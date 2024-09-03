Carreras

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Discusión sobre este post

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David
Sep 5, 2024

Una de las cosas que destacaría es: La cambiante situación social e industrial exigirá cambios y mejoras en el funcionamiento de las empresas. Será necesario introducir nuevos y mejores métodos de trabajo de vez en cuando. Por lo general, los empleados se resisten a los cambios por temor a un efecto adverso en su empleo. Cuando los empleados tienen varias oportunidades de desarrollo, pueden adaptarse fácilmente a las nuevas situaciones. Pensarán en el lado positivo de los nuevos cambios y cooperarán con la dirección. La motivación garantizará la aceptación de los nuevos cambios por parte de los empleados.

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Salvador Lorca 📚
Sep 3, 2024

La aguda división del trabajo, la amplia especialización y la rutinización de los puestos de trabajo y las tareas crearon una estructura organizativa deshumanizada y mecánica. La tendencia moderna está a favor de la ampliación del comportamiento organizativo, la rotación del comportamiento organizativo y el enriquecimiento del comportamiento organizativo para motivar el comportamiento de los empleados con el fin de alcanzar los objetivos de la organización sin sacrificar la satisfacción y el bienestar de los empleados.

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Por supuesto, sigue adelante.

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