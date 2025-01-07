Incluso si la formación es esencial y generalmente técnica:

Fuente: Computerworld

Las Carreras Tecnológicas tienen que ver con las Personas y los Equipos

Por: L. Suárez

En algún momento de su carrera, los técnicos superiores pueden plantearse pasar a un puesto directivo, y esto suele significar convertirse en jefe de equipo/director técnico. Es un cambio bastante significativo, y la transición de un papel a otro no suele ser fácil.

Una vez que hagas realmente la transición, tu trabajo consistirá en dos grandes grupos de actividades: las de gestión y las técnicas. Creo que es justo decir que la división entre trabajo de gestión y trabajo técnico será 70-30 u 80-20 la mayor parte del tiempo, a favor del trabajo de gestión.

En primer lugar, tu equipo y el trabajo que hace es lo más importante. No se trata de una charla de vestuario: tu principal responsabilidad será apoyar a tu equipo para que pueda hacer su mejor trabajo. Hay muchas actividades que debe llevar a cabo un directivo, que pueden …