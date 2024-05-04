La Publicación sobre las Carreras Profesionales

Bienvenido/a a nuestra publicación sobre carreras profesionales, habilidades y el futuro del trabajo. Cada semana, te traeremos los últimos titulares sobre liderazgo para empleados, profesionales independientes, directores de recursos humanos, ejecutivos de talento humano y otros altos directivos centrados en las tendencias, tecnologías e ideas que determinan hacia dónde se dirige el mundo de las carreras profesionales y el trabajo.



Desde la inteligencia artificial, los despidos masivos y las huelgas laborales hasta la parte cada vez mayor de empleos que pasan a ser híbridos, la única constante en la mano de obra actual es el cambio. Esta publicación cubrirá todas estas cuestiones que dan forma a nuestros lugares de trabajo modernos, nuestras profesiones, y mucho más.

Porque, hoy en día, ascender por la escalera corporativa se ha convertido en la norma, la seguridad en el empleo se ha convertido en una ilusión, y el impulso de las métricas y el recuento de personal han eclipsado la alegría de construir algo significativo.

Porque es hora de que recuperemos el control de nuestras carreras.

Esta publicación es para todos aquellos que les importa el desarrollo profesional, sean o no profesionales.

Gratuita por ahora, la revista refleja el amplio abanico de personas interesada en estas cuestiones, con una variedad de artículos regulares que incluyen noticias sectoriales y regionales, práctica profesional, investigación, artículos internacionales, información ocupacional, reseñas y varios recursos web.

👍 Plataforma de Habilidades Profesionales

Esta publicación forma parte de una completa solución en línea accesible desde cualquier dispositivo móvil que ayuda a la formación y gestionar la competencia de numerosos profesionales. Al combinar más de 300 destrezas y evaluación de capacidades con funciones de gestión de competencias, la plataforma ayuda a garantizar que los conocimientos y destrezas estén actualizados y reflejen las mejores prácticas y las directrices profesionales más recientes en cualquier momento y lugar.

🎎 Nuestro público objetivo profesional

Junto con otras publicaciones de nuestra plataforma Lawi, nuestros artículos y recursos son de utilidad para profesionales como ingenieros de software, fundadores, jefes de producto, diseñadores, profesionales autónomos, propietarios de pequeñas empresas, activistas, directores generales, capitalistas de riesgo, inversores providenciales, nómadas digitales y futuros empresarios.

⭐️Qué hace esta revista?

Esta revista de desarrollo profesional aboga por la formación y el desarrollo de la mano de obra como herramienta profesional y empresarial. La revista profundiza en temas de gestión como el liderazgo y la planificación de la sucesión, en temas de recursos humanos como la selección y la retención, y en temas de formación como la teoría del aprendizaje, la evaluación de las habilidades en el puesto de trabajo y la alineación de las competencias básicas de la mano de obra para mejorar el impacto final de los programas de formación y desarrollo.

🧠 Soluciones: A quién se dirige?

Redactado para:

Profesionales de la formación, los recursos humanos y la gestión empresarial de todos los sectores.

Empleados y equipos.

Profesionales que quieran mejorar.

Soy un profesional

Necesito asistencia (jurídica, etc) para gestionar mi empresa

Ejemplos: ruptura convencional, anuncios, contratación de empleados extranjeros, despidos, arrendamiento comercial...

Soy un delegado sindical

Necesito todos los recursos jurídicos para llevar a cabo mi mandato

Ejemplos: elecciones, horas de delegación, reuniones, presupuestos del CSE, derecho de alerta, empleado protegido...

Soy un particular

Necesito información jurídica para hacer valer mis derechos

Ejemplos: salario, jubilación, litigios laborales, desempleo, despidos, ...

🎡El Objetivo

El objetivo de esta publicación siempre ha sido y es estudiar las ideas más interesantes relativas a las carreras profesionales, compartir los aprendizajes de esa investigación, colaborar con otros escritores de Substack y, con suerte, crear valor para aquellos de vosotros que decidáis dedicar vuestro tiempo a leer el trabajo de mi equipo, y el mío.

Carreras es una publicación semanal auténtica, artesanal y escrita por personas, que es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una opción de pago, ahora a un bajo precio al año. Las suscripciones de pago nos permiten seguir haciéndola gratuita para los demás.

🔢 Participa

Algunas ideas:

Autores - Siempre estamos dispuestos a recibir noticias de nuevos autores sobre desarrollo profesional. Si trabajas en la profesión y deseas redactar un artículo sobre un panorama profesional, investigación, práctica, política u otro tema relacionado, deja un comentario en el último post y nos pondremos en contacto contigo para comentar tus ideas. Estamos especialmente interesados en ampliar la diversidad de nuestros autores, por lo que damos la bienvenida a ideas de profesionales de diversas comunidades y procedencias. En especial, estamos interesados en artículos sobre casos prácticos de liderazgo en este sector, y sobre casos prácticos en general, de una forma objetiva (no propaganda).

Lee las directrices para autores de esta revista para asegurarte de que tu artículo cumple los requisitos de la revista antes de enviarlo.

Lectores - Por favor, comparte nuestros artículos si te han gustado.

Si te quiere suscribir:

