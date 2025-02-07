¿Por qué Todo el Mundo Odia a los Jefes de Producto?

Por: Peter Yang

Hoy quiero hablar de verdad sobre el estado de la gestión de productos.

¿Soy sólo yo, o todo el mundo en Internet está criticando a los gestores de productos?

Veamos las pruebas:

El «modo fundador» celebra que los fundadores no deleguen responsabilidades de producto. Las startups publican «¡No contratamos a gestores de producto!» para atraer a los ingenieros. Los PM de las grandes tecnológicas se han convertido en un meme (y no de los buenos):

Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y, lo que es más importante, cómo podemos recuperar el respeto por la profesión de los gestores privados? A continuación comparto diez reflexiones.

1. Deja de hacer teatro de gestión de productos