Carreras

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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Dec 12, 2024

Curioso que diga esto: "Cuando compro en Amazon, rara vez busco una marca concreta. Mi punto de entrada es la aplicación o el sitio web de Amazon. Las búsquedas se ordenan algorítmicamente para favorecer los intereses de Amazon, dando prioridad a sus propios productos o a los que tienen mayores márgenes. Tras una compra, recibo correos electrónicos de Amazon, el artículo llega en una caja de Amazon y mi relación con el vendedor es casi inexistente. Amazon recopila enormes cantidades de datos de los clientes, mientras que sólo comparte una mínima información con los vendedores.

Este mismo desajuste de incentivos existe entre Substack y sus editores: los escritores pueden sentirse independientes, pero en realidad operan dentro de las limitaciones establecidas por la plataforma (véase más arriba: alucinación consentida).”

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I. Antoine Suárez V.
Jul 19, 2025

Estoy seguro que no falta mucho en que empecemos a ver publicidad en la app. Al final está generado dependencia a muchas personas que están creando su negocio en esta plataforma.

Por otro lado, también es importe mencionar que ser editor en Substack, no te hace dueño de tu información. Substack tiene el derecho de bloquear tu acceso a tu lista de seguidores y suscriptores en el momento que a ellos se les venga en gana.

Muchas veces seguimos por empatía o presión social (fxf) pero si no hay suscripción es por qué el contenido que genera la persona no es de nuestro interés. Puede que alguien haga notas interesantes de Motivación personal pero si sus publicaciones son de esoterismo, y esto no me interesa, solo le daré un follow.

Mi punto es que un follow posiblemente nunca suba a suscripción. Y en voz de otros editores, ganan más con sus libros, masterclass, cursos… en otras plataformas (incluyéndome) que dentro de Substack.

Me gusta la idea que las insignias se consigan por Best Seller, así no compras tu verificación. Sin embargo, cuántas cuentas no hay publicando que consiguen 2k, 3k, 20k… de suscripciones al mes y tenido miles de suscripciones no consiguen ni una insignia?

Lo cual nos deja con la idea de que están comprando bots (que los hay) o ese crecimiento es muy poco rentable. Ya que de poco sirve tener un negocio dentro de Substack (usando el sistema interno de monetización) donde tienes miles de follow y suscriptores pero sin generar ingresos.

Por más que me guste la red social, por desgracia Substack no da autoridad a un editor como pasa en X, tener un modelo de negocio es complicado (si no tienes gente que te siga de otra plataforma) el crecimiento solo es ilusorio, por qué si muchas veces solo se quedan en el follow, menos se van a suscribir en otros sitios donde podrían monetizar con más facilidad.

Al menos es lo que he vivido aquí y hemos hablado en otros sitios como en grupos de Telegram

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3 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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Por supuesto, sigue adelante.

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