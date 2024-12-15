La Casa del Futuro: Charles Schridde (1961)

Construir un Mundo Mejor Sin Empleo

«el objetivo del futuro es el pleno desempleo, para que podamos jugar». -Arthur C. Clarke

Por: Andy Spence

No podemos predecir qué trabajo se necesitará dentro de 10 años.

No sabemos cuánta gente se necesitará para hacer ese trabajo.

El TRABAJO ha sido una buena forma de distribución de la riqueza desde la industrialización.

Sin embargo, muchos empleos tradicionales se están desvinculando ahora, gracias a la tecnología.

Muchos están encontrando formas alternativas de desarrollar ingresos a partir de plataformas digitales.

Hoy en día, la mayoría de las personas que trabajan en el mundo no tienen un empleo formal.

Tenemos una enorme oportunidad económica y social de incluir una mano de obra global ampliada.

Las instituciones que hemos creado en torno al trabajo tendrán que cambiar y, en algunos casos, reconstruirse.

Este artículo esboza una breve historia del trabajo, dónde ha ido mal y esboza cómo podría ser un futuro del trabajo más brillante.

Si lo prefieres, puedes ver un vídeo de un discurso que pronuncié sobre el mismo tema, el enlace está más abajo...

Breve historia del trabajo

El TRABAJO es un invento bastante reciente en la historia de la humanidad.

Antes de las fábricas , muchos trabajaban en la agricultura para alimentar a sus familias.

Hacíamos cerámica, tejíamos ropa y fabricábamos alcohol para divertirnos.

Trabajar desde casa no es algo nuevo; por ejemplo, desde el siglo XVII la gente en Inglaterra confeccionaba vestidos y zapatos en casa.

Con innovaciones tecnológicas como la Bobina y la Hiladora Jenny pudimos trabajar juntos en fábricas.

Y se creó el TRABAJO moderno.

Después creamos la jornada laboral de 12 horas, la semana laboral de 6 días, la semana de 5 días, el fin de semana, y ¿adivinas qué es lo siguiente?

Ideamos la industrialización de «ordeno y mando».

Creamos leyes, como cerrar los bares temprano los domingos por la noche para que los trabajadores llegaran a tiempo el lunes.

Nuestras sociedades recaudaron más impuestos y proporcionaron servicios sociales, educativos y sanitarios.

A medida que avanzaba la industrialización, aumentaba el gasto público, como muestra este gráfico que representa a Europa desde 1870 hasta 2015. El gráfico muestra el auge del estado social en Europa, con un gasto público que pasó del 10% de los ingresos fiscales al 47%.

Los trabajadores se unieron colectivamente, hicieron campaña para conseguir mejores salarios y condiciones y financiaron partidos políticos influyentes.

Para algunos, el TRABAJO daba sentido, estructura y propósito.

Para la mayoría, ponía comida en los platos.

Durante dos siglos, los TRABAJOS, y las instituciones que construimos a partir de ellos, ayudaron a redistribuir la riqueza y a mejorar la educación.

Fuente :- Max Roser - Nuestro Mundo en Datos

Hasta aquí, Capital 1 - 1 Trabajo

Para una exploración más profunda, mira esta versión en vídeo de 20 minutos de «Construir un mundo mejor sin empleos»:

Los muros se derrumban

El Muro de Berlín cayó en 1989.

600 millones de chinos empezaron a incorporarse a la mano de obra mundial y salieron de la pobreza: la mayor mejora de la historia.

La globalización se aceleró con esteroides.

La tecnología saltó a la era de Internet.

Los salarios en Occidente alcanzaron su punto álgido en esta época y luego disminuyeron lentamente.

La llamada "curva del elefante 🐘 de la desigualdad global » clasifica a los ciudadanos del mundo según sus ingresos. Muestra cuánto aumentaron los ingresos de cada grupo situado en el mismo peldaño de la escala de ingresos de 1988 hasta 2008.

Muestra el ascenso de una clase media mundial, incluida China, pero también que el 27% del crecimiento total lo capta el 1% más rico.

Gráfico de Branko Milanovic/Christoph Lakner; elefante añadido por Caroline Freund

Esto será debatido durante décadas por los economistas, pero se entiende.

En la década de 2020 tendremos salarios más bajos, populismo y una crisis del coste de la vida.

Las empresas siguen utilizando técnicas anticuadas de «mando y control» para gestionar su mano de obra, incluso cuando la mayoría ya no dirigen fábricas.

En un entorno de salarios bajos, el 'timo del compromiso de los empleados' no funcionó, fue contraproducente. Ahora vemos protestas leves de los trabajadores con «Quaint Quitting» y reticencias a trabajar.

¿Una vida de ocio? En los últimos 40 años, el tiempo de ocio en realidad ha disminuido.

La razón es que más mujeres se han incorporado a la población activa y este tiempo de ocio se ha transferido al cuidado de los niños.

Internet nos proporcionó entretenimiento gratuito en streaming 24x7. Ahora hay muchas formas competitivas de pasar nuestro tiempo libre fuera del trabajo. Desde juegos online, compras, socialización u otros entretenimientos en streaming.

Los trabajadores han revalorizado su tiempo de ocio.

Por otro lado, Internet nos ha dado nuevos propietarios digitales por los que pagamos para acceder a nuestros propios datos, pagando a las plataformas digitales un 20% de tasas de transacción por poco valor discernible.

En esta época, el capitalismo se volvió complaciente y se convirtió en su primo negligente, el capitalismo de amiguetes, no en la versión de Adam Smith.

Actualización de la puntuación - Capital 1 - 0 Trabajo

Véae la segunda parte de este artículo:

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Nota: Agradecemos a Andy Spence su colaboración en este artículo, traducido del original que se encuentra aquí:

Andy escribe la newsletter “Workforce Futurist”:

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