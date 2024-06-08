Debe seguir adaptándose la formación online?

Para hacer una aproximación a ello, basada en datos, veamos algunas estadísticas de la formación online.

Estadísticas de la formación online

No es ninguna novedad que el mundo es cada vez más digital. La formación online es más accesible para los empleados, ofrece una gama más amplia de temas de aprendizaje y ayuda a reducir los costes generales de formación de la empresa. Trasladar la formación corporativa a Internet es especialmente imperativo para las empresas que permiten el trabajo a distancia.

Las siguientes estadísticas del sector de la formación, publicadas por Lorman, ponen de manifiesto la importancia de ofrecer un aprendizaje en línea relevante y accesible.

El 89% de los empleados quieren que la formación esté disponible en cualquier lugar y en cualquier momento que necesiten para hacer su trabajo. El 85% de los empleados quiere elegir horarios de formación que se ajusten a sus horarios. El 80% de los trabajadores cree que la formación regular y frecuente es más importante que la formación formal en el lugar de trabajo. El 93% de los trabajadores quiere una formación fácil de completar; el 91% quiere que su formación sea personalizada y relevante. El 76% de los empleados cree que sus empresas deberían proporcionar más formación en competencias digitales; sólo el 44% afirma que sus Empleadores lo hacen actualmente. El 90% de los Empleadores está de acuerdo en que es beneficioso cambiar a la formación basada en el móvil. El 33% de los trabajadores estadounidenses afirman que la formación que les proporciona actualmente su empresa no cumple sus expectativas. 1 de cada 3 trabajadores dice que la formación de su organización está desfasada.

Y estos datos son principalmente de uno de los países más avanzados del mundo.

Qué ocurre sobre ello en tu país?