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Julian Estevez
Jan 19, 2025

Los documentos internos de OpenAI dicen que alcanzará la inteligencia artificial general cuando esta empresa tenga unos beneficios de 100.000 millones de dólares, algo de lo que ahora está muy lejos. Sin embargo, su modelo de negocio no se basa en que los usuarios paguemos las suscripciones de ChatGPT, sino en posibles ahorros de coste para las empresas al sustituir empleados humanos por inteligencia artificial.

Sam Altman, en un artículo de post de 2025 ha dicho que espera que 2025 sea el año de los agentes de IA, y que se "incorporen a la plantilla". https://www.monosestocasticos.com/p/2025-como-el-ano-de-los-agentes-en

Yo soy bastante escéptico respecto a la destrucción de empleo, y no creo que los estados permitan que tanta gente se quede sin empleo. Por otro lado, según diversos estudios, no tener empleo puede ir en contra de nuestra felicidad y salud mental, ya que como parte de nuestro ser está la autorrealización del trabajo, y no cobrar una renta básica universal que nos aboque a nada. De hecho, también soy escéptico respecto a que la gran mayoría de empleados quiera realmente una semana laboral de 4 días, pero eso es otro asunto.

Gracias por compartir el post.

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Andy Spence
Dec 16, 2024

Gracias por traducir y compartir este artículo Salvador...

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Por supuesto, sigue adelante.

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