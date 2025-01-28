Cuando tu Jefe quiere Estrategia pero tú estás Atrapado entre la Maleza: El Dilema de un Jefe de Producto

Por: Sean Scott

Si has sido líder de producto el tiempo suficiente, probablemente hayas experimentado ese preciso momento en el que tu jefe dice algo como «deja de centrarte en el día a día» o «necesito ver un pensamiento más estratégico». Oír eso puede ser un shock para el sistema, especialmente sabiendo lo duro que trabajan los jefes de producto para hacer llegar sus funciones a los clientes: puede resultar frustrante y confuso.

Me llamó la atención un debate reciente en el subreddit de gestión de productos, en el que un Director de Producto que gestionaba varios equipos de PM compartía exactamente esta lucha. Su historia capta perfectamente un reto al que nos enfrentamos muchos de nosotros: el delicado equilibrio entre hacer las cosas y pensar estratégicamente sobre lo que hay que hacer.

Desentrañemos qué puede haber detrás de esa orientación y por qué es importante:

