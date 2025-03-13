Métodos de Investigación
¿Vas a realizar una investigación de posgrado? Actividades y reflexiones que te ayudarán a desarrollar tus habilidades y concentración.
En este módulo se estudiará y examinará lo siguiente:
Primeras etapas de la investigación
Tu supervisor
Elección de metodologías de investigación adecuadas
Análisis de datos y reflexión sobre los resultados
Preguntas frecuentes sobre la investigación de posgrado
Auditoría de habilidades de investigación
Elaboración de un borrador de propuesta
Realización de una revisión de la literatura
Redacción de tu tesis
1. Primeras etapas de la investigación
Véase el módulo sobre las primeras etapas de la investigación.
2.Tu supervisor
Tu supervisor será una parte integral de tus estudios de posgrado, por lo que es importante forjar una buena relación con él desde el principio.
Aquí se examinará lo siguiente:
Encontrar al supervisor o supervis…