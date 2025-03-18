Redacción y Referencias

Hay muchos tipos diferentes de escritura que se requieren para estudiar, desde tomar notas hasta el análisis y la discusión crítica. Tus habilidades de escritura se desarrollarán considerablemente a lo largo de tus estudios.

La redacción es una parte importante de la evaluación en la universidad, por lo que vale la pena aprender a disfrutar del proceso y pensar en cómo podrías seguir mejorando tu estilo de redacción.

Las referencias precisas son importantes en todo trabajo académico. Como estudiante, tendrás que comprender los principios generales que se aplican al citar fuentes y tomar medidas para evitar el plagio.

Este módulo incluye lo siguiente: