noviembre 2025

octubre 2025

septiembre 2025

Cómo construir una marca personal cuando haces muchas cosas
Mi enfoque en tres fases (no incluye trucos de crecimiento)
Publicado el Liderar y habilidades interpersonales  
Domina el Marco de Comunicación McKinsey para Entrevistas con Ejecutivos y Cómo ChatGPT ocultó mi Perfil a los Reclutadores
Consigue claridad e impacto con este marco de eficacia probada.
  Salvador Lorca 📚 and David
La Ética Perdida de la Lectura Profunda, y su Fin: La Humildad de la Página y las Mentes Ultraprocesadas
La vida lectora: Lo que la formó, lo que la amenaza y lo que queda. Por qué la atención a las palabras es atención a los demás y por qué importa.
  Salvador Lorca 📚
La Muerte del Trabajo Corporativo
Su trabajo es básicamente un elaborado arte escénico. Larga vida a lo que venga después. Y el auge del trabajo de cuello azul.
  Salvador Lorca 📚 and David
