apropiado ver Bhattacharya y Daouk (2002) y este artículo desde una perspectiva complementaria. Al usar datos financieros, legales e institucionales de una sección representativa de 33 países, encuentro que los países con leyes de negociación privilegiada más prohibitivas generalmente tienen una propiedad de capital más dispersa, precios de acciones más informativos y mercados bursátiles más líquidos. Estos hallazgos preliminares sugieren que las leyes formales de uso de información privilegiada (especialmente sus elementos disuasivos) son importantes para el desarrollo del mercado de valores. Los mecanismos específicos a través de los cuales pueden importar las leyes formales de uso de información privilegiada y la economía política de su adopción merecen un estudio empírico adicional. El artículo está organizado de la siguiente manera. La Parte 2 resume brevemente las teorías existentes sobre el uso de información privilegiada / regulación y presenta tres hipótesis comprobables.Entre las Líneas En la sección 3, describo los datos y presento estadísticas univariadas. La sección 4 presenta y discute los resultados de la regresión.

Finalmente, la parte 5 concluye y sugiere vías prometedoras para futuras investigaciones.

Teorías del comercio de información privilegiada

Regulación de información privilegiada y concentración de propiedad

Independientemente de si el uso indebido de información privilegiada es perjudicial o beneficioso, hay varias razones por las que el uso indebido de información privilegiada (o las leyes poco estrictas de uso indebido de información privilegiada) puede asociarse con una mayor concentración de propiedad. Primero, el uso de información privilegiada podría crear problemas de selección adversos (Manove, 1989). Si los forasteros son sofisticados, simplemente descontarán el precio que están dispuestos a pagar por las acciones de la empresa para tener en cuenta la selección adversa de las operaciones con información privilegiada (Manove, 1989). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, si los forasteros no son sofisticados, pueden abstenerse de comprar acciones cuando las reglas de uso de información privilegiada son débiles o inexistentes, lo que dificulta la propiedad dispersa de las acciones (Ausubel, 1990).Entre las Líneas En segundo lugar, el uso de información privilegiada podría exacerbar los problemas de la agencia dentro de la empresa (ver, por ejemplo,Bebchuk y Fershtman, 1990; Haft, 1982; Maug, 2002) y, por lo tanto, desalientan las inversiones externas (La Porta et al., 1997, 1998). Finalmente, incluso si el uso indebido de información privilegiada es beneficioso, todavía podría fomentar la propiedad concentrada. Los grandes accionistas a menudo desempeñan un valioso papel de monitoreo (ver, por ejemplo, Bhide, 1993; Demsetz, 1986; Shelifer y Vishny, 1986). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, deben ser compensados ​​por eso y por los riesgos asociados con mantener carteras no diversificadas. Un mecanismo de compensación potencial es el uso de información privilegiada (Bhide, 1993; Demsetz, 1986). Permitir el uso de información privilegiada podría alentar una gran participación de los inversores activos, mientras que prohibir legalmente el uso de información privilegiada podría tener el efecto contrario (Bhide, 1993; Demsetz, 1986). Por las razones anteriores, los países que buscan promover la propiedad generalizada de la equidad podrían considerar prohibir el uso de información privilegiada.

Regulación de información privilegiada e informatividad del precio de las acciones

Una de las cuestiones más polémicas en el debate sobre el uso de información privilegiada es si el uso de información privilegiada hace que los precios de las acciones sean más o menos informativos (véase, por ejemplo, Kraakman, 1991; Manne, 1966). 4 Por un lado, el uso de información privilegiada puede hacer que el precio de una acción sea más informativo al moverlo más rápidamente al verdadero valor de la empresa (Carlton y Fischel, 1983; Manne, 1966). 5 Por otra parte, el uso indebido de información privilegiada podría pervertir los incentivos de los ejecutivos corporativos para divulgar información al mercado, haciendo que los precios de las acciones sean menos informativos (Benabou y Laroque, 1992; Kraakman, 1991). Otra forma en que el uso de información privilegiada puede hacer que los precios de las acciones sean menos informativos es mediante la reducción (externa) de los incentivos de los comerciantes informados para descubrir información específica de la empresa 6 al (1) aumentar el riesgo de expropiación por parte de los empleados corporativos (Morck et al., 2000) y / o por (2) reducir la competencia en el mercado de la información (Fishman y Hagerty, 1992; Georgakopoulos, 1993; Goshen y Parchomovsky, 2001). 7

Regulación de información privilegiada y liquidez del mercado de valores

Una última cuestión importante en el debate sobre el uso de información privilegiada es el efecto de la información privilegiada sobre la liquidez del mercado de valores (véase, por ejemplo, Carlton y Fischel, 1983; Georgeakopoulos, 1993; Goshen y Parchomovsky, 2001; Haddock y Macey, 1986b, 1987). Los especialistas en finanzas generalmente están de acuerdo en que la asimetría de la información puede comprometer la liquidez (ver, por ejemplo, Copeland y Galai, 1983; Glosten y Harris, 1988; Leland, 1992). 8 En Copeland y Galai (1983), por ejemplo, los comerciantes subsidian sus pérdidas comerciales frente a los comerciantes informados mediante el cobro a los comerciantes de liquidez de una comisión de inmediatez (el margen de oferta y demanda), que aumenta el grado de asimetría de la información.

9 Debido a que el uso de información privilegiada exacerba la asimetría de la información, debería aumentar los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) comerciales (Fishman y Hagerty, 1992; Georgakopolous, 1993; Shin, 1996). A su vez, mayores costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) comerciales implican una menor liquidez en el mercado de valores.

Variables

Reglamentación y aplicación de información privilegiada: leyes de información privilegiada

Debido a que la mayoría de los países con bolsas de valores (y todos los países de mi muestra) prohíben el uso de información privilegiada de las empresas en base a información privada sensible al precio, no codifico esta restricción básica. La información sensible al precio generalmente se define como información que afectaría significativamente el precio de las acciones. Los estándares para determinar si la información es sensible a los precios varían según los países y contextos, como señala Euronext, la bolsa paneuropea: “Si la información es sensible a los precios depende de factores específicos de cada compañía, como su tamaño, reciente Historia y sector de actividad. El sentimiento del mercado también puede tener un efecto marcado en la sensibilidad al precio. Dadas estas consideraciones, no es posible producir una definición de sensibilidad al precio que tenga en cuenta todos estos factores. Por la misma razón, es imposible indicar qué porcentaje de aumento o disminución en el precio de una acción califica como un 'impacto significativo' en los precios.

Por lo tanto, no codifico los estándares de sensibilidad a los precios (materialidad) porque hacerlo requeriría juicios subjetivos. Evito codificar los requisitos de los científicos y las normas fiduciarias por la misma razón.Entre las Líneas En cualquier caso, el requisito de un nexo fiduciario entre la fuente de la información y la persona que participa en el tráfico de información privilegiada es virtualmente exclusivo de los países de derecho consuetudinario, y en particular de los Estados Unidos (ver Chiarella v. Estados Unidos). Algunas observaciones adicionales: Tampoco codifico la teoría de la malversación de la responsabilidad (ver Estados Unidos v. O'Hagan), por simplicidad. Más bien, codifico cuatro elementos adicionales de las leyes de uso indebido de información de los países tal como existían a mediados de la década de 1990 (Gaillard, 1992; Stamp y Welsh, 1996) sobre la base de un razonamiento a priori sobre qué elementos de las leyes de uso indebido de información privilegiada son sustantivos Significativo, con énfasis en la disuasión.

El primer elemento, Propinas, es igual a 1 si un empleado interno de la empresa es responsable de proporcionar información privada sensible al precio a un forastero (el llamado tippee: Un tippee es un forastero que ha recibido información personal (o consejo) sobre información privada sensible al precio por parte de un interno corporativo (un director, gerente, empleado, asesor, etc.) y alentarla a que realice transacciones, y 0 de lo contrario. Prohibir que un empleado corporativo ingrese información privilegiada, pero al mismo tiempo permitirle a ella que avise a personas ajenas que luego realizan operaciones comerciales, es equivalente a permitir que el usuario interno realice transacciones por cuenta propia. Como lo señala Brudney (1979), "El informante, al proporcionar la información de forma selectiva, en efecto está vendiendo la información a su destinatario por dinero en efectivo, información recíproca u otras cosas de valor para sí mismo, incluido posiblemente el prestigio o el estado o similares". (p. 348). El segundo elemento, Tippee, es igual a 1 si los tippees, al igual que los miembros de la empresa, tienen prohibido comerciar con información confidencial y sensible al precio, y 0 de lo contrario. El recibo de la información por parte de uno de los beneficiarios seleccionados mancha al receptor para que no tenga más derecho a usarlo en el comercio que el donante El tercer elemento, Daños., es igual a 1 si la penalización monetaria potencial por violar la ley de información privilegiada de un país es mayor que las ganancias de la información privilegiada ilícita, y 0 de lo contrario. Si la multa monetaria potencial es menor que las ganancias del uso de información privilegiada, el efecto disuasivo de la ley de uso de información privilegiada es más débil y mantiene constante la probabilidad de detección.

Por supuesto, la probabilidad de detección no es constante; Algunos países tienen mejor tecnología de detección que otros. Cuando la probabilidad de detección es muy baja, la penalización monetaria debe ser mayor para la disuasión (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "deterrence" en el derecho anglosajón, en inglés) eficiente (Dooley, 1980; easterbrook, 1985; Polinsky y Shavell, 2000). De hecho, podrían ser deseables sanciones monetarias muy altas si se ajustan a las bajas probabilidades de detección y, por lo tanto, economizan los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de cumplimiento (Polinsky y Shavell, 2000).Entre las Líneas En el contexto de los litigios de accionistas, Dooley (1980) discute varios efectos negativos de limitar la recuperación a las ganancias de las operaciones con información privilegiada. Finalmente, el cuarto elemento, Criminal, es igual a 1 si el uso de información privilegiada es un delito penal en el país, y 0 de lo contrario.Entre las Líneas En algunos casos, las sanciones penales pueden producir una disuasión (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "deterrence" en el derecho anglosajón, en inglés) más eficiente que las sanciones monetarias (Polinksy y Shavell, 2000). Un caso es cuando la probabilidad de detección es muy baja y la multa monetaria óptima es, por lo tanto, mayor que la riqueza neta del infractor.Entre las Líneas En tal caso, el procesamiento penal que conduzca al encarcelamiento u otras sanciones no monetarias puede producir una disuasión (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "deterrence" en el derecho anglosajón, en inglés) óptima (Easterbrook, 1985). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, las sanciones penales también podrían tener el efecto contrario, porque en la mayoría de las jurisdicciones, el procesamiento penal requiere un estándar de prueba más alto. Una mayor carga de la prueba reduce la probabilidad de éxito del procesamiento y aumenta los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de cumplimiento. Esto debería reducir la probabilidad de encontrar un coeficiente (ratio) estadísticamente significativo en Criminal. La prohibición de tráfico de información privilegiada de un país puede caracterizarse en dos dimensiones amplias (aunque no exhaustivas): el alcance de las actividades que prohíbe y las sanciones por violarla.

Por lo tanto, creo dos subíndices de la ley de información privilegiada, que corresponden aproximadamente a estos aspectos separados. El primer subíndice, Alcance, es la suma de Tipping y Tippee. La prohibición de las operaciones con información privilegiada es más amplia si prohíbe que las personas con información privilegiada intercambien y den una propina a terceros. Es aún más amplio si también prohíbe a los tippees comerciar. El segundo subíndice, Sanción, es la suma de Daños y Criminal.y es un proxy aproximado del costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) esperado de violar las leyes de uso de información privilegiada de un país. Un infractor potencial comparará el beneficio esperado con el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) esperado de violar la ley (véase, por ejemplo, Becker, 1968; Polinsky y Shavell, 2000). Manteniendo constante el beneficio esperado, cuanto mayor sea el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) esperado, mayor será el efecto disuasorio de la ley. Debido a que no tengo datos sobre los beneficios esperados de violar las leyes de uso de información privilegiada, mi análisis asume implícitamente que son constantes dentro y entre los países. Asunto: mundo. En realidad, las ganancias de las operaciones con información privilegiada varían sistemáticamente con las diferencias legales e institucionales entre los países y el contexto en el que se produce dicha negociación

Reglamentación y aplicación de información privilegiada: exigibilidad

La promulgación de leyes de uso de información privilegiada es simplemente el primer paso. El efecto disuasorio de tales leyes también depende de la probabilidad (real o percibida) de que se cumplan (véase, por ejemplo, Zimring y Hawkins, 1973).Entre las Líneas En este sentido, dos dimensiones de la aplicación son relevantes: la aplicación real (o pasada) y el poder de aplicación (o potencial), los cuales, en teoría, deberían figurar en los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) del cálculo de posibles transgresores. Aunque hay poca información sistemática sobre la aplicación real o el poder de aplicación en los países, existen algunos poderes aproximados. Para el cumplimiento real, utilizo información sobre las historias de cumplimiento de los países de Bhattacharya y Daouk (2002). Su información de cumplimiento consiste en el año en que un país hizo cumplir sus reglas de uso de información privilegiada por primera vez. Convierto esta información en la variable Cumplido en 1994, que es igual a 1 si un país aplicó sus reglas de uso de información privilegiada por primera vez en 1994 y 0 en caso contrario. Para el poder de ejecución, construyo dos medidas separadas: poder de aplicación público y poder de aplicación privado. Mi división del poder de aplicación en las dimensiones pública y privada está inspirada en la investigación teórica sobre quién debería hacer cumplir un derecho público en particular (véase, por ejemplo, Glaeser y otros, 2001; Hay y Shleifer, 1998; Landis, 1938; La Porta y otros., 2003; Polinksy y Shavell, 2000). 19 Para construir el poder de ejecución pública, me baso en la información regulatoria de valores compilada por La Porta et al. (2003)basado en una encuesta a abogados nacionales sobre, entre otras cosas, los atributos y los poderes de investigación del supervisor del mercado de valores. 20 Los atributos del supervisor incluyen cuatro elementos que abordan la independencia, el enfoque y el poder del supervisor: (1) el proceso de nombramiento del supervisor, (2) la permanencia del supervisor, (3) el enfoque de las actividades del supervisor y (4) la autoridad de reglamentación del supervisor. La Porta et al. (2003) calculan el índice de características del supervisor como la media de estos cuatro atributos. Una media más alta significa que el supervisor del mercado de valores es más independiente del proceso político y tiene mayor autoridad. La Porta et al. (2003)también construya un índice de los poderes de investigación del supervisor, que es igual a la media del poder del supervisor para ordenar documentos y citar el testimonio de testigos durante las investigaciones de violaciones de las leyes de valores del país. Utilizando estas dos medidas, creo la variable Poder público de cumplimiento como la media de las características de supervisor y los índices de poder de investigación de La Porta et al. (2003). La tabla 1 describe el poder de ejecución pública y sus componentes con mayor detalle. Para construir una medida del poder de ejecución privada, primero considero si los inversores pueden entablar demandas privadas contra los presuntos transgresores de las leyes de información privilegiada del país.

Los derechos privados para demandar teóricamente deberían aumentar los incentivos de los inversionistas para hacer cumplir las leyes de uso de información privilegiada del país independientemente de cualquier acción tomada por la (s) autoridad (s) reguladora (s) relevante (s). 21 La variable Derecho privado es igual a 1 si tal derecho existe, y 0 en caso contrario. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, los litigios privados solo son significativos en la medida en que el sistema judicial es confiable y eficiente (ver, por ejemplo, Glaeser et al., 2001; Hay y Shleifer, 1998). Así construyo un índice de poder de ejecución privado, Poder de ejecución privado, como producto de un índice de la eficiencia del poder judicial (La Porta et al., 2003) y del Derecho Privado.

Otros controles

Para aislar la relación entre la regulación del uso de información privilegiada y las variables dependientes, controlo varios factores que, según investigaciones anteriores, son relevantes para la estructura y el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) del mercado financiero. Asunto: mercados-financieros-mundiales. Primero, debido a que el desarrollo económico generalmente se asocia con un mayor desarrollo del mercado financiero y mejores instituciones y capacidades de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) (ver, por ejemplo, La Porta et al., 1999; North, 1981), controlo el logaritmo del producto interno bruto per cápita (PIB). Segundo, porque la liquidez del mercado de valores está asociada positivamente con el crecimiento económico (Atje y Jovanovic, 1993; Levine y Zervos, 1998), controlo el crecimiento del PIB per cápita.Entre las Líneas En tercer lugar, yo controlo los derechos de los directores (La Porta et al., 1997) y origen legal (La Porta et al., 1997), porque La Porta et al. (1997, 1998) demuestran que ambas medidas tienen una importante relación con el desarrollo financiero. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Finalmente, controlo la divulgación, porque una mejor divulgación está asociada con un mayor desarrollo del mercado de valores (Francis et al., 2003; La Porta et al., 1997, 1998, 2003) y podría reducir los incentivos de los ejecutivos corporativos para participar en el comercio de información privilegiada (Baiman y Verrecchia, 1996; Shin, 1996).

Estadísticas

La única diferencia significativa en las leyes formales de uso de información privilegiada entre los países de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de "common law") y los países de derecho civil es con respecto a las sanciones. La diferencia en el valor medio de Sanción (la suma de Daños y Penal) entre los países de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de "common law") y civil es positiva y significativa al nivel del 10%. Los países de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de "common law") también tienden a asignar un mayor poder de aplicación público y privado (las diferencias en los valores medios de estas dos variables son significativas al nivel del 1%). 23 Estos patrones son consistentes con el hallazgo general deLa Porta et al. (1997, 1998) que los países de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de "common law") protegen más a los inversores que los países de derecho civil. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, no existe una diferencia significativa en la proporción de los países de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de "common law") que habían aplicado sus leyes de comercio de información privilegiada para 1994 y la proporción de los países de derecho civil que lo habían hecho. Los resultados sugieren que los países cuyas leyes formales de información privilegiada penalizan más rigurosamente el uso de información privilegiada también tienden a asignar mayores poderes de aplicación tanto a los responsables públicos como a los privados, y es más probable que hayan aplicado tales leyes.

Importancia de las leyes de uso de información privilegiada

Dispersión de la propiedad

Los datos sugieren que las grandes corporaciones públicas tienden a tener una mayor dispersión de la propiedad en los países cuyas leyes formales de uso de información privilegiada contienen mayores sanciones para las infracciones de este tipo.

Informatividad del precio de las acciones

H2 predice que los precios de las acciones son más informativos en los mercados con leyes de uso de información privilegiada más estrictas. Así, el grado de informatividad de los precios de las acciones se asocia positivamente con normas formales más prohibitivas de uso de información privilegiada.

Liquidez del Mercado de Valores

H3 predice que los países con leyes de comercio de información privilegiada más prohibitivas tienen mercados bursátiles más líquidos. Se sugiere que los países con leyes de negociación de información privilegiada formales más prohibitivas tienen mercados bursátiles más líquidos.

Dispersión de propiedad y Sanciones

En resumen, el control del entorno de aplicación no altera los resultados de propiedad en relación con las regresiones básicas en el panel A de la Tabla 5. Las sanciones siguen siendo el aspecto dominante de las leyes formales de uso de información privilegiada en relación con la dispersión de la propiedad. La posibilidad de sanciones estrictas (especialmente las sanciones penales), en lugar de la amplitud de la prohibición, parece ser la característica fundamental de la prohibición del intercambio de información privilegiada.

Discusión y futuras investigaciones

Encuentro que los países con leyes de comercio de información privilegiada formales más prohibitivas tienden a tener una propiedad de capital más dispersa (H1), precios de acciones más informativos (H2) y mercados bursátiles más líquidos (H3), incluso cuando se cuenta la divulgación y la exigibilidad. Mis resultados son coherentes con los de Bhattacharya y Daouk (2002) y los complementan, dado que tanto la exigibilidad como las leyes formales de uso de información privilegiada parecen ser importantes para el desarrollo del mercado de valores. Además, los aspectos más importantes de las leyes formales parecen ser sus elementos disuasivos, especialmente la posibilidad de sanciones penales.

Por lo tanto, aunque Bhattacharya y Daouk (2002) argumentan que la mera promulgación de leyes de uso de información privilegiada no importa, parece que sí lo es la promulgación de leyes de "derecho". 32Finalmente, mis resultados sugieren algunos de los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) particulares (es decir, una mayor dispersión de la propiedad, liquidez e informatividad del precio de las acciones) a través de los cuales una regulación efectiva del uso de información privilegiada podría reducir el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de la equidad (Bhattacharya y Daouk, 2002). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, se requiere más trabajo empírico (incluyendo estudios de caso) que cubra más países y períodos de tiempo antes de que yo con confianza haga recomendaciones de políticas. Los mecanismos específicos a través de los cuales los países hacen cumplir sus leyes de información privilegiada merecen un estudio más a fondo. Mis medidas legales no incorporan reglas de responsabilidad, asignaciones de cargas probatorias o reglas generales de litigios y procedimientos administrativos, que podrían presentar mayores o menores obstáculos para las demandas privadas y la ejecución pública.

Además, mi medida del poder de ejecución pública (de La Porta et al., 2003) aborda las características generales del supervisor del mercado de valores en lugar de las características del supervisor específicas de la supervisión y el cumplimiento de las operaciones con información privilegiada. 33 Reconozco esas deficiencias y aliento un estudio empírico adicional de estas dimensiones adicionales. Sin embargo, mis hallazgos preliminares arrojaron alguna luz inicial sobre la pregunta "¿quién debe hacer cumplir una regla legal particular?" (Glaeser et al., 2001) en el contexto del intercambio de información privilegiada. Hay y Shleifer (1998) argumentan que la aplicación privada de leyes públicas es superior a la aplicación pública de dichas leyes cuando el aparato legal del estado es disfuncional. De acuerdo con esta última razón, La Porta et al. (2003)descubra que la aplicación privada de las leyes de valores que rigen las nuevas ofertas de capital es más efectiva que la aplicación pública de tales leyes.Entre las Líneas En contraste, mis conclusiones sugieren que la aplicación pública (especialmente la capacidad legal e institucional para imponer sanciones penales) es más importante que la aplicación privada de las leyes de uso indebido de información privilegiada. Este resultado no es sorprendente, ya que muchas características de las operaciones con información privilegiada lo hacen más accesible a la aplicación pública.Entre las Líneas En particular, los inversores individuales no pueden discernir el uso de información privilegiada en los mercados impersonales y, por lo tanto, es poco probable que ejerzan derechos privados de acción, incluso en países con sistemas judiciales eficientes. Como señala Dooley (1980) para los EE. UU., “Las acciones privadas desempeñan un papel trivial en la regulación del uso de información privilegiada; La Comisión [SEC] tiene un virtual monopolio.

Pormenores

Las acciones privadas que se llevaron a cabo son en gran parte parasitarias, una condición que no se encuentra en ningún otro lugar en la regulación de valores. Incluso con el beneficio de la acción previa de la SEC, las partes privadas se muestran sorprendentemente reacias a presentar reclamaciones ”(págs. 16–17).Entre las Líneas En consecuencia, "las demandas privadas tienen un efecto disuasorio poco independiente de lo que se puede producir a un menor costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) por parte de la aplicación pública y deben justificarse, si es que tienen, por motivos compensatorios" (Dooley, 1980, pag. 36). Esto es consistente con Landis (1938) y Polinsky y Shavell (2000), quienes sostienen que la aplicación pública es óptima cuando es demasiado costoso para la víctima identificar o detener al perpetrador. Dos mecanismos de cumplimiento adicionales que no he considerado aquí son la autorregulación por las bolsas de valores (organizaciones autorreguladoras, SRO) y los pedidos privados. Por un lado, a través de sus propios datos de comercio electrónico en tiempo real, los SRO podrían ser más capaces de identificar el uso de información privilegiada y podrían tener mayores incentivos, en relación con los inversores estatales y privados, para escribir y hacer cumplir las reglas del mercado de valores (Mahoney, 1997).

Por otro lado, los SRO pueden tener intereses en conflicto (Kahan, 1997), especialmente si sus propietarios / miembros (es decir, corredores de bolsa) son las mismas partes que participan en el tráfico de información privilegiada (Haddock y Macey, 1987).

Además, los efectos secundarios (Cooter, 1996) podría hacer que los SRO no tengan suficiente fuerza, especialmente a la luz de la fragmentación del mercado (Harris, 1993). (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Finalmente, los SRO carecen de la fuerza policial necesaria para compilar información, capturar a los infractores e imponer sanciones no monetarias, como el encarcelamiento.Entre las Líneas En la práctica, muchas bolsas de valores (como la Bolsa de Nueva York) cooperan con los reguladores públicos para hacer cumplir las reglas de uso de información privilegiada. El papel de los SRO en la elaboración de normas de uso de información privilegiada y su aplicación es, por lo tanto, una pregunta interesante que merece un estudio comparativo futuro. La contratación privada entre empresas y accionistas (a diferencia de una prohibición obligatoria) es otra forma en que los países pueden abordar el uso de información confidencial (véase, por ejemplo, Carlton y Fischel, 1983; Haddock y Macey, 1986a). Las violaciones de los "contratos" de información privilegiada presumiblemente se resolverían en los tribunales. 37 Sin embargo, debido a que la regulación pública generalmente ha suplantado cualquier ordenamiento privado de información privilegiada, este método de aplicación no es muy susceptible de análisis empírico (Cox, 1986; easterbrook, 1985), excepto quizás desde una perspectiva histórica. Por ejemplo, Alemania aparentemente tenía un sistema de contratación privada antes de su adopción de una ley de comercio de información privilegiada. De acuerdo con Easterbrook (1985), “El patrón histórico [de los EE. UU.], Que se negocia hasta 1961 y posteriormente se aplica de forma pública, es coherente con la historia de que el comercio es eficiente, pero también es coherente con la historia de que los ejecutores públicos tienen una ventaja comparativa, con la ayuda de por las computadoras y la ley penal, para deshacerse de una práctica ineficiente ”(p. 95). Además, el análisis precedente de la eficacia relativa de la aplicación pública y privada de las normas públicas de uso de información privilegiada se aplica con igual fuerza al ordenamiento privado (Cox, 1986; easterbrook, 1985). Otro tema digno de estudio adicional es la economía política de las leyes de uso de información privilegiada. La elección pública afirma que varias partes interesadas en el sistema financiero hacen que se adopten estas leyes (Haddock y Macey, 1987) sugieren que la causalidad podría ir desde el sistema financiero hasta las reglas de uso de información privilegiada. 40 (Sin embargo, el hecho de que los resultados básicos parecen ser sólidos para cambiar el período de tiempo en el que se miden las variables dependientes 41 y los controles de origen legal deberían abordar parcialmente esta crítica con respecto a mis datos). Algunas observaciones adicionales: También es posible que algunos los países promulgaron leyes de información privilegiada meramente en respuesta a la presión externa (Haddock y Macey, 1986b), resultando en un trasplante de memoria de leyes extranjeras no relacionadas con las características financieras, legales e institucionales del país (ver, por ejemplo, Pistor, 2002). (Sin embargo, mi descubrimiento de una relación significativa entre las leyes formales de uso de información privilegiada y la estructura financiera y el desempeño sugiere lo contrario, al menos para los países de mi muestra). el estudio cuidadoso de la economía política de los países (especialmente los mercados emergentes), por lo tanto, la adopción de leyes de uso de información privilegiada sería informativa. Finalmente, podría valer la pena explorar la interacción entre las leyes de uso de información privilegiada y las normas comerciales. A pesar de la crítica de la aplicación de las leyes formales (Pistor et al., 2000), la rareza de la aplicación (Bhattacharya y Daouk, 2002) puede no demostrar el incumplimiento en todos los contextos (Cooter, 1998, 2000). Desde una perspectiva expresiva, las leyes sobre el uso de información privilegiada podrían "inclinar un sistema de normas sociales hacia un nuevo equilibrio" (Cooter, 1998). Entre otras cosas, por lo tanto, uno podría examinar los pronunciamientos oficiales de los países que acompañan su prohibición del tráfico de información privilegiada. Dichos pronunciamientos (o la falta de ellos) podrían iluminar si intentan promover las mejores normas empresariales globales o simplemente apaciguar las prerrogativas imperiales. Autor: Williams

Aspectos Tributarios de Uso de información privilegiada

Uso de información privilegiada

Arbitraje, robo de información y uso de información privilegiada en economía

En inglés: Arbitrage, Information Theft and Insider Trading in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Uso de información privilegiada en economía.

Introducción a: Arbitraje, robo de información y uso de información privilegiada en este contexto

El arbitraje de riesgo consiste en la compra de acciones de una empresa objetivo al anunciarse una fusión o una oferta pública de adquisición. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Estas transacciones ofrecen una oportunidad de beneficio arriesgado cuando el precio (véase también acerca de la teoría de precios) del objetivo es inferior al valor esperado ajustado al riesgo del precio (véase también acerca de la teoría de precios) final de la adquisición. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Este artículo explora el papel de los arbitrajistas en las fusiones y adquisiciones de empresas, y cómo su función es importante para el proceso y no debe confundirse con el uso de información privilegiada. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Uso de información privilegiada. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

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