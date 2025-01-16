Incluso las Abejas Ocupadas Descansan en Invierno

Por: Heidi Becker

En pleno mes de enero en la costa este, me he levantado de la cama para desafiar al frío. Me he sentido más cansada de lo habitual. He movido menos el cuerpo. Me he resistido a arreglarme y vestirme del todo. Mi deseo es acurrucarme en ropa cómoda junto a la chimenea con una taza de café mientras afronto lentamente el día: escribiendo, leyendo, viendo películas. Y tal vez, sólo tal vez, me abrigue y dé un paseo invernal para respirar aire fresco con aroma a pino. Puede que me permita un par de copas de vino tinto por la noche, y me apetece comer alimentos más sustanciosos que en los meses cálidos. Tengo menos ganas de hacer ejercicio, y suelo perder un poco de tono muscular en invierno.

Descansar, recargar las pilas, reflexionar, bajar el ritmo... en teoría, todo esto suena como un invierno bien aprovechado, pero hay una voz arraigada en el fondo de mi cabeza que me dice que tengo que hacer más, esforzarme más, ganar má…