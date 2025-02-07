¿Por qué Todo el Mundo Odia a los Jefes de Producto?
Los Jefes de Producto de las grandes tecnologías se han convertido en un mal meme, aquí tienes 10 reflexiones para recuperar el respeto por esta profession
Por: Peter Yang
Hoy quiero hablar de verdad sobre el estado de la gestión de productos.
¿Soy sólo yo, o todo el mundo en Internet está criticando a los gestores de productos?
Veamos las pruebas:
El «modo fundador» celebra que los fundadores no deleguen responsabilidades de producto.
Las startups publican «¡No contratamos a gestores de producto!» para atraer a los ingenieros.
Los PM de las grandes tecnológicas se han convertido en un meme (y no de los buenos):
Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y, lo que es más importante, cómo podemos recuperar el respeto por la profesión de los gestores privados? A continuación comparto diez reflexiones.