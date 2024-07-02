Estudios, Economía Circular y Futuro

Nota: Sería interesante leer antes el siguiente artículo:

Y este otro:

Estudios y desarrollando una carrera en economía circular y desarrollo sostenible

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Habilidades necesarias para una economía circular

La transición a una economía circular que estamos describiendo requiere habilidades que normalmente no se asocian con las prácticas empresariales tradicionales, así como un pensamiento crítico para reimaginar y rediseñar estos sistemas. Lo más probable es que los empleos de la economía circular requieran una combinación de habilidades que normalmente no van emparejadas, como habilidades de reparación manual mezcladas con habilidades de diseño. (Basta con echar un vistazo al reciente movimiento maker, en el que los artistas crean e inventan obras de arte utilizando impresoras 3d u otras herramientas, como ejemplo de gente inteligente que juguetea con sus manos).

También se requieren habilidades técnicas duras, como la programación informática y el trabajo con máquinas. Además, verá la demanda de una serie de habilidades blandas en torno a la colaboración, la comunicación, el marketing y la narración de historias para conectar con los clientes y compartir sus esfuerzos.

En una economía verdaderamente circular, cualquier habilidad que ayude a las personas a preservar y ampliar los recursos será muy valorada y buscada. Aunque hoy en día ciertas habilidades de pasatiempo -como coser, hacer manualidades y restaurar- no se consideran mejoras profesionales, serán valiosas en un mundo circular, que necesitará personas que puedan utilizar sus manos para hacer que las cosas vuelvan a ser útiles.

Dónde acudir para obtener más formación

Si quiere empezar ahora a desarrollar sus habilidades y su currículum en circularidad, hemos recopilado una lista de ideas sobre dónde adquirir más habilidades y formación.

Obtener certificaciones

Dado que la economía circular es todavía un campo nuevo y emergente, no es fácil adquirir experiencia directa en un trabajo con el término economía circular en la descripción del puesto. Obtener una acreditación o certificación en un campo nuevo es una forma rápida y fiable de convencer a la gente de que está cualificado para hacer las cosas que dice que puede hacer. Véase también acerca de lo siguiente:



Eche un vistazo a las siguientes certificaciones disponibles en la actualidad, la mayoría con formación en línea disponible:

El Sistema Global de Empresas Sosten ibles es una norma internacional para empresas sostenibles. La certificación se basa en las normas ISO reconocidas internacionalmente.

El Instituto de Economía Circular ofrece un programa de certificación para convertirse en un experto en economía circular.

Los Underwriters Laboratories son conocidos normalmente por las normas de seguridad en torno a los productos eléctricos, pero también ofrecen una certificación para que las empresas midan e informen sobre los aspectos de economía circular de sus productos, centros y organizaciones.

NSF International, antes conocida como National Sanitation Foundation) es un administrador independiente de requisitos de saneamiento y seguridad alimentaria. Sus certificaciones de reciclaje de residuos electrónicos -reciclaje responsable (R2), norma operativa de la industria del reciclaje (RIOS) y certificaciones e-stewards- establecen normas claras sobre cómo reciclar los residuos electrónicos.

SGS (establecida en Ginebra, Suiza, como Société Générale de Surveillance, es una empresa mundial de inspección, verificación, pruebas y certificación. Su certificación de la cuna a la cuna verifica que un producto ha cumplido las rigurosas normas del Instituto de la Cuna2.

El Grupo BSI, originalmente conocido como British Standards Institution, ha establecido su norma BS 8001 para crear un marco de economía circular que reduzca los residuos y fomente la eficiencia de los recursos.

La Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) ha desarrollado normas para un mundo más sostenible. Su norma ISCC Plus realiza un seguimiento de toda la cadena de suministro de un producto para confirmar el contenido de material reciclado en los productos de base biológica.

Obtención de títulos y diplomas

Como campo emergente dentro de los estudios de sostenibilidad, la idea de obtener un título en economía circular aún no existe, al menos no oficialmente. Por supuesto, hace 20 años tampoco existían programas de grado en diseño sostenible, y ahora docenas de escuelas ofrecen titulaciones especializadas precisamente en ese campo.

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Eche un vistazo a las siguientes titulaciones relacionadas con la economía circular. La mayoría son cursos en línea masivos y abiertos (MOOC) en los que participan cientos de personas de todo el mundo:

TU Delft es la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. Ofrece algunos de los mejores cursos sobre economía circular, y la mayoría son completamente gratuitos.

edX es una plataforma de aprendizaje en línea, fundada por Harvard y el MIT. Ofrece varios cursos sobre la economía circular, y muchos podrían dar derecho a créditos universitarios en su escuela.

Coursera ofrece miles de cursos en línea, entre ellos uno titulado Economía circular – Gestión sostenible de materiales, que explora de dónde proceden los materiales importantes en los productos y cómo estos materiales pueden utilizarse de forma más eficiente, durante más tiempo y en circuitos cerrados.

La Fundación Ellen MacArthur ( EMF ) es una organización sin ánimo de lucro que lidera el debate de todos los temas relacionados con la economía circular. Su Guía de diseño circular, desarrollada en colaboración con la empresa de diseño IDEO, ofrece enfoques de la innovación circular, así como entrevistas con diseñadores, ejercicios creativos, estudios de casos y herramientas.

El Instituto Global de Sostenibilidad e Innovación de la Universidad Estatal de Arizona) ofrece un certificado ejecutivo en Economía Circular Ética en colaboración con la Fundación Ellen MacArthur.

El Centro Ray C. Anderson para la Empresa Sostenible de Georgia Tech se centra en la economía circular como tema clave para la investigación sobre innovación empresarial.

La Universidad McMaster ofrece un certificado profesional de finalización en economía circular. Este curso de iniciación fue el primer programa de formación profesional a nivel universitario en economía circular de Canadá.

LaEscuela de Negocios de la Universidad de Exeter ofrece una clase magistral sobre economía circular, un programa de formación a distancia de 6 semanas diseñado para mejorar el enfoque circular de los responsables de la toma de decisiones y los líderes empresariales.

Además, la Fundación Ellen MacArthur ofrece una lista de opciones de educación superior para ayudar a escuelas y educadores a implantar y desarrollar cursos de economía circular. También mantiene una base de datos de universidades de todo el mundo que integran los principios de la economía circular en sus planes de estudios.

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Los puestos de trabajo del futuro (próximo) serán circulares y requerirán las habilidades y el talento de diversas disciplinas para asumir los retos de la transición de una economía lineal a una circular. Ahora es un buen momento para prepararse para este futuro inevitable.

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