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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jun 8, 2024

Uno de los mayores usos de los recursos de eLearning es la formación y el desarrollo corporativos. He aquí, en el artículo, algunas estadísticas relacionadas con el eLearning en un entorno corporativo.

Se espera que el sector del eLearning corporativo alcance un valor de 50.000 millones de dólares en 2026, pero eso son sólo predicciones. Se espera, también, que el sector crezca un 15% anual, y que la mayor parte del crecimiento se deba a la adopción del eLearning por parte de las empresas. Pero no hay para nada unanimidad en estos datos.

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Rachel Morgan
Jun 8, 2024

Gracias por la buena información 😃

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Por supuesto, sigue adelante.

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