La Casa del Futuro: Charles Schridde (1961)

Véase la primera parte de este artículo:

Construir un Mundo Mejor Sin Empleo

«el objetivo del futuro es el pleno desempleo, para que podamos jugar». -Arthur C. Clarke

Por: Andy Spence

Círculo completo - La innovación tecnológica permite volver a una mano de obra descentralizada

Fue la innovación tecnológica la que nos permitió centralizar e industrializar el trabajo.

Es la innovación tecnológica la que nos permitirá descentralizar el trabajo en equipos más pequeños.

Lo hemos visto en la Era Digital Covid.

En 3 meses hemos acelerado los planes y presupuestos de transformación digital de 5 años para permitir el trabajo a distancia: ahora cerca del 45% de los trabajadores estadounidenses pueden trabajar en casa.

A medida que el trabajo tradicional se desagrega en tareas, se redistribuye en plataformas de emparejamiento de trabajo.

Se está construyendo una nueva infraestructura del trabajo que permite a los individuos controlar sus propios datos profesionales y hará que las plataformas sean mucho más eficaces y eficientes. Puedes leer más sobre una crítica actual de la industria del trabajo y la contratación de personal, cómo se reconstruirá y lo que significa para la empresa en mi artículo con prólogo de Don Tapscott.

Hay un doble ataque a la estructura de los puestos de trabajo, no necesariamente a la cantidad y el tipo de trabajo. Por industrias verticales, aerolíneas, prospección petrolífera, educación, sanidad, con plataformas de trabajo específicas, y a través de conjuntos de competencias horizontales como la conducción, el diseño, la codificación o el coaching.

Hay 3.400 millones de personas en la población activa mundial.

Si te sorprende un mundo sin empleos, considera esto,

La mayoría de los trabajadores no tienen trabajo hoy en día.

6 de cada 10 trabajadores no tienen un empleo formal: trabajan en la economía informal.

No tienen contrato ni mucha protección.

Las plataformas digitales están permitiendo a millones de personas desarrollar flujos de ingresos al margen del empleo tradicional.

Las plataformas prometen ser otra gran oportunidad económica y social para incluir a una mano de obra ampliada. De jornaleros a ludópatas, de cuidadores a compartidores, de predicadores a profesores. Más información sobre «liberar la mano de obra descentralizada».

Construir un nuevo contrato social y una nueva infraestructura

«Necesitamos nuevos mecanismos para distribuir la abundante producción en un mundo en el que la mano de obra se hace económicamente redundante gracias a las máquinas autónomas» - Anton Korinek y Megan Juelfs

Mucho de lo que se ha escrito sobre este tema recicla teorías económicas desarrolladas antes de la economía digital y añade alguna extrapolación dudosa.

La verdad es que nadie lo sabe.

Asumamos por ahora que:

1. Hay menos trabajo que hacer

2. Los contratos de trabajo están cambiando

3. Hay que redistribuir la riqueza de otra manera

4. El trabajo no desaparece, pero hay que replantearlo, revalorizarlo y reorganizarlo.

La seguridad económica se ha desconectado del trabajo.

Si hay menos trabajo que hacer, el objetivo de la sociedad no es el pleno empleo, sino una mayor seguridad económica.

¿Qué necesitamos para construir en un mundo con menos trabajo?

He aquí los tipos de soluciones que podríamos ver :-

La Renta Básica Universal no es una idea nueva, Thomas Paine era partidario de ella en 1797. Básicamente, da a cada adulto unos ingresos mínimos. Tiene algunos seguidores del libre mercado: reduce los costes de la administración pública y privatiza grandes industrias. A algunos izquierdistas también les encanta. Ha habido algunos experimentos a menor escala con conclusiones tenues. La verdadera prueba será cuando la adopte todo un país. Hace tres años era una idea bastante descabellada, pero entonces llegó la pandemia. A nivel mundial, aprendimos que podíamos pagar rápidamente a la gente cuando sus ingresos se agotaran y no todo el mundo cobrara una nómina mensual. Por ejemplo, el Reino Unido gastó 70.000 millones de libras en subsidios salariales. Se han propuesto planes específicos de permisos y kurzarbeit para prepararse para futuras perturbaciones económicas.

Mayor alcance de los servicios públicos: con el aumento del coste de la vida, algunos gobiernos están poniendo a prueba servicios públicos que históricamente han pagado los ciudadanos. Entre los planes recientes se incluyen servicios ferroviarios gratuitos en líneas específicas de España y Alemania.

Presupuestos de Educación Permanente - es difícil saber qué habilidades necesitarán los niños y los adultos en el futuro. Los servicios educativos estarán en auge. Pero, ¿cómo deben financiarse? Quizá una solución sea dotar a cada adulto de un presupuesto de aprendizaje para que lo gaste en cursos y adquisición de habilidades.

Estamos hablando de construir un nuevo contrato social: ¿cómo lo pagaremos?

La fiscalidad es un ámbito en el que confío en que los gobiernos responderán al reto.

En un extremo de la escala, las sociedades necesitan proporcionar protección social, y en el otro extremo necesitan permitir una mejor distribución de la riqueza y fomentar la innovación y el espíritu empresarial.

Cómo podría ser una nueva infraestructura para el trabajo

Están surgiendo nuevas formas de organizar el trabajo: ya podemos empezar a verlas.

Los empresarios no necesitan «controlar su mano de obra» con contratos plurianuales. En su lugar, pueden obtener trabajo directamente de plataformas fiables de búsqueda de trabajo en las que confían. Se necesita menos personal asalariado fijo y hay mucha más rotación, con menores costes de transacción y una incorporación más fluida. La distinción entre asalariados y todo tipo de contratistas se difumina.

Para los trabajadores - habrá más proyectos, contratos, 100 carreras diferentes. Múltiples flujos de ingresos procedentes de participaciones en diferentes proyectos. Una renta básica mínima garantizada reduce la inseguridad económica en los momentos en que las personas no pueden trabajar, por ejemplo, cuando cuidan de la familia, cuando estudian a tiempo completo, cuando están enfermas. Muchos encontrarán personas afines para colaborar con habilidades e intereses complementarios y prosperar en organizaciones más pequeñas.

La tecnología permite que se formen nuevos equipos. Permite que florezcan comunidades con gobernanza, incentivos y equidad accionarial. Algunos ejemplos son las DAO, los gremios digitales, las cooperativas de plataforma, las comunidades centradas en la carrera profesional, etc.

Andy escribió, en este contexto, un artículo (en inglés) en su boletín titulado “Cómo el trabajo se reorganizará en equipos descentralizados”. Un artículo interesante es el siguiente:

“Los conductores de motocicletas que utilizan plataformas para hacer entregas remuneradas en Yakarta se han agrupado para crear colectivos de conductores, llamados ojol. Estas comunidades ofrecen distintos servicios, como carga de teléfonos móviles, asistencia técnica, servicios de respuesta a emergencias y sistemas informales similares a los seguros en caso de lesión o muerte. Los colectivos utilizan grupos de WhatsApp para comunicarse. Los propietarios de la plataforma reconocen y mantienen comunicaciones formales con los grupos de ojol. Es un ejemplo de cómo los trabajadores de las plataformas están utilizando su fuerza colectiva para mejorar sus condiciones, lo que guarda cierto paralelismo con los primeros tiempos de la industrialización, cuando se crearon los sindicatos.”

Con una mayor seguridad financiera, podríamos asistir a un auge de la actividad empresarial.

Las barreras de entrada para unirse a una DAO, crear una empresa o compartir capital se reducen a cero, lo que facilita la colaboración.

La actividad económica en el metaverso crecerá con conciertos virtuales, juegos, subastas, deportes y resolución de problemas comunitarios.

Esto puede crear un auge de riqueza para comunidades tradicionalmente poco representadas, no vinculadas a una ciudad concreta, o a un afortunado gráfico social.

Construir un futuro preferible

Los empleos nos han dado mucho, pero necesitamos construir nuevas estructuras de apoyo social.

¿Cuánto tiempo llevará esto?

A - Lento, lento, luego rápido.

B - Más rápido de lo que tardó Occidente en industrializarse.

C - No lo sé.

Puede que el desempleo no sea algo de lo que asustarse, sino algo que abrazar.

La 2ª parte de la cita de Arthur C. Clarke se refiere a la educación:

«La educación se convertirá en la mayor industria individual y el entretenimiento en un cercano segundo lugar, o la humanidad moriría de aburrimiento absoluto en un mundo sin trabajo».

No moriremos de aburrimiento: los humanos creativos encontraremos formas innovadoras de entretenernos.

Puede que volvamos a la época preindustrial en algunos aspectos, pero esperemos que no en otros.

Nuestro abanico de caminos futuros no es inevitable, lo conformamos nosotros hoy.

Tenemos que construir un futuro preferible.

Puedo defender positivamente un futuro mejor del trabajo, con o sin empleo.

Una «edad de oro para el trabajo» no es inevitable.

Como advierte Carlota Pérez...

«... no hay nada automático en que las edades de oro sucedan cada vez, del mismo modo que no hay nada determinista en una revolución tecnológica».

Este relato sobre el Fin de los Trabajos asustará a algunos e inspirará a otros.

Esto dependerá de dónde te encuentres, y :

el Capital que tengas en Chicago o Chengdu

la Mano de Obra que proporciones en Lagos o Londres

los Reguladores que tengas en Riad o Roma

el Apoyo al Desempleo en Uppsala o Udaipur

El TRABAJO se irá deshaciendo poco a poco.

Seguirá siendo necesario que haya contratos de trabajo.

Los modelos de empleo cambiarán, gracias a la tecnología.

Pero el Trabajo no ha muerto.

De hecho, tenemos por delante nuestro trabajo más importante: construir sociedades mejores y más armoniosas.

¿Cómo ves el futuro del trabajo?

Construyendo algo mejor.

(Véase la primera parte de este artículo)

Por si te lo perdiste

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Nota: Agradecemos a Andy Spence su colaboración en este artículo, traducido del original que se encuentra aquí:

Andy escribe la newsletter “Workforce Futurist”.

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