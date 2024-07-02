Carreras

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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 2, 2024

El actual modelo lineal de fabricar, usar y tirar es anticuado, derrochador y no tiene en cuenta el verdadero coste de la creación de productos. Un modelo circular utiliza los productos como entradas para, en el modelo académico, crear un sistema sin fin y sin residuos. Los modelos circulares de la vida real tienen, por supuesto, residuos, pero avanzan en la dirección correcta para crear modelos de negocio de éxito dentro de un sistema cerrado y limitado.

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Rachel Morgan
Jul 3, 2024

Muy buena opinión y recomendación, gracias

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Por supuesto, sigue adelante.

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