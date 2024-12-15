Carreras

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San
Dec 19, 2024

Muy interesante, gracias por esa info

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Salvador Lorca 📚
Apr 16, 2025

Bien dicho: ¿Una vida de ocio? En los últimos 40 años, el tiempo de ocio en realidad ha disminuido.

La razón es que más mujeres se han incorporado a la población activa y este tiempo de ocio se ha transferido al cuidado de los niños.

Internet nos proporcionó entretenimiento gratuito en streaming 24x7. Ahora hay muchas formas competitivas de pasar nuestro tiempo libre fuera del trabajo. Desde juegos online, compras, socialización u otros entretenimientos en streaming.

Los trabajadores han revalorizado su tiempo de ocio.

Por otro lado, Internet nos ha dado nuevos propietarios digitales por los que pagamos para acceder a nuestros propios datos, pagando a las plataformas digitales un 20% de tasas de transacción por poco valor discernible.

En esta época, el capitalismo se volvió complaciente y se convirtió en su primo negligente, el capitalismo de amiguetes, no en la versión de Adam Smith.

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Por supuesto, sigue adelante.

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