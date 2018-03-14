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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Validación del Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Validación de los Resultados de Aprendizaje

Significado de Validación de los Resultados de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea:

Proceso por el que un organismo competente confirma que determinados resultados de aprendizaje (conocimientos, destrezas y/o competencias), obtenidos por una persona en un contexto formal, no formal o informal, se han evaluado conforme a criterios previamente establecidos y cumplen el nivel mínimo exigido. La validación suele llevar aparejada una certificación.

o.

Proceso por el que un organismo autorizado confirma que una persona ha adquirido los resultados de aprendizaje medidos respecto a un nivel pertinente. La validación consta de cuatro fases distintas:

identificación, mediante el diálogo, de la experiencia concreta de una persona;.

documentación (para hacer visible la experiencia de la persona);.

evaluación formal de dicha experiencia; y.

certificación de los resultados de la evaluación que puede conducir a una cualificación completa o parcial.

Nota en relación a validación de los resultados de aprendizaje:

Fuente del concepto anterior:

Cedefop, 2008; Council of the European Union, 2012.