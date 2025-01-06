Photo by Jotform on Unsplash

Cómo Pasar de mando Intermedio a Superior: Perspectivas de los Directivos

Por: Ramón Perez

Por muy ambicioso y talentoso que seas, ascender y salir de los mandos intermedios puede ser lento por razones ajenas a tu voluntad. Tal vez sea porque tu empresa no tiene la necesidad empresarial -o el presupuesto- para ascender tu puesto y tu salario de directivo a ejecutivo. O quizá sea porque la persona que ocupa el puesto que deseas lleva ahí toda la vida -y no tiene planes de irse pronto-.

Sin embargo, hay muchos factores que puedes controlar. Aquí se examinan algunos.

¿Qué busco en un senior como directivo?

Hay tantas cosas diferentes que hacen a un directivo senior. Pero, en general, un directivo senior debe ser capaz de comprender el problema de forma independiente y encontrar la solución adecuada.

No me refiero sólo a soluciones técnicas. Me refiero a soluciones en distintos ámbitos, como la comunicación, la colaboración, la tutoría y la ayuda a los demás.

Y de nin…