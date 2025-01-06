Fuente: guru.com

Reconocimiento del Potencial de los Técnicos Superiores en una Empresa

Por: Francisco Gómez

Es muy interesante que en el sector de los servicios técnicos superiores (ingeniería, arquitectura, etc) los principales rasgos que busco no estén relacionados con las habilidades técnicas. Bueno, eso es porque crear software es una actividad social y que la gente trabaje en silos plantearía más problemas que beneficios.

Sé una gran persona con la que trabajar y céntrate en ayudar a los demás: aumentará drásticamente tu valor en nuestra gran industria que todos amamos y en la que todos disfrutamos.

Valoro la actitud y la mentalidad por encima de las habilidades técnicas a la hora de reconocer el potencial

Mis rasgos principales para reconocer el potencial en los técnicos superiores (por ejemplo, ingenieros, arquitectos, etc) no tienen nada que ver con las habilidades técnicas.