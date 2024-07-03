Los Imaginarios Sociales, Laborales y Políticos

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El Imaginario Social

La expresión "imaginario social" se refiere al conjunto de representaciones imaginarias propias de un grupo social: mitos, creencias cósmicas y religiosas, utopías. Se supone que este conjunto, generador de significados, interviene en la vida compartida y en las prácticas sociales: son estos vínculos, estas implicaciones de lo simbólico (véase más) en las prácticas, lo que interesa especialmente a los analistas sociales.

Las funciones sociales del imaginario social

La cuestión de lo imaginario no es reciente: ha sido objeto de respuestas elaboradas desde los orígenes del pensamiento filosófico y ha sido retomada por los fundadores modernos de las ciencias sociales. En sus escritos sobre la vida política de su época, Karl Marx insistía en el "peso muy grande" de las tradiciones antiguas en el curso de las revoluciones. En "Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte" (1852), recuerda que los revolucionarios jacobinos se veían a sí mismos como héroes de la antigua Roma, reproduciendo su estilo e imitando sus modelos.

Del mismo modo, los campesinos franceses que votaron al sobrino de Napoleón I en las elecciones a la presidencia de la República de diciembre de 1848 no lo hicieron por sus representantes o para defender sus propios intereses, sino por el prestigioso recuerdo que conservaban del Emperador.

En el lugar de trabajo, la creatividad no se limita a los "creativos": desde diseñadores a arquitectos. Afecta a todas las profesiones, incluso a aquellas en las que no se espera necesariamente: pasteleros, policías... Pero esta creatividad ordinaria a menudo se ignora y se oculta. Por razones más o menos oscuras.

Y es que Max Weber, en "La ética protestante y el espíritu del capitalismo" (1904-1905), abre otra vía de reflexión sobre el problema de cómo se ponen en práctica y se transforman las creencias religiosas. Plantea la hipótesis de que la creencia del calvinismo en la predestinación inspiró una nueva concepción de la vida moral, un ethos del trabajo y de las relaciones con los demás, animando a la gente a dedicarse al trabajo productivo y, en última instancia, fomentando el proceso de acumulación primitiva de capital.

La difusión del concepto de imaginario social debe mucho, entre otros, a la doctrina canadiense. El sociólogo Guy Rocher, por ejemplo, utilizó el concepto a principios de la década de 1980 para referirse a "proyectos de sociedad, visiones de futuro, sueños sociales, esperanzas políticas, aspiraciones colectivas" que los grupos "desarrollan y mantienen" y que conducen a "la formación de ideologías, utopías, mitos sociales". Por su parte, el filósofo Charles Taylor ha desarrollado una parte importante de su pensamiento sobre la modernidad en torno a la noción de imaginario social. Vinculado a una lectura política de la colectividad, que expresa sus ideas en las instituciones comunes a través de las cuales sus miembros definen su identidad, el concepto se refiere, en el enfoque tayloriano, a la "comprensión" global y común de la existencia social que comparten los miembros de una sociedad. Esta comprensión, que opera simultáneamente en los niveles "fáctico" y "normativo" (los actores forman no sólo una representación de lo que es el mundo social, sino también de lo que debería ser), es inmanente a las interacciones y las prácticas, cuyo repertorio determina; siempre implícita, nunca es una doctrina estructurada ni el fruto de una elaboración teórica. Para Taylor, el imaginario se opone así a los rigores de la cultura erudita, cuyo trabajo de explicitación y reflexión puede transformar la comprensión común de la vida colectiva.

Émile Durkheim (véase) y Sigmund Freud (véase) abrieron dos campos de investigación sobre este vasto problema, basados en hipótesis y objetivos diferentes. En "Les Formes élémentaires de la vie religieuse" (1912) y sus trabajos sobre las formas arcaicas de pensamiento, Durkheim se propuso demostrar cómo las categorías intelectuales y las creencias encontraban su fuente en las estructuras sociales y cómo, recíprocamente, contribuían a su funcionamiento y al sostenimiento de los individuos. A partir de los años veinte, Freud desarrolló una teoría del inconsciente aparentemente opuesta a la problemática sociológica de Durkheim, pero que estaba en consonancia con las investigaciones sobre los imaginarios sociales: sus hipótesis conducían a buscar las raíces inconscientes y los conflictos psíquicos en el origen de, por ejemplo, las identificaciones con un líder político.

Las sociedades contemporáneas reproducen constantemente diversas formas de imaginario social, como puede verse en los ámbitos del consumismo y el ocio. Sabemos cuánto se esfuerzan los publicistas por crear una profusión de imágenes para magnificar los objetos del mercado y hacerlos deseables. Estas creaciones no carecen de efecto: además de su eficacia para provocar compras, estas imágenes evocan estilos de vida, concepciones de la vida feliz y formas de presentarse que contribuyen a la evolución de la moral. Del mismo modo, la producción de bienes materiales y las propias prácticas financieras, que con demasiada frecuencia se consideran totalmente desprovistas de creatividad imaginativa, no pueden continuar sin un conjunto de representaciones del futuro. Una política financiera, por muy supeditada que esté a los cálculos y las cifras, desarrolla escenarios de futuro que son tanto más importantes cuanto que contribuyen a la construcción del futuro. De ahí también la profusión de exhortaciones divergentes y llamadas a la confianza, tanto más apremiantes cuanto que la imaginación del futuro influye en las decisiones de políticos e inversores.

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Las actividades de ocio también dan lugar a una rica producción de imágenes, representaciones colectivas (véase más sobre esta expresión) que asocian las actividades corporales a diversas satisfacciones de salud, afirmación y realización personal. Los deportes de equipo presentan imágenes seductoras y justas espectaculares, haciendo del deporte una fuente de imágenes poderosas, propicias a la identificación y a las fantasías colectivas.

Para cada época, para cada sociedad, el imaginario social designa el conjunto abierto, inestable y plural de representaciones, interpretaciones y apreciaciones que sus miembros producen, reciben y hacen circular para apropiarse de la realidad y darle sentido, para hacer su realidad compartida (tanto material como simbólicamente) y a través del cual se representan lo que el mundo y todos sus componentes son y deben ser , humanos y no humanos (representaciones de sí mismos y de los demás que les rodean, representaciones del mundo social y de sus instituciones, de su pasado, presente y futuro y, por último, representaciones de la vida humana y del universo en general, tanto natural como cósmico).

Sin embargo, es el imaginario político el que ha atraído más la atención de antropólogos, historiadores, sociólogos y psicólogos sociales, debido a su importancia histórica. Los antropólogos, atentos a los mitos y creencias cósmicas de las sociedades arcaicas, han demostrado cómo estas imágenes forman un sistema, organizando agrupaciones, estructurando jerarquías y roles masculinos y femeninos de una manera incontrovertiblemente obvia. Los historiadores, atentos a los acontecimientos y a los cambios en las imágenes, ven cómo, por ejemplo, un lento cambio en el imaginario (el declive del apego a la persona del rey en el siglo XVIII) puede preceder a una convulsión política y desempeñar un papel en su génesis.

La imaginación política

Al basarse en el diálogo y la diversidad de opiniones, el sistema democrático proporciona a los imaginarios políticos una carrera indefinida. La vivacidad de los debates, la necesidad de captar electorados y la inventiva individual se combinan para producir una proliferación de análisis, afirmaciones y sueños utópicos, dotando a la imaginación política de un escenario que se renueva constantemente. Sin embargo, por debajo de estos cambios, podemos discernir continuidades no percibidas. Por ejemplo, un principio organizador, como la división entre izquierda y derecha, que surgió de la ocupación del espacio de las asambleas por los diputados durante la Revolución de 1789, ha seguido siendo un punto de referencia permanente para los significados políticos. Del mismo modo, poderosos traumas, como los de la Segunda Guerra Mundial, han dejado su huella en nuestros imaginarios, proporcionándonos a todos puntos de referencia conflictivos y polos afectivos opuestos.

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Estos imaginarios políticos no son sólo patrimonio de los diferentes partidos, que siempre están afirmando y renovando sus imaginarios durante las campañas electorales. También reflejan las representaciones colectivas de los diferentes grupos y categorías sociales que componen el electorado. Frente a electores fuertemente influidos por sus orígenes étnicos, el imaginario político tiene que conformarse con las representaciones propias de cada comunidad, ya sea en cierta medida o, las más de las veces, para acomodarse a sus creencias y prejuicios. Por tanto, la imaginación política es inevitablemente una fuente constante de conflictos simbólicos. Los líderes políticos están ansiosos por representar o dar cabida a los sueños y proyectos de su electorado, pero también deben elaborar argumentos para invalidar los imaginarios opuestos, destacando sus incoherencias, su utopismo o, posiblemente, los peligros que supondrían para la mayoría de la población. Estas construcciones y deconstrucciones de las representaciones colectivas forman parte permanente de la competición en la arena política.

La Carrera en las Ciencias Sociales

Las ciencias sociales abarcan una amplia gama de disciplinas que estudian el comportamiento humano, la sociedad y la cultura, y ofrecen diversas trayectorias profesionales en áreas como la investigación, la política y la divulgación comunitaria. Las asignaturas comunes de las ciencias sociales incluyen antropología, economía, ciencias políticas, psicología y sociología, entre otras. Las carreras en estos campos se pueden encontrar en diversos sectores, como el gobierno, la educación, la salud y el sector privado.

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