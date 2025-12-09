Carreras
Suscribirse
Iniciar sesión
Inicio
Notes
Secc
RP
CT
Módulos
DPRO
EMPL
FORM
RRHH
REMOTO
Guías
Habilidades de Estudio
Archivo
Acerca de
Último
Lo mejor de
Debates
¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo?
El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.
dic 9
•
Salvador Lorca 📚
and
Daniela Díaz
22
16
11
Navegando el Laberinto: Los Jóvenes ante un Nuevo Mundo Laboral
Las dificultades actuales en el mercado laboral de los jóvenes del "Norte Global".
dic 4
•
Salvador Lorca 📚
6
1
4
Los Trabajadores Sanitarios Comunitarios
Su proximidad a las comunidades y su conocimiento de las mismas son fundamentales para lograr la equidad sanitaria. Una guía completa de su impacto.
dic 2
•
Salvador Lorca 📚
and
Isabella Cortez
1
1
1
noviembre 2025
¿Por qué las empresas están contratando pero nadie está encontrando empleo?
Más allá de los trabajos fantasma.
nov 26
•
Julia Torres
and
Daniela Córdoba
7
3
¿Por qué la generación Z “no quiere” trabajar, pero sí "crear contenido"?
No se trata (sólo) de problemas laborales: “Hay miles -quizá millones- de miembros de la Generación Z que ven a personas influyentes en Instagram o…
nov 26
•
Salvador Lorca 📚
and
Ricardo Sanchez
11
5
3
Las 7 Etapas de la Confusión Profesional y Guía Práctica
La negación, la semilla de la duda, el punto de ruptura, el falso amanecer, el choque, el abismo profesional y la coyuntura. + Guía práctica de…
nov 3
•
Salvador Lorca 📚
and
David
12
5
2
octubre 2025
Cómo descubrir en qué eres bueno realmente - Los 12 puntos del placer en el trabajo + Preguntas y respuestas
Un marco sencillo que me ayudó a pasar de la crisis profesional a la claridad profesional (sin cambiar de campo).
oct 27
•
Salvador Lorca 📚
and
David
426
19
64
La epidemia del talento desaprovechado
Eres un conjunto de ADN que nunca ha existido en la historia de la humanidad y que nunca volverá a existir.
oct 15
•
Salvador Lorca 📚
and
David
17
6
7
septiembre 2025
Cómo construir una marca personal cuando haces muchas cosas
Mi enfoque en tres fases (no incluye trucos de crecimiento)
Publicado el Liderar y habilidades interpersonales
•
sep 30
Domina el Marco de Comunicación McKinsey para Entrevistas con Ejecutivos y Cómo ChatGPT ocultó mi Perfil a los Reclutadores
Consigue claridad e impacto con este marco de eficacia probada.
sep 19
•
Salvador Lorca 📚
and
David
10
4
3
La Ética Perdida de la Lectura Profunda, y su Fin: La Humildad de la Página y las Mentes Ultraprocesadas
La vida lectora: Lo que la formó, lo que la amenaza y lo que queda. Por qué la atención a las palabras es atención a los demás y por qué importa.
sep 10
•
Salvador Lorca 📚
34
13
14
La Muerte del Trabajo Corporativo
Su trabajo es básicamente un elaborado arte escénico. Larga vida a lo que venga después. Y el auge del trabajo de cuello azul.
sep 5
•
Salvador Lorca 📚
and
David
76
36
34
© 2025 Salvador Lorca
·
Privacidad
∙
Términos
∙
Aviso de recolección
Crea tu Substack
Descargar la app
Substack
es el hogar de la gran cultura
This site requires JavaScript to run correctly. Please
turn on JavaScript
or unblock scripts