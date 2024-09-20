Carreras

Salvador Lorca 📚
Sep 21, 2024

Sobre esto, he recibido un email con lo siguiente:

"Por si sirve de algo, yo, que he tenido durante mucho tiempo una relación complicada con las redes sociales, dejé de usarlas hace 8 meses debido a otro brote de conciencia de su daño mental para mí, pero también para protegerme de los daños externos reales a través de los cuales eran un conducto. Acabo de empezar con el substack, diciéndome a mí misma que no son medios sociales. Pero lo son (para mí). Y sólo no son redes sociales porque yo no permito que lo sean (para mí). Casi inmediatamente lo sentí como «Instagram para palabras» y así se siente en todos los aspectos. Excepto que, como «Instagram (sólo) para fotos», eso también puede ser algo bueno (para mí, por ahora). Escribo aquí para ningún público en absoluto, sin ningún algoritmo que corra el riesgo de enviar mis tonterías más allá de su habitación vacía, sin riesgo de atención y las obligaciones, ansiedades de respuesta. Y si mantengo esto, esta habitación silenciosa y esta lectura lenta no conversacional, esta escritura lenta, sin dejar que se convierta en un deadscroll y un vaciado de cada una de mis opiniones pasajeras en el molino de la validación; si no dejo que se convierta en ticks y follows y suscriptores (para mí) quizás pueda sentirme segura aquí, asocial (o selectivamente social), entre palabras y escritores y lectores, no entre virus y «amigos» y influencers. Incluso responder aquí me parece peligroso, como si estuviera cortejando el vórtice, patinando al borde del abismo. Pero no («No desesperaré, no me deleitaré en ti») dejar que se convierta en todo eso... ése es mi estado, mi sentimiento, lo que es el substack (para mí). Afortunadamente, mi escritura tiende a ayudar no llamando la atención."

Salvador Lorca 📚
Sep 23, 2024

En Substack, los lectores están prefiriendo leer en la app, o simplemente seguir a los autores en notes. Resultado? Pasa Substack de ser una plataforma centrad en los boletines a una red social?

