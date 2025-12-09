Por: Maalvika

“Haz lo que amas y no trabajarás ni un solo día de tu vida”, me dijeron innumerables veces mientras crecía.

Estas son tonterías con las que llevamos décadas alimentando a los niños.

Les decimos que si encuentran su pasión, el trabajo se transformará mágicamente en una alegría infinita, como si la dificultad fuera solo un síntoma de estar en el trabajo equivocado en lugar de una parte inevitable de hacer algo que valga la pena. Como si el trabajo fuera una desafortunada consecuencia de la falta de entusiasmo en lugar del motor mismo del florecimiento humano.

Esta mentira se ha propagado a través de una generación criada en el evangelio de la auto-optimización y la protección de la paz.

Entra hoy en cualquier escuela primaria y pregúntales a veinte niños qué quieren ser de mayores. Quince dirán “influencer” o “youtuber”, atraídos no por un mensaje en particular que ansíen compartir con el mundo, sino por el embriagador espejismo de un trabajo que no lo parece. Ven a alguien hablando a cámara desde su cama deshecha, convirtiendo los pensamientos matutinos en millones de visualizaciones, clics en Lamborghinis. Y, por supuesto, no ven las sesiones de edición a las 3 de la madrugada, la ansiedad constante por los cambios de algoritmos, el agobiante trabajo de representar la felicidad para un público que podría abandonarte mañana.

(Sobre ese tema, ¿Por qué la generación Z “no quiere” trabajar, pero sí “crear contenido”? Hay miles -quizá millones- de miembros de la Generación Z que ven a personas influyentes en Instagram o TikTok y piensan: “Tal vez esa podría ser yo”.)

No culpo a los niños por querer esto. Demonios, yo probablemente también lo querría si tuviera nueve años viendo videos de unboxing de maquillaje. Pero lo que me asusta es que los hemos entrenado para ver el esfuerzo como evidencia de que van por mal camino. Hemos convencido a toda una generación de que si el trabajo les parece duro, deben estar haciéndolo mal.

Todo lo que vale la pena vive al otro lado del esfuerzo.

Todo lo bueno requiere atención. Todo lo bello requiere mantenimiento.

Las personas que comprenden esto más profundamente suelen ser las más felices, porque han hecho las paces con la hermosa carga de la crianza. Saben que los platos existen porque han comido bien toda la semana. La ropa sucia se acumula porque han vivido una vida por la que vale la pena vestirse.

Piensa en los padres que te dirán, con lágrimas en los ojos, que tener hijos es lo más significativo que han hecho en su vida. Pregúntales a estas mismas personas sobre las noches de insomnio con bebés con cólicos, la rebeldía adolescente, la ansiedad por la matrícula universitaria o las negociaciones diarias sobre el tiempo frente a la pantalla y las verduras. No negarán el trabajo... te dirán que es precisamente a través del trabajo que surge el significado. Las tomas a las 2 de la madrugada no desaparecen cuando amas a tu hijo; se vuelven sagradas porque amas a tu hijo.

El mismo principio se aplica a todos los ámbitos del desarrollo humano. ¿Quieres una casa hermosa? Te familiarizarás con los sistemas de climatización, los impuestos sobre la propiedad y el eterno ciclo de la limpieza. ¿Quieres una relación próspera? Tendrás conversaciones que te incomodarán, te disculparás cuando te equivoques y elegirás el amor cuando sería más fácil elegir el resentimiento. ¿Quieres ser artista? Dedicarás más tiempo a tediosas habilidades técnicas, a tediosas solicitudes de subvenciones y a la autopromoción que a la pura expresión creativa.

Y para ampliar esto: veo gente en internet que se lamenta constantemente de no poder hacer o conservar amigos en la edad adulta, como si la amistad fuera algo que simplemente te sucede en lugar de algo que creas activamente. Esto también requiere esfuerzo intencional. ¿Quieres que te inviten a cenas? Empieza a organizarlas. Planifica el menú, haz la compra, lava los platos hasta la medianoche mientras tus invitados se ríen en la habitación de al lado. ¿Quieres buenos amigos? Sé el que escribe primero, el que recuerda los cumpleaños, el que llega con café cuando alguien tiene una semana terrible. Sé la persona que ayuda con las mudanzas incluso cuando preferirías quedarte en casa en pijama, la que organiza los viajes en grupo que todos recordarán años después.

Una abuela dijo esto sobre la amistad entre los adultos:

“Tenemos diferentes amigos para diferentes etapas de la vida, y diferentes tipos de amistades en cada una de ellas. Las buenas amistades requieren esfuerzo. Hay que mantenerlas. Ir a tomar un café. Llamar por teléfono. Pasar tiempo juntos. Hay momentos en la vida en los que no tienes tanto tiempo como te gustaría. Si puedes sacar tiempo, estupendo, pero si no puedes, no te preocupes demasiado. Simplemente haz lo mejor que puedas. Si solo tú estás haciendo el esfuerzo, está bien dejar que la amistad se acabe. Llegarán más amigos. Y ahora mismo estás en una etapa de tu vida en la que estás muy ocupada. Quiero que tengas tantos amigos maravillosos como quieras, pero también quiero que sepas que cuando los niños sean mayores y tengas más tiempo, aparecerán otras personas y te alegrarás de tenerlas. No hay prisa.”

No podemos seguir creyendo la falacia de que todo lo significativo debería sentirse sin esfuerzo, incluyendo las relaciones que hacen que la vida valga la pena.

El trabajo no desaparece cuando encuentras tu pasión.

El trabajo, con suerte, se vuelve viable.

Hemos convertido el “trabajo” en sinónimo de sufrimiento, cuando debería ser sinónimo de construir. Cuidar un huerto requiere esfuerzo, pero puedes comerte los tomates. Criar hijos es agotador, pero puedes verlos convertirse en ellos mismos. Crear algo significativo te agotará, pero puedes señalarlo y decir: “Yo lo hice”.

Nuestra obsesión cultural por encontrar la pasión ha oscurecido una verdad más fundamental: la disciplina importa más que la motivación.

La motivación es el clima: cambiante, impredecible, a menudo ausente cuando más la necesitas. La disciplina es el clima: las condiciones estables y fiables que creas para ti mismo, independientemente de cómo te sientas en un día determinado.

El novelista que escribe cada mañana antes de mirar su teléfono no está motivado todas las mañanas. El emprendedor que construye su tercera startup tampoco está apasionado por la contabilidad o las quejas de recursos humanos. El profesor que se queda hasta tarde para ayudar a los alumnos con dificultades no siempre se inspira en la planificación de las clases. Todos han aprendido algo que nuestra cultura, obsesionada con la pasión, lucha por aceptar: la constancia supera a la intensidad, y estar presente supera a las ganas.

Por eso el sueño del influencer es tan seductor y tan peligroso. Promete intensidad sin constancia, pasión sin disciplina, recompensa sin esfuerzo. Es como un billete de lotería para la planificación profesional, y como la mayoría de los billetes de lotería, es un impuesto por no comprender la probabilidad.

En lugar de preguntarles a los niños cuál es el trabajo de sus sueños, ¡deberíamos hacer preguntas completamente diferentes!

¿Qué tipo de vida quieres construir? ¿Qué valores quieres que refleje tu trabajo? ¿Qué habilidades quieres desarrollar? ¿Cómo quieres contribuir al mundo que te rodea? ¿Con qué tipo de personas quieres trabajar?

Y luego:

¿Qué estás dispuesto a sacrificar por esas cosas? ¿Qué incomodidad estás dispuesto a soportar? ¿Qué te haría sentir orgulloso de estar cansado al final del día? Si buscas flexibilidad, ¿estás dispuesto a sacrificar algo de seguridad? Si buscas creatividad, ¿estás preparado para la incertidumbre financiera? Si quieres ayudar a la gente, ¿podrías soportar verla en su peor momento? Si quieres construir algo, ¿estás listo para la soledad de empezar desde cero?

Estas preguntas reconocen que el trabajo y la pasión pueden ser cosas distintas... Tu pasión podría ser la observación de aves, la historia medieval o la vela de competición. Tu profesión podría ser la contabilidad, la enfermería o el desarrollo de software. El objetivo no tiene por qué ser fusionar estas categorías, sino asegurar que tu profesión se adapte a tu visión de vida más amplia.

Un buen trabajo debería lograr al menos una de estas cosas: financiar la vida que realmente quieres vivir, alinearse con valores que puedas defender en cenas, rodearte de personas que te animen a crecer o enseñarte habilidades que se acumulen como interés durante décadas. Un buen trabajo logra varias de estas cosas a la vez.

Pero el trabajo no tiene por qué sentirse como un juego, y desde luego no tienes que disfrutar cada minuto de él.

De hecho, esto es lo que deberíamos decirles a los jóvenes en lugar de perseguir una pasión: “No amarás cada minuto del trabajo de tus sueños. Al cirujano no le gusta el papeleo del seguro. Al chef no le gusta el inventario. Al profesor no le gusta calificar. Pero les encanta lo que el trabajo construye, lo que permite, a quién sirve”.

“Encuentra tu pasión” también es... bueno, una tontería.

Les decimos a los jóvenes que “encuentren su pasión” como si hubiera un vasto bosque ante ellos, y en algún lugar entre millones de árboles se encontrara el ejemplar perfecto que les revelará el propósito de su vida.

Esta metáfora solía paralizarme más que inspirarme.

Las pasiones genuinas de la mayoría de los jóvenes de dieciocho años incluyen salir con amigos, jugar videojuegos, ver series sin parar o escuchar música. Son maneras encantadoras de pasar el tiempo, pero rara vez se traducen en carreras económicamente viables para la mayoría de las personas.

La verdad, nada atractiva, es que el camino hacia una vida que incluya tus verdaderas pasiones a menudo pasa por un trabajo nada glamoroso.

El puesto de coordinador de marketing en una startup de salud puede que no te entusiasme, pero podría enseñarte sobre estrategia digital, presentarte a personas fascinantes que construyen algo significativo y financiar tus aventuras de escalada de fin de semana. ¡Tu primer trabajo al salir de la universidad no tiene por qué cargar con el peso de toda tu identidad! Solo necesita enseñarte algo y pagar el alquiler.

La vida es modular, no lineal. No eliges una carrera a los veintidós años y te aferras a ella durante cuarenta años como si fuera una especie de matrimonio concertado profesionalmente. En lugar de buscar el árbol perfecto, sigue tu curiosidad. ¿Qué ideas te hacen detenerte mientras navegas por la página? ¿A qué conversaciones regresas días después? Cuando un amigo menciona algo interesante en la cena, ¿qué te hace querer saber más?

Un año después de graduarme de la universidad, un amigo me enseñó un ejercicio que cambió mi forma de pensar sobre la orientación. Me dio una hoja de papel y me pidió que hiciera un mapa mental de todo lo que pensaba durante una semana típica, no de lo que creía que debería estar pensando, sino de lo que realmente ocupaba mi mente. El mapa resultante se convirtió en una hoja de ruta para el año siguiente: temas sobre los que leer más, personas con las que conversar, rincones que vale la pena explorar.

PRESTA ATENCIÓN A LO QUE PRESTAS ATENCIÓN.

Pero este tipo de exploración autodirigida requiere algo que a muchos jóvenes se les ha desalentado activamente: sentirse cómodos con la incertidumbre y las dificultades.

La Generación Z ha sido criada con el mantra de “proteger tu paz”, la idea de que cualquier cosa que cause estrés o incomodidad debe eliminarse de la vida. Este consejo, aunque bien intencionado, ha creado una generación alérgica a la fricción necesaria.

También hay aspectos emocionales. Véase:

Pero todo eso es otra historia.

Nos han dicho que su salud mental depende de evitar conversaciones difíciles, situaciones desafiantes y un crecimiento incómodo.

Pero la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un propósito que hace que valga la pena resolverlos. Las personas más felices no son aquellas que han eliminado las dificultades de sus vidas; son aquellas que han encontrado que vale la pena soportarlas.

Nos estamos convirtiendo en las personas suaves y flotantes de Wall-E.

Pedimos todo a domicilio, deslizamos en lugar de hablar, dejamos que la IA escriba nuestros correos electrónicos y cree nuestro arte. La comodidad nos lo está robando todo si se lo permitimos. La fricción es donde ocurre el crecimiento. La resistencia es donde desarrollamos fuerza. El trabajo, el trabajo real, nos brindará satisfacción de maneras que nunca esperamos, de maneras que todos los trucos de optimización y los atajos de la vida nunca pudieron. (Ver también: Creando una cultura de lo lento: ¿Qué significa en realidad vivir lentamente?)

En la década de 1990, los investigadores de la Biosfera 2 crearon un ecosistema autónomo bajo una enorme cúpula, con selvas tropicales, desiertos y un océano. Cultivaron árboles de todo tipo, proporcionando las condiciones perfectas: luz, agua y nutrientes óptimos. Pero algo extraño ocurrió: a medida que los árboles crecían, comenzaron a caerse. Se morían por su propio peso.

¿El problema? No había viento. En la naturaleza, los árboles desarrollan madera resistente al estrés en respuesta a la resistencia del viento: fibras densas y fuertes que los anclan y les ayudan a soportar las tormentas. Sin viento, los árboles de la Biosfera 2 crecieron altos y hermosos, pero fundamentalmente débiles. No tenían raíces lo suficientemente profundas como para sostener su propio crecimiento.

En la naturaleza, la adversidad no es enemiga del crecimiento. Es la condición para él.

En definitiva, esto es lo que creo que deberíamos decirles a los jóvenes sobre el trabajo: será más difícil de lo que esperan y más gratificante de lo que imaginan, a veces el mismo día.

Tendrán momentos de duda, períodos de frustración y proyectos que fracasarán a pesar de sus mejores esfuerzos. Sí, muchas dificultades, también en los llamados “países ricos” (ver Navegando el Laberinto: Los Jóvenes ante un Nuevo Mundo Laboral: Las dificultades actuales en el mercado laboral de los jóvenes del “Norte Global”).

También tendrán avances que justificarán meses de lucha, relaciones que los sostendrán durante temporadas difíciles y la tranquila satisfacción de la competencia adquirida mediante la repetición. (Ver también: Silencio: El poder de los introvertidos en un mundo ruidoso).

Les debemos a los jóvenes la verdad: trabajar duro no es el impuesto que pagas por vivir, sino la matrícula para una vida que valga la pena. Todo lo bueno requiere trabajo. La disciplina triunfa sobre la motivación. El significado no surge de evitar el esfuerzo, sino de elegir el esfuerzo que sirve a algo más grande que uno mismo.

Siempre habrá que lavar los platos.

La pregunta es si los estás lavando para una vida que valga la pena vivir.

Nota: Agradecemos a Maalvika su colaboración en este artículo.

Bonus: Cortar Leña, Llevar Agua: Cómo Enamorarse del Proceso

“El verdadero montañero es el hombre que intenta nuevas ascensiones. No importa que tenga éxito o que fracase, encuentra su goce en la fantasía o en el juego de la lucha.” —Albert Frederick Mummery

Guiado por el maestro japonés “Akira-sensei”, John (un joven de EEUU que aprende en Japón) se da cuenta de que la mayor adversidad en su camino será el desafío de vencer al hombre en el espejo. Esta poderosa historia del camino de un niño para lograr su meta de toda la vida: convertirse en un guerrero samurái, da vida a este libro de Joshua Medcalf de una manera poderosa y memorable. Aquí hay un extracto muy interesante:

“Había una vez en Japón—donde hay un amor profundo por la arquitectura—un hombre llamado Kota quien construyó algunas de las mejores casas de Tokio. Su trabajo se hizo famoso por su dedicación al proceso y su incansable dedicación a seguir aprendiendo, incluso muy avanzada su carrera. En un momento dado, Kota se cansó de construir casas para otras personas y decidió retirarse. Había estado construyendo casas durante más de 30 años, y estaba listo para pasar a la siguiente etapa de su vida. Quería viajar y pasar mucho tiempo con sus nietos. Un día, Kota se dirigió a su jefe y le dijo que abandonaría su trabajo en dos semanas, el tiempo que se estipulaba su contrato como preaviso. Su jefe le dijo: “Kota, estamos endeudados eternamente contigo por el magnífico trabajo que has hecho para nuestra compañía, y estamos agradecidísimos de que hayas trabajado con nosotros tanto tiempo. Sin embargo, tenemos un último favor que pedirte. ¿Podrías por favor construir una última casa? Es una casa muy importante para un cliente muy importante, y todo el mundo en la empresa cree que este proyecto necesita tu toque mágico. Kota se sintió frustrado. Tendría que cancelar dos viajes y posponer su nueva vida, todo por una nueva casa. Así que le dijo a su jefe que necesitaba un día para pensárselo. Después de hablarlo con su esposa, accedió a la petición y decidió que construiría esta última casa. Pero le dijo a su jefe: “¡Esta es la última ultimísima de todas!” Aunque Kota dijo que sí con su cabeza a construir esta última casa, su corazón no estaba comprometido con ello. Él siempre había estado muy involucrado en el proceso de construcción, seleccionando siempre manualmente los mejores materiales y asegurándose de que todos los detalles estaban siendo considerados. Pero esta casa era diferente. La veía más como una obligación que como una oportunidad. Delegó buena parte del trabajo, y como consecuencia muchas cosas empezaron a torcerse. La casa sería correcta, pero a medida que la construcción avanzaba, estaba claro que carecería del efecto wow por el que las casas de Kota eran famosas. Kota sabía en sus adentros que este trabajo distaba bastante de sus mejores, pero no podía evitar querer quitárselo de encima cuanto antes para dar paso a la siguiente fase de su vida. Esta nueva fase era mucho más atractiva e importante para él que la fase presente. Tras cuatro meses, Kota terminó la casa. Fue a su jefe y le dijo: “He hecho lo que pedías. Ahora te pido una última vez que me des tus bendiciones para retirarme.” Su jefe le dijo: “¡Gracias, Kota! Sólo tenemos una última cosa.” En ese momento Kota estaba enfureciéndose porque pensaba que le pedirían que construyese otra casa. Entonces, su jefe sacó de un cajón de su mesa una cajita negra con un lazo rojo atado alrededor. Le dio la caja a Kota y le dijo: “Estamos muy agradecidos contigo, Kota. Acepta este regalo como muestra de nuestro aprecio.” Kota abrió el paquete y descubrió un reluciente juego de llaves. Su jefe sonrió y le dijo: “La casa es tuya. ¡Te la mereces!” En ese momento, a Kota se le cayó el corazón a los pies. Sin saberlo, todo este tiempo había estado construyendo su casa. Si hubiera sabido que esta casa era para él, habría puesto mucho más cariño. Habría usado únicamente lo mejor de lo mejor en cuanto a materiales y habría puesto toda su atención en los detalles, como siempre había hecho. Pero ahora era demasiado tarde. Akira miró a John y le dijo: “La única cosa importante hoy o cualquier otro día es en quién te conviertes en el proceso. Cualquiera de nosotros está construyendo su propia casa. A veces te parecerá que estás construyendo para tu colegio, tu familia, tu empresa o tu equipo, pero en realidad siempre estás construyendo tu casa. Espero que la construyas sabiamente.” — Joshua Medcalf (Cortar Leña, Llevar Agua: Cómo Enamorarse del Proceso de Convertirse en Grande)

