Motivación, RRHH, Empresa

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La importancia de la motivación, en el marco empresarial, es la siguiente:

Alto rendimiento: Los empleados motivados se esforzarán al máximo por alcanzar los objetivos de la organización. Las reservas de capacidades físicas y mentales no explotadas se aprovechan al máximo. Un mejor rendimiento también se traducirá en una mayor productividad. El coste de producción también puede reducirse si aumenta la productividad. Hay que ofrecer más incentivos a los empleados para que aumenten su rendimiento. La motivación actuará como estimulante para mejorar el rendimiento de los empleados.

Baja rotación de empleados y absentismo: Cuando los empleados no están satisfechos con su trabajo, lo abandonan cuando reciben una oferta alternativa. La insatisfacción de los empleados también aumenta el absentismo. La formación de los nuevos empleados cuesta mucho a la organización. Si los empleados están satisfechos con su trabajo y están bien motivados ofreciéndoles incentivos financieros y no financieros, no dejarán el trabajo. La tasa de absentismo también será baja porque intentarán aumentar su rendimiento.

Mejor imagen de la organización: Las empresas que ofrecen mejores facilidades monetarias y no monetarias a sus empleados tienen una mejor imagen entre ellos. Estas empresas consiguen atraer a personas más cualificadas y experimentadas. Dado que hay un mejor programa de desarrollo de personal, los empleados querrán unirse a tales organizaciones. Los esfuerzos de motivación también simplificarán las funciones del personal.

Mejores relaciones laborales: Un buen sistema de motivación creará satisfacción laboral entre los empleados. El empleo ofrecerá mejores condiciones de servicio y otros incentivos. Habrá un ambiente de confianza entre empresarios y empleados. No habrá motivos de conflicto y las relaciones cordiales entre ambas partes crearán un ambiente saludable. Por lo tanto, la motivación entre los empleados conducirá a unas mejores relaciones laborales.

Aceptación del cambio: La cambiante situación social e industrial exigirá cambios y mejoras en el funcionamiento de las empresas. Será necesario introducir nuevos y mejores métodos de trabajo de vez en cuando. Por lo general, los empleados se resisten a los cambios por temor a un efecto adverso en su empleo. Cuando los empleados tienen varias oportunidades de desarrollo, pueden adaptarse fácilmente a las nuevas situaciones. Pensarán en el lado positivo de los nuevos cambios y cooperarán con la dirección. La motivación garantizará la aceptación de los nuevos cambios por parte de los empleados.

Crea un entorno de trabajo favorable: Si se satisfacen las necesidades de los empleados y se les reconoce adecuadamente, tendrán una actitud positiva hacia el trabajo. Las relaciones entre superiores y subordinados serán cordiales y el ambiente de trabajo mejorará. La motivación ayudará a mejorar la cooperación y la coordinación en la organización y los empleados trabajarán con espíritu de equipo.

Ayuda a cambiar la actitud de los empleados: En ausencia de motivación, los empleados se tomarán el trabajo de forma rutinaria y no pensarán en dar lo mejor de sí mismos. La motivación ayudará a cambiar la actitud de los empleados de negativa a positiva. Los empleados motivados utilizarán adecuadamente los recursos de la empresa y mejorarán su rendimiento.

Factores de la motivación

Las personas poco motivadas pueden anular la organización más sólida. De ello la importancia de la motivación, que puede entenderse con la ayuda de los siguientes factores:

Uso productivo de los recursos: Motiva a los empleados para que trabajen con celo y voluntad de dar lo mejor de sí mismos. El recurso humano es el más importante de todos los recursos disponibles, que incluyen el hombre, el material, la máquina, el dinero y los métodos. Por lo tanto, es esencial para la organización mantener este recurso motivado.

Estabilidad de la mano de obra: Se refiere al diseño de medidas de motivación atractivas que satisfagan a los empleados de la organización. Como resultado, aumenta su compromiso y lealtad hacia la organización. También aumenta la eficiencia del empleado, porque un empleado satisfecho es un empleado productivo.

Bajo absentismo y rotación: Requiere que una organización tome medidas para motivar y animar a los empleados a aumentar su presencia en la organización. Cuando los empleados empiezan a disfrutar de su trabajo, la rotación disminuye notablemente y el rendimiento de la organización aumenta considerablemente.

Buena imagen corporativa: Se refiere a la perspectiva con la que la sociedad juzga a la organización. Una buena imagen corporativa depende de varios factores, como el producto y los servicios de la organización, la fidelidad de los clientes y la imagen de marca. Sin embargo, hay otro factor que influye en la imagen corporativa: los empleados de la organización. Si los empleados de la organización están satisfechos, entonces satisfarán a los clientes de la organización, lo que a su vez construye la buena voluntad de la organización.

Desarrollo de relaciones cordiales: Ayuda a mantener relaciones cordiales entre los superiores y subordinados de la organización.

Consecución de objetivos: Motiva un comportamiento orientado a la consecución de objetivos que anima a los empleados a poner sus esfuerzos en la dirección de la consecución de los objetivos de la organización. Los empleados saben muy bien que si alcanzan sus objetivos, obtendrán recompensas.

Mayor eficiencia: Se refiere al aumento de la producción de los empleados debido al estímulo que les dan sus superiores. La motivación es una herramienta eficaz para que el empleado trabaje más y desarrolle sus capacidades y competencias.

Promueve la satisfacción en el trabajo: Significa que la motivación ayuda a los empleados a desarrollar una actitud laboral positiva y obtienen más satisfacción de su trabajo.

Fidelización de la mano de obra: Significa que un empleado satisfecho y seguro será leal a la organización. Esto, a su vez, promueve una relación empleado-empleador a largo plazo.

Buenas relaciones interpersonales entre los empleados: Se refiere al nivel de comodidad que un empleado comparte con sus compañeros, subordinados y superiores. Los empleados motivados serán socialmente interactivos, optimistas y estarán dispuestos a establecer buenas relaciones interpersonales con sus compañeros, superiores y subordinados.

También puede interesar lo siguiente:

Plan de Desarrollo Profesional en una Empresa

Este articulo anterior se ocupa del plan y del apoyo al desarrollo de la carrera profesional en la organización, puede ser interesante leerlo ahora:

RRHH y Bienestar Organizacional

La aguda división del trabajo, la amplia especialización y la rutinización de los puestos de trabajo y las tareas crearon una estructura organizativa deshumanizada y mecánica. La tendencia moderna está a favor de la ampliación del comportamiento organizativo, la rotación del comportamiento organizativo y el enriquecimiento del comportamiento organizativo para motivar el comportamiento de los empleados con el fin de alcanzar los objetivos de la organización sin sacrificar la satisfacción y el bienestar de los empleados.

El comportamiento organizativo es un proceso integrado por el que se incurre en el papel y el comportamiento de las personas. Las normas éticas indias hacen hincapié en un mejor entorno de trabajo con aspectos conductuales. Para realizar tareas interactivas y mutuas y desarrollar algunos aspectos conductuales, se deben incluir ciertos elementos clave o constitutivos. Estos elementos pueden desarrollar los aspectos interactivos para el bienestar de las personas.

RRHH como Arquitectos del Bienestar Organizacional

En un artículo en Substack (véase el link más abajo), Pentaconsult afirma que para “que RRHH pueda desempeñar su verdadero rol como arquitectos del bienestar organizacional, es esencial que se les reconozca como una fuerza estratégica dentro de la empresa. Su trabajo no es solo mantener la paz, sino cultivar un entorno donde cada empleado pueda florecer, donde cada equipo pueda funcionar al máximo de su capacidad, y donde la organización como un todo pueda prosperar.”

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Por su importancia, transcribimos 2 párrafos de lo que sigue:

“Al integrar el Sistema del Diseño Humano en sus prácticas, RRHH tiene el potencial de transformar radicalmente la cultura de la empresa, llevando a una organización más saludable, más eficiente y, en última instancia, más exitosa. Este enfoque humanista no solo beneficia a los empleados, sino que fortalece toda la estructura empresarial, creando una sinergia donde el crecimiento individual se traduce en éxito colectivo.

Es hora de que RRHH tome su lugar en el centro de la estrategia organizacional, liderando el camino hacia un futuro donde el trabajo sea una fuente de satisfacción y realización para todos.”

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